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пути до Охотского моря провели в приятной познавательной беседе о Сахалине, его истории, природе и экономических успехах острова:), мы по профессии экономисты.

Очень впечатлил отрезок дороги по песку Охотского моря, казалось, что волны прям ещё мгновение и омоют колеса машины! Денис корректно сообщал о санитарных остановках и о необходимости подкрепиться, т. к. эмоции и ожидание необычного притупляют голод:). Дорога до мысов явилась для нас неожиданно экстремальной (просто мы городские жители:)) и не встречали таких, по достоинству оценили уверенное, профессиональное вождение Дениса и качественную, ответственную подготовку машины!

Теперь о произведениях природы мысах Птичий и Великан. Испытали бурю эмоций: радости, уюта, первозданной красоты, умиротворенности, приятного созерцания под птичьи голоса ЭТО ПОИСТИНЕ РАЙСКОЕ МЕСТО!

Денис всегда был рядом отвечал на наши вопросы. Самое главное нас никто не торопил, мы наслаждались шумом моря и старались все запечатлеть на фото и видео, ведь именно они позволят нам вернуться в эти места:) Денис приготовил для нас чай с бутербродами, печеньем.

Наша огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Денису за комфортное путешествие и его любовь к острову Сахалин, который он для нас открыл. Желаем ему успехов в его желании познакомить жителей страны с прекрасным Сахалином!

P.S: Денис, шутку про разнообразие питания медведя и туристов, которую Вы выложили на следующий день, мы оценили:)))