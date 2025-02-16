Эта обзорная экскурсия даст вам общее представление о городе. И в то же время не утомит — у вас останутся силы, чтобы посетить ещё две локации за пределами Южного. Покажу вам храм мудрости древних айнов — скалу Лягушка, а также суровое и прекрасное Охотское море. Расскажу, как город сформировался под воздействием трёх культур — русской, японской и корейской.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Площадь Ленина — симпатичное место для прогулки в самом сердце Южно-Сахалинска. Вы увидите комплекс фонтанов и мостики, памятник Ленину и мемориал памяти жертв землетрясения в Нефтегорске.

Областной краеведческий музей — это единственное в России здание в стиле тэйкан-дзукури. Оно было построено японцами в период Карафуто. В музее собрано около 200 000 экспонатов: предметы геологии, этнографии, археологии.

Мемориальный комплекс «Победа» на площади Победы — место, где увековечены имена героев прошедших войн. На площади вы рассмотрите образцы военной техники. Рядом с площадью полюбуетесь храмом Рождества Христова, украшенным самой большой в мире наружной мозаикой.

Городской парк им. Гагарина — с красивым ландшафтом, арт-объектами, спортивными площадками и аттракционами. Вы прогуляетесь по аллее сакуры, увидите первую в стране действующую детскую железную дорогу, если повезёт, покормите белочек и синичек в лесу. Захватите с собой семечки.

Останец Лягушка — таинственная гора Сахалина и святилище древних айнов. Вы узнаете удивительную историю скалы и почувствуете

её энергетику. С вершины останца в ясную погоду открываются красивые панорамные виды. Местные верят, что здесь нужно загадывать желания, и они непременно сбудутся!

Пляж в Охотском — место, где любят отдыхать сами южно-сахалинцы. Вы точно влюбитесь в суровое сахалинское море с широкой прибрежной полосой и ласковым песком. По дороге можем купить морепродукты — крабов и устриц. Я помогу вам разделать их и устроить пикник на берегу.

Дополнительно к основной программе:

Можем также посетить сахалинский зоопарк, подняться на смотровую площадку курорта «Горный воздух», погулять по скверу им. Чехова со скульптурами чеховских персонажей. Изменение маршрута и стоимости программы обсудим заранее до экскурсии.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nissan X-Trail. Есть детское кресло/бустер.

Дополнительные расходы (по желанию):