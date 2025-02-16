И в то же время не утомит — у вас останутся силы, чтобы посетить ещё две локации за пределами Южного. Покажу вам храм мудрости древних айнов — скалу Лягушка, а также суровое и прекрасное Охотское море. Расскажу, как город сформировался под воздействием трёх культур — русской, японской и корейской.
Описание экскурсии
Площадь Ленина — симпатичное место для прогулки в самом сердце Южно-Сахалинска. Вы увидите комплекс фонтанов и мостики, памятник Ленину и мемориал памяти жертв землетрясения в Нефтегорске.
Областной краеведческий музей — это единственное в России здание в стиле тэйкан-дзукури. Оно было построено японцами в период Карафуто. В музее собрано около 200 000 экспонатов: предметы геологии, этнографии, археологии.
Мемориальный комплекс «Победа» на площади Победы — место, где увековечены имена героев прошедших войн. На площади вы рассмотрите образцы военной техники. Рядом с площадью полюбуетесь храмом Рождества Христова, украшенным самой большой в мире наружной мозаикой.
Городской парк им. Гагарина — с красивым ландшафтом, арт-объектами, спортивными площадками и аттракционами. Вы прогуляетесь по аллее сакуры, увидите первую в стране действующую детскую железную дорогу, если повезёт, покормите белочек и синичек в лесу. Захватите с собой семечки.
Останец Лягушка — таинственная гора Сахалина и святилище древних айнов. Вы узнаете удивительную историю скалы и почувствуете
её энергетику. С вершины останца в ясную погоду открываются красивые панорамные виды. Местные верят, что здесь нужно загадывать желания, и они непременно сбудутся!
Пляж в Охотском — место, где любят отдыхать сами южно-сахалинцы. Вы точно влюбитесь в суровое сахалинское море с широкой прибрежной полосой и ласковым песком. По дороге можем купить морепродукты — крабов и устриц. Я помогу вам разделать их и устроить пикник на берегу.
Дополнительно к основной программе:
Можем также посетить сахалинский зоопарк, подняться на смотровую площадку курорта «Горный воздух», погулять по скверу им. Чехова со скульптурами чеховских персонажей. Изменение маршрута и стоимости программы обсудим заранее до экскурсии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan X-Trail. Есть детское кресло/бустер.
Дополнительные расходы (по желанию):
- билеты в музей — 250 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка
- билеты в комплекс «Победа» — 500 ₽ за человека
- билеты в зоопарк — 300 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка от 3 до 6 лет
- подъём на смотровую площадку — 170 ₽ за человека
- морепродукты для пикника или обед