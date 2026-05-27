Маяк Анива и озеро Буссе с дегустацией морепродуктов

Визуальное и вкусовое паломничество к краю земли (из Южно-Сахалинска)
Поехали туда, где мистические туманы окутывают старинный маяк, а сквозь прозрачную воду виднеются морские звёзды. Вы увидите 31-метровую башню, где месяцами жили и работали смотрители. Своими руками добудете диких устриц в водах Буссе и насладитесь морским пикником.
Описание экскурсии

Дорога к краю земли

Из Южно-Сахалинска вы отправитесь в посёлок Новиково вдоль залива Анива. За окном будут мелькать портовые краны Корсакова и синева моря. Затем пересядете на моторные лодки и начнёте экспедицию.

Маяк Анива: бетонный страж океана

Причалите к скале Сивучья, на которой возвышается японский маяк высотой 31 метр.

Лагуна Буссе

Здесь царит тишина и спокойствие, а вода настолько прозрачная, что можно понаблюдать за морскими звёздами и ежами.

Гастрономическое погружение

Научитесь правильно открывать устриц, насладитесь фуршетом из свежевыловленных деликатесов и чаем из сахалинских трав со сладостями.

Вы узнаете:

  • как в 1930-е японским строителям удалось возвести бетонную башню на крошечной скале в условиях постоянных штормов
  • в чём феномен озера Буссе: почему именно здесь устрицы достигают гигантских размеров, как солёность воды влияет на вкус морепродуктов и почему лагуна считается эталоном биоразнообразия Сахалина
  • как вели быт смотрители маяков, которые месяцами жили в полной изоляции
  • как менялся характер сахалинцев под влиянием моря и суровой природы
  • как в облике острова переплелись японские традиции и российская история

Примерный тайминг

7:00–8:30 — выезд из Южно-Сахалинска
10:00–11:30 — маяк Анива
13:30–16:30 — лагуна Бюссе

Организационные детали

  • Включено в стоимость: аренда лодки РИБ AMG 750 с опытным капитаном, резиновые сапоги для прогулки по лагуне, фуршет с морепродуктами, травяной чай и местные сладости
  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках Nissan Safari, Toyota Land Cruiser или Mitsubishi Delica
  • В машине есть аптечка, детям предоставим детское кресло по запросу
  • Если у вас есть аллергия на морепродукты или особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
  • С вами будет гид-проводник из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У торгового центра «Реми Сити»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 643 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
красотой и богатой историей с вами. Организовываем туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон — жемчужине Дальнего Востока. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие. Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы.

