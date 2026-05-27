От залива Мордвинова до лагуны Буссе на джипе (всё включено)
Из Южно-Сахалинска - по кольцевому маршруту с видами на море и сопки
Путешествие начнётся на длинном пляже, продолжится среди сопок и лесных дорог и закончится у лагуны Буссе.
Вы увидите разные лица юга Сахалина: озёра, перевалы, скалистое побережье, кекуры и мысы Охотского моря. А ещё узнаете, чем остров живёт сейчас.
Залив Мордвинова
Остановимся на длинной песчаной полосе, где особенно хорошо чувствуется простор острова. Затем дорога проведёт нас через сопки и лесные участки к побережью Охотского моря.
Мысы Птичий, Великан и Грозный
Вы рассмотрите детали ландшафта, сделаете фото и понаблюдаете за морскими птицами и зверями, если они встретятся по пути. Мыс Великан — одна из самых впечатляющих точек маршрута: Охотское море, скальные арки и каменные останцы создают тот самый сахалинский пейзаж, ради которого хочется задержаться подольше.
Озеро Буссе
Здесь вы сможете отдохнуть на берегу, выпить чай и просто полюбоваться видами.
А ещё осмотрите:
озеро Тунайча
город Корсаков
первый в России завод по производству сжиженного природного газа
Ориентировочный тайминг
8:00 — выезд из Южно-Сахалинска 9:00 — залив Мордвинова 11:00 — мыс Птичий 12:00 — мыс Великан 13:00 — обед 15:00 — прибытие на мыс Грозный, экскурсия 17:00 — озеро Буссе 17:30 — возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
Едем на джипе Toyota Prado(вместимостью до 4 человек). Детских кресел нет
Перекус и чай входят в стоимость
Участник
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У ТК «Славянский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Сахалине
Я родился и вырос в Южно-Сахалинске, и остров для меня — не просто место на карте, а своя земля, которую я исходил вдоль и поперёк. Занимаюсь экологией и уже много читать дальшеуменьшить
лет изучаю остров.
Сахалин живёт не только природой — слежу за экономикой, историей, краеведением, за тем, чем дышит остров сегодня.
Я давно в туризме, объездил немало мест и хорошо понимаю, что ищет путешественник. Решил стать гидом, потому что хочется показать настоящий Сахалин — суровый, красивый и очень разный. Не с высоты рекламных проспектов, а так, как я сам люблю тут бывать.
