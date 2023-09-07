Путешествие на джипах в красивейшие места Сахалина
Великан — природный памятник, куда входят бухты, пляжи, мысы, среди которых — мысы Птичий и Великан. Пейзажи здесь поразительны, а кекуры — причудливы и разнообразны. Останец Лягушка — место, где раньше находился храм айнов, и их шаманы делали жертвоприношения богам. Мы не стали выбирать лучший вариант для посещения и подзарядки энергией — предлагаем вам оба!
Ближайшие даты:
22
окт
окт
5
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы возьмём курс на восточное побережье, проедем Сусунайский хребет, озёра, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где вы сможете размяться и сделать перекус. И вот с этого момента начинётся дорога к мысам Птичий и Великан — трип по песку и грунту, по лесной дороге да через сопку.
На мысе Птичий вы вместе с проводником прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото. Заодно поймёте, почему мыс называется Птичий. Путь к останцу Лягушка лежит через лес. Вам предстоит пройти 2 км и подняться на сопку (подъём лёгкий, осилит и пенсионер). Мы посидим на останце, насладимся видами, зарядимся энергией природы и вспомним предания древних шаманов.
Организационные детали
- Время в пути — около 3 часов (130 км в одну сторону, дорога местами сложная). Готовьтесь к раннему выезду из Южно-Сахалинска.
- Путешествие проходит на комфортабельном джипе Toyota Prado. Трансфер от места вашего проживания и обратно входит в стоимость.
- 23 % стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть онлайн за сутки до экскурсии — детали по оплате мы вам вышлем
- С собой возьмите перекус, удобную обувь, семечки/орешки для лесных жителей, добрые мысли и уважение к природе
- С вами буду я и один из опытных гидов-походников из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов в Сахалине
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Туся. В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин. В последние годы я исследую Дальний Восток, объездила весь Сахалин, а также заглянула в гости к соседям (Владивосток и Курильские острова). Я предпочитаю ездить «дикарями», поэтому более 13 лет сама себе планирую отпуск с разбивкой по дням — так ездила по Европе и Азии. У меня действительно КМС по планированию идеального самостоятельного отдыха на Сахалине и Курильских островах. Написала книгу-гайд по Владивостоку. Вместе с напарником мы проводим поездки по интересностям Сахалина. Кроме того, я дружу с местными проводниками и водителями с авто — совместно с ними организуем вам замечательный отдых на островах, который сбережёт деньги на турфирмах, время и нервы на поиск информации, а фото придётся перебирать на протяжении года:) Пишите!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
7 сен 2023
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином.
Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку – мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции. ☺️👍🏻
Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку – мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции. ☺️👍🏻
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