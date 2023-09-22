Путешествие в формате «всё включено» - к чарующим пейзажам на юго-восточном побережье острова
Удивительные каменные изваяния и скалы, покрытые тайгой, птичьи базары и музыка волн Охотского моря — вам предстоит посетить одно из самых красивых, атмосферных и вдохновляющих мест на Сахалине. На подготовленном внедорожнике я отвезу вас к памятникам природы и смотровым площадкам. Устроим привал с горячим обедом. А на обратном пути заедем на рынок морепродуктов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь провести несколько часов среди заповедных красот нашего острова. Дорога в обе стороны займёт 4-5 часов. По пути поговорим об истории и современности Сахалина, его культурном и природном своеобразии.
- Прибыв на место, на берегу между двумя мысами вы увидите причудливые арки, гроты и пещеры.
- Послушаете шум волн и пение птиц, которые гнездятся здесь огромными колониями.
- Посетите смотровую площадку с видом на озеро Тунайча и Охотское море.
- В одном из красивых мест устроим пикник с горячим обедом.
- А по пути обратно остановимся в селе Охотское, где вы сможете купить свежие морепродукты на рынке крабов и креветок.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск — с. Охотское — урочище Свободное — мыс Птичий и мыс Великан — с. Охотское — г. Южно-Сахалинск.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле, сопровождение водителя-гида, кемпинговое оборудование (стол, стулья, посуда), горячий обед и чай
- Дорога в одну сторону займёт 2 — 2,5 часа
- Так как часть маршрута проходит через лес и дорога там может быть сильно размыта из-за дождей и таяния снега, прошу заранее уточнять возможность проведения экскурсии
- Что взять: одежду по погоде, дождевики, удобную треккинговую обувь, средство от клещей и комаров, полотенце и купальники (для желающих искупаться в Охотском море)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Сахалине
Всем привет! Меня зовут Денис, и я организовываю и провожу индивидуальные автомобильные экскурсии по Сахалину с 2021 года. За такой короткий промежуток времени я уже успел провести индивидуальные экскурсии для более чем сотни своих гостей и получил от них только положительные отзывы. Я сам люблю путешествовать и ещё очень люблю свой остров. Хочу, чтобы и вы погрузились в этот удивительный уголок России. Мне есть, что вам показать! Сахалин — это чарующее своей красотой морское побережье, это места силы, овеянные историей и легендами, это живописные водопады и величественные мысы. Список можно продолжать бесконечно. Вы просто решитесь на отдых на Сахалине, — а я сделаю его незабываемым!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
22 сен 2023
Было очень круто, всем советую. Дорога долгая, но не утомительная, поскольку интересная и разнообразная. Сам мыс - восторг, организация экскурсии на уровне. Моя оценка - пять из пяти.
Е
Елена
11 сен 2023
Всё прошло очень хорошо. Нам с друзьями очень понравилось. Денис многое рассказал про Сахалин, провёл экскурсию, накормил вкусным обедом.
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