Морские ежи — не просто колючие существа, которые норовят впиться в ногу и испортить отпуск — а настоящий морской деликатес. Вы узнаете о них интересные факты, поймёте, как их правильно ловить и разделывать. И конечно, попробуете свежими, прямо на пляже под шум волн.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога займёт примерно 1,5 часа — по пути я расскажу об истории острова, мы заглянем на смотровую площадку и оценим вид на морской порт Корсакова. Увидим завод по производству природного газа — первый подобный в России — и посмотрим на памятники губернаторства Карафуто в Пригородном.
Вот мы и на месте — на побережье Охотского моря. Здесь вы узнаете всё о морских ежах — от вылова до подачи. Почему икра так полезна, как их правильно собирать, чистить и есть. А от теории перейдём к практике и обязательно попробуем свежевыловленный деликатес. Кроме того, во время отлива вы встретите и других обитателей морского дна.
Организационные детали
- Обратите внимание: время выезда меняется в зависимости от отлива
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Hiace, по запросу предоставляется детское кресло
- В стоимость включен перекус, по запросу за доплату можем организовать обед — пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Маршрут может меняться в связи с миграцией ежей: в зависимости от времени года мы также можем отправиться на западное побережье, где иногда можно увидеть скопление сивучей
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 70 туристов
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.Задать вопрос
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