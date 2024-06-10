Если набрать в поисковике «Сахалин», то маяк Анива — чуть ли не первое, что вы увидите. И неудивительно: мощная заброшенная постройка словно вырастает из скалы, настолько органично человеческое творение смотрится среди суровых сахалинских пейзажей. Добраться до маяка не так-то просто — мы пройдём на лодке по заливу, любуясь зелёными хребтами и водопадами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маяк Анива

Это уникальное сооружение впечатляющих размеров расположилось в труднодоступном месте Сахалина на небольшой скале Сивучья в десятках метров от мыса Анива. Его построили японцы в далёком 1939 году, когда Южный Сахалин после Русско-японской войны находился под контролем Японии. Возвести невероятно сложное техническое сооружение высотой 31 метр на малюсеньком пятачке не отважился тогда никто, кроме молодого японского архитектора Миуру Синобу. Все необходимые материалы доставлялись исключительно морем. Подробнее обо всём этом мы расскажем на экскурсии.

Наш маршрут

Спустя 80 лет добраться до маяка всё так же непросто. Никаких дорог не появилось — непроходимые скалы и тайга. А последние 40 км и вовсе проходят по Охотскому морю.

Сначала по суше доберёмся до посёлка Новиково (1,5 часа)

Затем на лодке отправимся в путь по Анивскому заливу. Вы насладитесь красотой зелёных хребтов и водопадов и, если посчастливится, увидите косаток и нерп.

Мы минуем портовый город Корсаков и село Пригородное, где стоит завод СПГ, от пирса которого в долгое плавание отправляются невероятных размеров танкеры — газовозы

Добравшись до скалы, высадимся на ней и исследуем сам маяк, поднимемся по его ступеням и сделаем атмосферные фото

Организационные детали