Мои заказы

От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)

Из Южно-Сахалинска - по кольцевому маршруту с видами на море и сопки
Путешествие начнётся на длинном пляже, продолжится среди сопок и лесных дорог и закончится у лагуны Буссе.

Вы увидите разные лица юга Сахалина: озёра, перевалы, скалистое побережье, кекуры и мысы Охотского моря. А ещё узнаете, чем остров живёт сейчас.
От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)
От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)
От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)

Описание экскурсии

Залив Мордвинова

Остановимся на длинной песчаной полосе, где особенно хорошо чувствуется простор острова. Затем дорога проведёт нас через сопки и лесные участки к побережью Охотского моря.

Мысы Птичий, Великан и Грозный

Вы рассмотрите детали ландшафта, сделаете фото и понаблюдаете за морскими птицами и зверями, если они встретятся по пути. Мыс Великан — одна из самых впечатляющих точек маршрута: Охотское море, скальные арки и каменные останцы создают тот самый сахалинский пейзаж, ради которого хочется задержаться подольше.

Озеро Буссе

Здесь вы сможете отдохнуть на берегу, выпить чай и просто полюбоваться видами.

А ещё осмотрите:

  • озеро Тунайча
  • город Корсаков
  • первый в России завод по производству сжиженного природного газа

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска
9:00 — залив Мордвинова
11:00 — мыс Птичий
12:00 — мыс Великан
13:00 — обед
15:00 — прибытие на мыс Грозный, экскурсия
17:00 — озеро Буссе
17:30 — возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Едем на джипе Toyota Prado(вместимостью до 4 человек). Детских кресел нет
  • Перекус и чай входят в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТК «Славянский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я родился и вырос в Южно-Сахалинске, и остров для меня — не просто место на карте, а своя земля, которую я исходил вдоль и поперёк. Занимаюсь экологией и уже много
читать дальшеуменьшить

лет изучаю остров. Сахалин живёт не только природой — слежу за экономикой, историей, краеведением, за тем, чем дышит остров сегодня. Я давно в туризме, объездил немало мест и хорошо понимаю, что ищет путешественник. Решил стать гидом, потому что хочется показать настоящий Сахалин — суровый, красивый и очень разный. Не с высоты рекламных проспектов, а так, как я сам люблю тут бывать.

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии на «От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)»

Южно-Сахалинск вас удивит
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
На машине
На катамаране
7 часов
50 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На катамаране за устрицами: в группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
Отправиться на озеро Буссе, научиться собирать устриц и отведать на природе местные деликатесы
Начало: На площади Победы в Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
10 000 ₽ за человека
Лучший день в Южно-Сахалинске
На машине
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
11 350 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Узнать о городе главное и посмотреть на него с высоты
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине
14 000 ₽ за человека