Автомобильная экскурсия «Сахалин - место силы»

Познакомиться с Южно-Сахалинском, Охотским морем и останцем Лягушка
Эта обзорная экскурсия даст вам общее представление о городе.

И в то же время не утомит — у вас останутся силы, чтобы посетить ещё две локации за пределами Южного. Покажу вам храм мудрости древних айнов — скалу Лягушка, а также суровое и прекрасное Охотское море. Расскажу, как город сформировался под воздействием трёх культур — русской, японской и корейской.
Автомобильная экскурсия «Сахалин - место силы»
Автомобильная экскурсия «Сахалин - место силы»
Автомобильная экскурсия «Сахалин - место силы»
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Площадь Ленина — симпатичное место для прогулки в самом сердце Южно-Сахалинска. Вы увидите комплекс фонтанов и мостики, памятник Ленину и мемориал памяти жертв землетрясения в Нефтегорске.

Областной краеведческий музей — это единственное в России здание в стиле тэйкан-дзукури. Оно было построено японцами в период Карафуто. В музее собрано около 200 000 экспонатов: предметы геологии, этнографии, археологии.

Мемориальный комплекс «Победа» на площади Победы — место, где увековечены имена героев прошедших войн. На площади вы рассмотрите образцы военной техники. Рядом с площадью полюбуетесь храмом Рождества Христова, украшенным самой большой в мире наружной мозаикой.

Городской парк им. Гагарина — с красивым ландшафтом, арт-объектами, спортивными площадками и аттракционами. Вы прогуляетесь по аллее сакуры, увидите первую в стране действующую детскую железную дорогу, если повезёт, покормите белочек и синичек в лесу. Захватите с собой семечки.

Останец Лягушка — таинственная гора Сахалина и святилище древних айнов. Вы узнаете удивительную историю скалы и почувствуете
её энергетику. С вершины останца в ясную погоду открываются красивые панорамные виды. Местные верят, что здесь нужно загадывать желания, и они непременно сбудутся!

Пляж в Охотском — место, где любят отдыхать сами южно-сахалинцы. Вы точно влюбитесь в суровое сахалинское море с широкой прибрежной полосой и ласковым песком. По дороге можем купить морепродукты — крабов и устриц. Я помогу вам разделать их и устроить пикник на берегу.

Дополнительно к основной программе:

Можем также посетить сахалинский зоопарк, подняться на смотровую площадку курорта «Горный воздух», погулять по скверу им. Чехова со скульптурами чеховских персонажей. Изменение маршрута и стоимости программы обсудим заранее до экскурсии.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan X-Trail. Есть детское кресло/бустер.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • билеты в музей — 250 ₽ за взрослого, 150 ₽ за ребёнка
  • билеты в комплекс «Победа» — 500 ₽ за человека
  • билеты в зоопарк — 300 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка от 3 до 6 лет
  • подъём на смотровую площадку — 170 ₽ за человека
  • морепродукты для пикника или обед

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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