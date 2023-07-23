Район мыса Великан считается одним из самых красивых побережий на Сахалине. Все дело в рельефе этих мест: вдоль песчаного берега выросли каменные изваяния и арки причудливых форм. Давайте отправимся по местам, где сошлись скалы, тайга и суровое Охотское море. Будем любоваться каменными выступами и арками, наблюдать за птицами и фотографироваться.

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Описание

Что вас ожидает

Удивительные очертания крутых берегов, арок из обломков скал и бирюзового моря — всё это мыс Великан. Добраться сюда можно только на специально подготовленном транспорте, по грунтовой дороге через лесной массив. Поскольку мыс признан памятником природы, здесь разрешены только ознакомительные экскурсии и научные наблюдения, без охоты, рыбалки или кемпинга. Зато нигде больше вы не найдёте подобной энергетики и баланса между природой и человеком.

Как пройдёт экскурсия

Я отвезу вас на побережье Охотского моря — сначала по асфальтированной трассе, затем по лесной дороге. По пути преодолеем несколько перевалов с крутыми подъёмами и резкими спусками.

На мысе вы оцените всю красоту каменных выступов и арок, в простонародье называемых «Палец», «Воин», «Слон» и «Арка».

Исследуете береговую экосистему, которая представлена кекурами, скалами, обрывами и террасами.

Насладитесь красотой сахалинской тайги и узнаете, какие местные растения занесены в Красную книгу.

И познакомитесь с местной фауной — птицами и морскими обитателями.

Организационные детали