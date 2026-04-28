Это путешествие к одной из самых впечатляющих природных локаций острова.
По дороге вы увидите озёра, хвойные леса и побережье Охотского моря, а на месте — каменные арки, гроты, скалы и колонии морских птиц.
По дороге вы увидите озёра, хвойные леса и побережье Охотского моря, а на месте — каменные арки, гроты, скалы и колонии морских птиц.
Описание экскурсии
Озёра Тунайча и Изменчивое
Остановимся на смотровых площадках с видами на крупнейшие водоёмы Сахалина.
«Лес фей»
Пройдём по живописному хвойному лесу с реликтовыми деревьями и густым ароматом пихты.
Побережье Охотского моря
Вы увидите прибрежную флору и фауну: ракушки, морскую капусту, морских ежей.
Мыс Птичий и мыс Великан
Главная точка маршрута — скалы, арки и гроты, созданные морем и ветром. Здесь же — колонии морских птиц и мощные виды на Охотское море.
Вы узнаете
- Как формировались скальные арки, кекуры и останцы на побережье
- Каково это, жить в сейсмически активном регионе
- Как Япония повлияла на историю и культуру острова
- Какие растения и животные характерны для побережья Охотского моря
- Как устроена жизнь морских птиц и прибрежной экосистемы
Примерный тайминг
- 9:00 — выезд из Южно-Сахалинска
- 10:00 — село Охотское (остановка, магазин, набережная)
- 10:30 — продолжение пути
- 11:00 — смотровая площадка с видом на озеро
- 12:00 — прибытие на локацию Великан (прогулка, фото, обед)
- 15:00 — выезд обратно
- 18:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике. С собой для вашего комфорта — кемпинговая мебель
- В стоимость включен лёгкий перекус (горячий чай с вкусняшками)
- По желанию оплачивается: полноценный обед (от 1000 ₽ с чел., формат — пикник на берегу с едой корейской/японской кухни из заведения общепита, обычно в ланчбоксах), простая фотосессия (4000 ₽), художественная фотосессия (18000 ₽)
- Маршрут несложный, но важно быть готовыми к прогулкам и дороге по пересечённой местности
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид на Сахалине
Я коренной сахалинец, водитель внедорожника и профессиональный фотограф. Предлагаю туры и экскурсии по самым впечатляющим локациям острова! Вожу как в известные локации, так и туда, куда не доезжают многие туристы. Не только показываю красивые мечта и рассказываю о них, но и запечатлеваю момент на камеру.
8800 ₽ за человека