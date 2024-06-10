Если набрать в поисковике «Сахалин», то маяк Анива — чуть ли не первое, что вы увидите.
И неудивительно: мощная заброшенная постройка словно вырастает из скалы, настолько органично человеческое творение смотрится среди суровых сахалинских пейзажей.
Добраться до маяка не так-то просто — мы пройдём на лодке по заливу, любуясь зелёными хребтами и водопадами.
И неудивительно: мощная заброшенная постройка словно вырастает из скалы, настолько органично человеческое творение смотрится среди суровых сахалинских пейзажей.
Добраться до маяка не так-то просто — мы пройдём на лодке по заливу, любуясь зелёными хребтами и водопадами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маяк Анива
Это уникальное сооружение впечатляющих размеров расположилось в труднодоступном месте Сахалина на небольшой скале Сивучья в десятках метров от мыса Анива. Его построили японцы в далёком 1939 году, когда Южный Сахалин после Русско-японской войны находился под контролем Японии. Возвести невероятно сложное техническое сооружение высотой 31 метр на малюсеньком пятачке не отважился тогда никто, кроме молодого японского архитектора Миуру Синобу. Все необходимые материалы доставлялись исключительно морем. Подробнее обо всём этом мы расскажем на экскурсии.
Наш маршрут
Спустя 80 лет добраться до маяка всё так же непросто. Никаких дорог не появилось — непроходимые скалы и тайга. А последние 40 км и вовсе проходят по Охотскому морю.
- Сначала по суше доберёмся до посёлка Новиково (1,5 часа)
- Затем на лодке отправимся в путь по Анивскому заливу. Вы насладитесь красотой зелёных хребтов и водопадов и, если посчастливится, увидите косаток и нерп.
- Мы минуем портовый город Корсаков и село Пригородное, где стоит завод СПГ, от пирса которого в долгое плавание отправляются невероятных размеров танкеры — газовозы
- Добравшись до скалы, высадимся на ней и исследуем сам маяк, поднимемся по его ступеням и сделаем атмосферные фото
Организационные детали
- Перед оплатой просим вас написать нам, чтобы узнать, проводится ли поездка в нужную вам дату (это зависит от метеоусловий)
- Экскурсия проходит сначала на микроавтобусе, затем на моторной лодке
- Рекомендуемый возраст детей — от 10 лет
- В стоимость входят сэндвичи и чай
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 70 туристов
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.Задать вопрос
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