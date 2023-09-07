Великан — природный памятник, куда входят бухты, пляжи, мысы, среди которых — мысы Птичий и Великан. Пейзажи здесь поразительны, а кекуры — причудливы и разнообразны. Останец Лягушка — место, где раньше находился храм айнов, и их шаманы делали жертвоприношения богам. Мы не стали выбирать лучший вариант для посещения и подзарядки энергией — предлагаем вам оба!

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Описание

Что вас ожидает

Мы возьмём курс на восточное побережье, проедем Сусунайский хребет, озёра, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где вы сможете размяться и сделать перекус. И вот с этого момента начинётся дорога к мысам Птичий и Великан — трип по песку и грунту, по лесной дороге да через сопку.

На мысе Птичий вы вместе с проводником прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото. Заодно поймёте, почему мыс называется Птичий. Путь к останцу Лягушка лежит через лес. Вам предстоит пройти 2 км и подняться на сопку (подъём лёгкий, осилит и пенсионер). Мы посидим на останце, насладимся видами, зарядимся энергией природы и вспомним предания древних шаманов.

Организационные детали