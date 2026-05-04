Мы покажем вам настоящий Сахалин — нетронутый, атмосферный, с характером.
Здесь ледяное Охотское море пронизано каменными останцами, а рокот волн и птичьи крики слились в гимн природы.
Добраться будет нелегко — грунтовая дорога петляет через труднопроходимые горы и тайгу, но это того стоит. Уверены, эти картины и эмоции останутся в памяти надолго!
Описание экскурсии
8:00–11:00 — дорога на юг Сахалина
По пути посетим:
- набережную села Охотское.
- озеро Тунайча — второй по величине водоём острова.
- смотровую с панорамой Тунайчи, леса, хребтов.
- Изменчивое озеро с подвижными берегами, которые подвержены ветрам и приливам.
11:00–15:00 — отдых у Охотского моря
На побережье увидим:
- мыс Великан с каменными творениями ветра и волн — причудливыми скалами, естественными арками и колоннами.
- мыс Птичий — царство пернатых, где гнездятся чайки, бакланы, стрижи.
17:30–18:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Safari или Mitsubishi Delica.
- Обед не входит в стоимость — возьмите перекус и термос с чаем.
- Возможен индивидуальный формат, подробности уточняйте в переписке.
- С вами будет водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы не просто организуем экскурсии — мы влюблены в свой край и знаем о нём практически всё. Наша цель — подарить вам настоящее приключение, наполненное открытиями, дикой природой и теплотой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Хочу поблагодарить Елену за организацию экскурсии! Я в восторге!
Хочу поблагодарить Игоря, Алексея за экскурсию/сопровождение (а самое главное- за согласие ехать с учетом того, что я одна! Можно сказать, получилась индивидуальная
