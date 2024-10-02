Небольшой группой мы отправимся в южном направлении по дорогам, шикарному песчаному побережью и перевалу, откуда открывается изумительный вид на самое большое озеро в южной части острова. Будем делать остановки в самых красивых местах. А затем окажемся у мыса, до которого дойдём уже пешком через сказочный лес. Кекуры, каменные арки, чайки — вот он, мыс Великан!

Описание экскурсии

По пути на мыс (2,5–3 часа дороги) вы полюбуетесь видами из окна автомобиля, также мы сделаем несколько остановок в особо примечательных местах. Я расскажу вам о прошлом и настоящем нашего края, о его уникальной природе.

Мыс Великан, до которого мы дойдём по красивому лесу с множеством фотостопов, вас встретит каменными кекурами, арками и знаменитым «птичьим камнем» — это место обитания чаек, гомон которых соревнуется с шумом морских волн. При желании вы искупаетесь в Охотском море.

Организационные детали