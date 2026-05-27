Это не просто прогулка, а настоящий горный маршрут. Он подойдёт для активных людей с хорошей физической подготовкой. Мы покорим самую высокую точку южного Сахалина — легендарный Пик Чехова (1045 м). Пройдём через альпийские луга, каменные осыпи и живописные леса. На вершине откроются захватывающие панорамы острова. При ясной погоде видны даже побережья двух морей.
Описание экскурсии
- Начнём с лесной тропы, где можно встретить белок, птиц и редкие растения
- Затем пройдём по каменистым подъёмам и зарослям бамбука
- По пути будут альпийские луга, кедровый стланик, каменные и смотровые точки для фото
- На вершине — панорамный вид на Южно-Сахалинск, Тонино-Анивский полуостров, два моря и бескрайние хребты
Примерный тайминг маршрута:
9:00 — старт
9:00–10:30 — путь до начала подъёма (старая дорога)
10:30–12:00 — подъём вверх до хребта (лесная часть, бамбук)
12:00–12:15 — чилтайм
12:15–13:30 — часть маршрута по хребту (скалы, кедровый стланик)
13:30–14:00 — отдых, фото
14:00—17:00~18.00 — спуск вниз, возвращение в город
Организационные детали
- Мы пройдём 20 км и преодолеем набор высоты около 1000 метров
- Маршрут подойдёт активным взрослым и детям от 10 лет, если у них уже был опыт длительных прогулок или походов
- Не рекомендую участие людям с заболеваниями сердца, дыхательной системы и проблемами с суставами
во вторник и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Санта-Ризот»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и вырос на удивительном острове Сахалин. С детства я влюблён в его дикую природу, горные тропы и скрытые уголки, куда редко ступает нога туриста. До сих пор я продолжаю
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии на «Пик Чехова - на вершину Южного Сахалина»
Индивидуальная
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить визитную карточку острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
Начало: У вашего отеля
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от 27 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
Путешествие в формате «всё включено» - к чарующим пейзажам на юго-восточном побережье острова
Начало: В городе Южно-Сахалинск
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Сахалин: японские тории, краб и Тихая бухта на индивидуальной экскурсии
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
Начало: У вашего адреса проживания
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Сахалином: мыс Великан
Исследовать самое живописное побережье острова с арками и кекурами
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
8000 ₽ за человека