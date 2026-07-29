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Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день

Путешествие на джипах в красивейшие места Сахалина
Великан — природный памятник, куда входят бухты, пляжи, мысы, среди которых — мысы Птичий и Великан. Пейзажи здесь поразительны, а кекуры — причудливы и разнообразны. Останец Лягушка — место, где раньше находился храм айнов, и их шаманы делали жертвоприношения богам. Мы не стали выбирать лучший вариант для посещения и подзарядки энергией — предлагаем вам оба!
5
12 отзывов
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день

Описание экскурсии

Мы возьмём курс на восточное побережье, проедем Сусунайский хребет, озёра, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где вы сможете размяться. И вот с этого момента начнётся дорога к мысам Птичий и Великан — путь по песку и грунту, по лесной дороге и через сопку.

На мысе Птичий вы в сопровождении прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото. Заодно поймёте, почему мыс называется Птичий. Здесь получаются замечательные фотографии. По желанию вернуться к машинам можно через лес, для этого необходимо подняться по канату на 20-ти метровую сопку. После прогулки устроим пикник с нашим авторским чаем или японским кофе.

Организационные детали

  • Время в пути — около 3 часов (100 км в одну сторону, дорога местами сложная). Готовьтесь к раннему выезду из Южно-Сахалинска.
  • С вами буду я или другой опытный гид-походник из нашей команды
  • Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе
  • Предоплата вносится на сайте, а оставшаяся часть — при встрече (за 2–3 дня до встречи мы пришлём детали по оплате)
  • С собой возьмите перекус, удобную обувь, семечки/орешки для лесных жителей, добрые мысли и уважение к природе
  • Доплата за посещение останца Лягушка — 4500 руб. за группу до 3 человек или по 1500 руб. за каждого последующего

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 218 туристов
В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин — с этого началось моё исследование всего острова, южных Курил и Владивостока. С июля 2022 года вместе с напарником
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мы проводим индивидуальные поездки по достопримечательностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. А летом 2024 года к нам присоединились ещё четыре надёжных профессионала. Теперь наша команда работает с группами от 1 до 15 человек в индивидуальном формате. Благодаря нашему опыту и любви к природе родного края, вас ждёт прекрасно организованный отдых на острове с посещением главных локаций — а фотографии вы будете пересматривать ещё целый год.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Светлана
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные оперативные ответы. У нас был заказ на удобный автомобиль, поэтому с нами ездил Александр на минивэне. Мы посетили всё, что было заявлено. На берегу был организован замечательный пикник. Александр угостил нас мясом по-корейски и кальмарами по-восточному. Очень вкусно! Рекомендуем!
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные+2
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
Мы довольны экскурсией и её организацией. На все вопросы при заказе и подготовке мы получили подробные
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Elena
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально продумала: что, где, когда и как. Были и прогулки по берегу океана, и по
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лесу, и на останец Лягушка удалось забраться (как оказалось, спускаться реально легче, чем подниматься, а боялась я именно спуска). По дороге с мыса Птичий был незабываемый пикник на берегу, и очень вкусный авторский чай на травах. И, да, локации настолько идеальны, что хотелось делать ну очень много фотографий! Огромная благодарность организаторам за такой отличный день перед отъездом! И конечно, лично Наталье!:) Если бы можно было поставить 10 баллов, это было бы 10+

Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
Экскурсия замечательная. Идеальная. Очень ответственное отношение к своим туристам. Наташа приехала в 6.45, заранее. Все досконально
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Яна
Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца Лягушка. Проводником был Костя, а Наташа была водителем. Организация всей поездки была просто идеальной.
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Меня мастерски ребята доставили на своем Прадо до места назначения, несмотря на местами сложную дорогу и бескрайний лес. По пути они рассказывали об истории Сахалина, о мысах и про айнов. Вместе с нашим проводником я провела незабываемую прогулку по пляжу, восхищаясь кекурами, природой и деревьями. Впечатлений от такой красоты было просто неописуемо много. После экскурсии меня накормили вкусными бутербродами с сыром и колбасой и напоили фирменным чаем от Туси (она же Наташа). Затем мы отправились на останец Лягушка. Это место просто поражает своей неповторимой красотой. На вершине чувствуется какая-то особая энергия. Жаль, что люди не берегут природу и вешают там всякий мусор на деревья. Очень рекомендую этих ребят.

Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца
Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца
Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца
Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца
Я ездила на увлекательную экскурсию, которая включала посещение мыса Птичий, мыса Великан (по желанию) и останца
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Е
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала
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рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином.
Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку – мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции. ☺️👍🏻

Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда
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Наталья
Нам все очень понравилось! Заботливые гиды, классные виды, доброжелательно и с юмором. Супер!
Нам все очень понравилось! Заботливые гиды, классные виды, доброжелательно и с юмором. Супер!
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Рустем
Гидом экскурсоводом был Андрей. Оценка за работу 10 из 10. По пути из отеля рассказал об основных достопримечательностей города, далее уже путёвки информация о местах пребывания. Делал снимки,говорил о лучших
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планах/ местах/ ракурса. Мне только оставалось наслаждаться той красотой которая была передомной. Всем рекомендую, не пожалеете. К конце был приятный сюрприз обед из морепродуктов и вкуснейший час.
Получил массу положительных эмоций, заряда бодрости. Огромное спасибо!!!!!!

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