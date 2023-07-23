Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Район мыса Великан считается одним из самых красивых побережий на Сахалине.
Все дело в рельефе этих мест: вдоль песчаного берега выросли каменные изваяния и арки причудливых форм. Давайте отправимся по местам, где сошлись скалы, тайга и суровое Охотское море. Будем любоваться каменными выступами и арками, наблюдать за птицами и фотографироваться.
Все дело в рельефе этих мест: вдоль песчаного берега выросли каменные изваяния и арки причудливых форм. Давайте отправимся по местам, где сошлись скалы, тайга и суровое Охотское море. Будем любоваться каменными выступами и арками, наблюдать за птицами и фотографироваться.
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Описание
Что вас ожидает
Удивительные очертания крутых берегов, арок из обломков скал и бирюзового моря — всё это мыс Великан. Добраться сюда можно только на специально подготовленном транспорте, по грунтовой дороге через лесной массив. Поскольку мыс признан памятником природы, здесь разрешены только ознакомительные экскурсии и научные наблюдения, без охоты, рыбалки или кемпинга. Зато нигде больше вы не найдёте подобной энергетики и баланса между природой и человеком.
Как пройдёт экскурсия
- Я отвезу вас на побережье Охотского моря — сначала по асфальтированной трассе, затем по лесной дороге. По пути преодолеем несколько перевалов с крутыми подъёмами и резкими спусками.
- На мысе вы оцените всю красоту каменных выступов и арок, в простонародье называемых «Палец», «Воин», «Слон» и «Арка».
- Исследуете береговую экосистему, которая представлена кекурами, скалами, обрывами и террасами.
- Насладитесь красотой сахалинской тайги и узнаете, какие местные растения занесены в Красную книгу.
- И познакомитесь с местной фауной — птицами и морскими обитателями.
Организационные детали
- Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- В стоимость входит трансфер по программе на джипе/внедорожном микроавтобусе (в зависимости от количества участников) и сопровождение водителя-проводника
- На мысе Великан отсутствует сотовая связь
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Сахалине
Провели экскурсии для 58 туристов
Приветствую! Я живу на Сахалине 36 лет, половину из них я путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 16 лет. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
23 июля 2023
Экскурсия мне очень понравилась, масса впечатлений. Гидом был Андрей, он замечательно все организовал, много рассказывал о жизни на Сахалине и его достопримечательностях. Рекомендую всем, все было очень здорово!!! Спасибо!!!
Н
Наталия
22 июля 2023
Отличная поездка. Все очень понравилось: организация, путешествие, собеседники, виды, пикник👍 спасибо за чудесную поездку и компанию☺️
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