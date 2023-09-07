Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день

Путешествие на джипах в красивейшие места Сахалина

5
1 отзыв
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Великан — природный памятник, куда входят бухты, пляжи, мысы, среди которых — мысы Птичий и Великан. Пейзажи здесь поразительны, а кекуры — причудливы и разнообразны. Останец Лягушка — место, где раньше находился храм айнов, и их шаманы делали жертвоприношения богам. Мы не стали выбирать лучший вариант для посещения и подзарядки энергией — предлагаем вам оба!
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Мыс Птичий / Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день
Ближайшие даты:
22
окт
5
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы возьмём курс на восточное побережье, проедем Сусунайский хребет, озёра, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где вы сможете размяться и сделать перекус. И вот с этого момента начинётся дорога к мысам Птичий и Великан — трип по песку и грунту, по лесной дороге да через сопку.

На мысе Птичий вы вместе с проводником прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото. Заодно поймёте, почему мыс называется Птичий. Путь к останцу Лягушка лежит через лес. Вам предстоит пройти 2 км и подняться на сопку (подъём лёгкий, осилит и пенсионер). Мы посидим на останце, насладимся видами, зарядимся энергией природы и вспомним предания древних шаманов.

Организационные детали

  • Время в пути — около 3 часов (130 км в одну сторону, дорога местами сложная). Готовьтесь к раннему выезду из Южно-Сахалинска.
  • Путешествие проходит на комфортабельном джипе Toyota Prado. Трансфер от места вашего проживания и обратно входит в стоимость.
  • 23 % стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть онлайн за сутки до экскурсии — детали по оплате мы вам вышлем
  • С собой возьмите перекус, удобную обувь, семечки/орешки для лесных жителей, добрые мысли и уважение к природе
  • С вами буду я и один из опытных гидов-походников из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
7 сен 2023
Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином.
Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку – мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции. ☺️👍🏻
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