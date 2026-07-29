Великан — природный памятник, куда входят бухты, пляжи, мысы, среди которых — мысы Птичий и Великан. Пейзажи здесь поразительны, а кекуры — причудливы и разнообразны. Останец Лягушка — место, где раньше находился храм айнов, и их шаманы делали жертвоприношения богам. Мы не стали выбирать лучший вариант для посещения и подзарядки энергией — предлагаем вам оба!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы возьмём курс на восточное побережье, проедем Сусунайский хребет, озёра, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где вы сможете размяться. И вот с этого момента начнётся дорога к мысам Птичий и Великан — путь по песку и грунту, по лесной дороге и через сопку.

На мысе Птичий вы в сопровождении прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото. Заодно поймёте, почему мыс называется Птичий. Здесь получаются замечательные фотографии. По желанию вернуться к машинам можно через лес, для этого необходимо подняться по канату на 20-ти метровую сопку. После прогулки устроим пикник с нашим авторским чаем или японским кофе.

Организационные детали