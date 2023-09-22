Удивительные каменные изваяния и скалы, покрытые тайгой, птичьи базары и музыка волн Охотского моря — вам предстоит посетить одно из самых красивых, атмосферных и вдохновляющих мест на Сахалине. На подготовленном внедорожнике я отвезу вас к памятникам природы и смотровым площадкам. Устроим привал с горячим обедом. А на обратном пути заедем на рынок морепродуктов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь провести несколько часов среди заповедных красот нашего острова. Дорога в обе стороны займёт 4-5 часов. По пути поговорим об истории и современности Сахалина, его культурном и природном своеобразии.

Прибыв на место, на берегу между двумя мысами вы увидите причудливые арки, гроты и пещеры.

Послушаете шум волн и пение птиц, которые гнездятся здесь огромными колониями.

Посетите смотровую площадку с видом на озеро Тунайча и Охотское море.

В одном из красивых мест устроим пикник с горячим обедом.

А по пути обратно остановимся в селе Охотское, где вы сможете купить свежие морепродукты на рынке крабов и креветок.

Маршрут: г. Южно-Сахалинск — с. Охотское — урочище Свободное — мыс Птичий и мыс Великан — с. Охотское — г. Южно-Сахалинск.

Организационные детали