Великан — природный памятник, куда входят бухты, пляжи, мысы, среди которых — мысы Птичий и Великан. Пейзажи здесь поразительны, а кекуры — причудливы и разнообразны. Останец Лягушка — место, где раньше находился храм айнов, и их шаманы делали жертвоприношения богам. Мы не стали выбирать лучший вариант для посещения и подзарядки энергией — предлагаем вам оба!
Описание экскурсии
Мы возьмём курс на восточное побережье, проедем Сусунайский хребет, озёра, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где вы сможете размяться. И вот с этого момента начнётся дорога к мысам Птичий и Великан — путь по песку и грунту, по лесной дороге и через сопку.
На мысе Птичий вы в сопровождении прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото. Заодно поймёте, почему мыс называется Птичий. Здесь получаются замечательные фотографии. По желанию вернуться к машинам можно через лес, для этого необходимо подняться по канату на 20-ти метровую сопку. После прогулки устроим пикник с нашим авторским чаем или японским кофе.
Организационные детали
- Время в пути — около 3 часов (100 км в одну сторону, дорога местами сложная). Готовьтесь к раннему выезду из Южно-Сахалинска.
- С вами буду я или другой опытный гид-походник из нашей команды
- Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе
- Предоплата вносится на сайте, а оставшаяся часть — при встрече (за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате)
- С собой возьмите перекус, удобную обувь, семечки/орешки для лесных жителей, добрые мысли и уважение к природе
- Доплата за посещение останца Лягушка — 4500 руб. за группу до 3 человек или по 1500 руб. за каждого последующего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин — с этого началось моё исследование всего острова, южных Курил и Владивостока. С июля 2022 года вместе с напарником
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные оперативные ответы. У нас был заказ на удобный автомобиль, поэтому с нами ездил Александр на минивэне. Мы посетили всё, что было заявлено. На берегу был организован замечательный пикник. Александр угостил нас мясом по-корейски и кальмарами по-восточному. Очень вкусно! Рекомендуем!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально продумала: что, где, когда и как. Были и прогулки по берегу океана, и по
Вам был полезен этот отзыв?
Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца Лягушка. Проводником был Костя, а Наташа была водителем. Организация всей поездки была просто идеальной.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала
Вам был полезен этот отзыв?
Нам все очень понравилось! Заботливые гиды, классные виды, доброжелательно и с юмором. Супер!
Вам был полезен этот отзыв?
Гидом экскурсоводом был Андрей. Оценка за работу 10 из 10. По пути из отеля рассказал об основных достопримечательностей города, далее уже путёвки информация о местах пребывания. Делал снимки,говорил о лучших
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии на «Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день»
Групповая
до 20 чел.
На джипах к мысам Великан и Птичий
Увидеть скалы, рождённые океаном, и почувствовать дыхание дикого Сахалина
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Красивейшее побережье Сахалина, скалистые арки, птичьи базары… и дух приключений
Начало: В Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
9600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чудеса Сахалина на мысе Великан
Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 30 900 ₽ за группу