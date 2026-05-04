Навстречу дикому Сахалину: джип-сафари к мысам Великан и Птичий

Скалистые арки, кекуры, птичьи колонии, озёра Тунайча и Изменчивое - из Южно-Сахалинска
Мы покажем вам настоящий Сахалин — нетронутый, атмосферный, с характером.

Здесь ледяное Охотское море пронизано каменными останцами, а рокот волн и птичьи крики слились в гимн природы.

Добраться будет нелегко — грунтовая дорога петляет через труднопроходимые горы и тайгу, но это того стоит. Уверены, эти картины и эмоции останутся в памяти надолго!
5
1 отзыв
Навстречу дикому Сахалину: джип-сафари к мысам Великан и Птичий

Описание экскурсии

8:00–11:00 — дорога на юг Сахалина

По пути посетим:

  • набережную села Охотское.
  • озеро Тунайча — второй по величине водоём острова.
  • смотровую с панорамой Тунайчи, леса, хребтов.
  • Изменчивое озеро с подвижными берегами, которые подвержены ветрам и приливам.

11:00–15:00 — отдых у Охотского моря

На побережье увидим:

  • мыс Великан с каменными творениями ветра и волн — причудливыми скалами, естественными арками и колоннами.
  • мыс Птичий — царство пернатых, где гнездятся чайки, бакланы, стрижи.

17:30–18:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Едем на Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Safari или Mitsubishi Delica.
  • Обед не входит в стоимость — возьмите перекус и термос с чаем.
  • Возможен индивидуальный формат, подробности уточняйте в переписке.
  • С вами будет водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы не просто организуем экскурсии — мы влюблены в свой край и знаем о нём практически всё. Наша цель — подарить вам настоящее приключение, наполненное открытиями, дикой природой и теплотой
гостеприимства. Мы живём на острове, исследуем его вдоль и поперёк, знаем историю каждой бухты и тропы. С нами вы увидите не только популярные достопримечательности, но и скрытые от глаз гостей места. Ваша безопасность и комфорт — наш приоритет. Мы тщательно продумываем маршруты, используем подготовленный транспорт и всегда на связи. Если есть вопросы или пожелания — мы рядом и готовы помочь в любое время. Мы знаем, где ловится самый вкусный краб, где попробовать свежайшие устрицы и как организовать идеальный гастроужин прямо на берегу Охотского моря.

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Хочу поблагодарить Елену за организацию экскурсии! Я в восторге!
Хочу поблагодарить Игоря, Алексея за экскурсию/сопровождение (а самое главное- за согласие ехать с учетом того, что я одна! Можно сказать, получилась индивидуальная
экскурсия!), хочу поблагодарить девочек (помощниц на экскурсии) за юмористичную атмосферу 😄
Поездка прошла спокойно, интересно, красиво, вкусно (особенно чай! Ммм, как вкусно! 😋, было очень приятно и комфортно! Мне очень понравилось ВСЁ!!! Хочу всем рассказать, что нужно отдыхать приезжать на Сахалин ☺️ Природа красивая, люди приятные (это очень ценно!).
Спасибо ☺️

