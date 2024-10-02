Небольшой группой мы отправимся в южном направлении по дорогам, шикарному песчаному побережью и перевалу, откуда открывается изумительный вид на самое большое озеро в южной части острова. Будем делать остановки в самых красивых местах. А затем окажемся у мыса, до которого дойдём уже пешком через сказочный лес. Кекуры, каменные арки, чайки — вот он, мыс Великан!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
По пути на мыс (2,5–3 часа дороги) вы полюбуетесь видами из окна автомобиля, также мы сделаем несколько остановок в особо примечательных местах. Я расскажу вам о прошлом и настоящем нашего края, о его уникальной природе.
Мыс Великан, до которого мы дойдём по красивому лесу с множеством фотостопов, вас встретит каменными кекурами, арками и знаменитым «птичьим камнем» — это место обитания чаек, гомон которых соревнуется с шумом морских волн. При желании вы искупаетесь в Охотском море.
Организационные детали
- Приготовьтесь к активной пешей прогулке по лесу и побережью
- Также возьмите с собой перекус и попить. А мы угостим вас авторским чаем из сахалинских ягод
- Есть возможность провести экскурсию в индивидуальном порядке только для вас и вашей компании, подробности уточняйте в переписке
- Экскурсия пройдёт на джипе или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 800 ₽
|Индивидуальная экскурсия
|40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 48 туристов
Привет! Меня зовут Евгений, я коренной сахалинец. Люблю свой остров и с радостью помогу вам раскрыть его красоту. Покажу самые знаковые места: от маяка Анива до мыса Великан. Профессионально занимаюсь туризмом более 8 лет. Провожу всевозможные восхождения и погружения, пешие прогулки и многое другое. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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