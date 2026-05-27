Путешествие начнётся на длинном пляже, продолжится среди сопок и лесных дорог и закончится у лагуны Буссе. Вы увидите разные лица юга Сахалина: озёра, перевалы, скалистое побережье, кекуры и мысы Охотского моря. А ещё узнаете, чем остров живёт сейчас.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Залив Мордвинова

Остановимся на длинной песчаной полосе, где особенно хорошо чувствуется простор острова. Затем дорога проведёт нас через сопки и лесные участки к побережью Охотского моря.

Мысы Птичий, Великан и Грозный

Вы рассмотрите детали ландшафта, сделаете фото и понаблюдаете за морскими птицами и зверями, если они встретятся по пути. Мыс Великан — одна из самых впечатляющих точек маршрута: Охотское море, скальные арки и каменные останцы создают тот самый сахалинский пейзаж, ради которого хочется задержаться подольше.

Озеро Буссе

Здесь вы сможете отдохнуть на берегу, выпить чай и просто полюбоваться видами.

А ещё осмотрите:

озеро Тунайча

город Корсаков

первый в России завод по производству сжиженного природного газа

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска

9:00 — залив Мордвинова

11:00 — мыс Птичий

12:00 — мыс Великан

13:00 — обед

15:00 — прибытие на мыс Грозный, экскурсия

17:00 — озеро Буссе

17:30 — возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали