Морские ежи — не просто колючие существа, которые норовят впиться в ногу и испортить отпуск — а настоящий морской деликатес. Вы узнаете о них интересные факты, поймёте, как их правильно ловить и разделывать. И конечно, попробуете свежими, прямо на пляже под шум волн.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога займёт примерно 1,5 часа — по пути я расскажу об истории острова, мы заглянем на смотровую площадку и оценим вид на морской порт Корсакова. Увидим завод по производству природного газа — первый подобный в России — и посмотрим на памятники губернаторства Карафуто в Пригородном.

Вот мы и на месте — на побережье Охотского моря. Здесь вы узнаете всё о морских ежах — от вылова до подачи. Почему икра так полезна, как их правильно собирать, чистить и есть. А от теории перейдём к практике и обязательно попробуем свежевыловленный деликатес. Кроме того, во время отлива вы встретите и других обитателей морского дна.

Организационные детали