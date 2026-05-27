Поехали туда, где мистические туманы окутывают старинный маяк, а сквозь прозрачную воду виднеются морские звёзды. Вы увидите 31-метровую башню, где месяцами жили и работали смотрители. Своими руками добудете диких устриц в водах Буссе и насладитесь морским пикником.

Описание экскурсии

Дорога к краю земли

Из Южно-Сахалинска вы отправитесь в посёлок Новиково вдоль залива Анива. За окном будут мелькать портовые краны Корсакова и синева моря. Затем пересядете на моторные лодки и начнёте экспедицию.

Маяк Анива: бетонный страж океана

Причалите к скале Сивучья, на которой возвышается японский маяк высотой 31 метр.

Лагуна Буссе

Здесь царит тишина и спокойствие, а вода настолько прозрачная, что можно понаблюдать за морскими звёздами и ежами.

Гастрономическое погружение

Научитесь правильно открывать устриц, насладитесь фуршетом из свежевыловленных деликатесов и чаем из сахалинских трав со сладостями.

Вы узнаете:

как в 1930-е японским строителям удалось возвести бетонную башню на крошечной скале в условиях постоянных штормов

в чём феномен озера Буссе: почему именно здесь устрицы достигают гигантских размеров, как солёность воды влияет на вкус морепродуктов и почему лагуна считается эталоном биоразнообразия Сахалина

как вели быт смотрители маяков, которые месяцами жили в полной изоляции

как менялся характер сахалинцев под влиянием моря и суровой природы

как в облике острова переплелись японские традиции и российская история

Примерный тайминг

7:00–8:30 — выезд из Южно-Сахалинска

10:00–11:30 — маяк Анива

13:30–16:30 — лагуна Бюссе

Организационные детали