Удивительные каменные изваяния и скалы, покрытые тайгой, птичьи базары и музыка волн Охотского моря — вам предстоит посетить одно из самых красивых, атмосферных и вдохновляющих мест на Сахалине. На подготовленном японском внедорожнике я отвезу вас к памятникам природы и смотровым площадкам. Устроим привал на берегу моря со вкусным перекусом.
Описание экскурсии
Приготовьтесь провести несколько часов среди заповедных красот нашего острова. Дорога в обе стороны займёт 5 часов. По пути поговорим об истории и современности Сахалина, его культурном и природном своеобразии.
- Погуляете по набережной в поселке Охотское
- Проедете по песчаному берегу вдоль Охотского моря
- Посетите смотровую площадку с видом на озеро Тунайча и Охотское море
- Увидите причудливые арки, гроты и пещеры
- Послушаете шум волн и пение птиц, которые гнездятся здесь огромными колониями
- Остановитесь в одном из красивых мест на пикник из бутербродов с диким лососем и авторским чаем с клоповкой
Маршрут: г. Южно-Сахалинск — с. Охотское — урочище Свободное — мыс Птичий и мыс Великан
Организационные детали
- В это путешествие вы отправитесь со мной или с водителем-сопровождающим из моей команды
- В стоимость включены: трансфер на автомобиле повышенной проходимости, сопровождение по местности, кемпинговое оборудование (стол, стулья, посуда), перекус (бутерброды с рыбкой, авторский чай, печенье)
- Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа. Общая продолжительность поездки 8-9 часов
- Так как часть маршрута проходит через лес и дорога там может быть сильно размыта из-за дождей и таяния снега, прошу заранее уточнять возможность проведения экскурсии
- Период проведения с мая по декабрь
- Что взять: одежду по погоде, дождевики, удобную треккинговую обувь, средство от клещей и комаров, полотенце и купальники (для желающих искупаться в Охотском море)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из вашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 197 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Сахалину. Мне близок активный образ жизни, и я восхищаюсь природой родного края. На острове множество уникальных мест, которые обязательно стоит увидеть своими глазами. Сахалин знаменит живописными морскими берегами, красивыми водопадами, величественными мысами и интересными историческими объектами. Если вы хотите открыть для себя этот удивительный регион России, я сделаю всё, чтобы ваше путешествие стало незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
w
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
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И
Прекрасное путешествие к мысу Птичий и Великан, грамотно построенный маршрут, уверенное управление автомобилем, красота вокруг… Денис рассказал много интересного по пути следования, показал как растет клоповка, накормил вкуснейшими бутербродами с рыбкой. Спасибо огромное за незабываемые впечатления.
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Добрый день, спешу поделиться впечатлениями о нашем путешествии на мыс Птичий и Великан! Начну по порядку. Денис (наш экскурсовод) прибыл в точно оговоренное время, машина комфортная, салон блистал чистотой. В
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Л
Сегодня были на экскурсии с Денисом, нам все очень понравилось) Виды красивые, рассказчик и водитель в лице Дениса на 5+. Если вы ещё думаете, то не стоит, просто едъте)
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Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё рассказал, показал и накормил вкусным обедом. Минус в том, что дорога была труд нопроходимой, но Денис молодец, справился на отлично. Всем советую побывать.
+1
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И
Денис отличный гид, аккуратный водитель, отменный повар. Как договаривались встретил нас в аэропорту. По дороге мы получили много информации о Сахалине, его природе. По прибытии на место не отправил нас гулять самостоятельно, а вышел с нами на маршрут, благодаря чему мы получили огромное удовлетворение и массу положительных эмоций от увиденного. По окончании экскурсии накормил вкуснейшим обедом.
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