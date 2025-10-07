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Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан

Путешествие в формате «всё включено» - к чарующим пейзажам на юго-восточном побережье острова
Удивительные каменные изваяния и скалы, покрытые тайгой, птичьи базары и музыка волн Охотского моря — вам предстоит посетить одно из самых красивых, атмосферных и вдохновляющих мест на Сахалине. На подготовленном японском внедорожнике я отвезу вас к памятникам природы и смотровым площадкам. Устроим привал на берегу моря со вкусным перекусом.
5
20 отзывов
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан

Описание экскурсии

Приготовьтесь провести несколько часов среди заповедных красот нашего острова. Дорога в обе стороны займёт 5 часов. По пути поговорим об истории и современности Сахалина, его культурном и природном своеобразии.

  • Погуляете по набережной в поселке Охотское
  • Проедете по песчаному берегу вдоль Охотского моря
  • Посетите смотровую площадку с видом на озеро Тунайча и Охотское море
  • Увидите причудливые арки, гроты и пещеры
  • Послушаете шум волн и пение птиц, которые гнездятся здесь огромными колониями
  • Остановитесь в одном из красивых мест на пикник из бутербродов с диким лососем и авторским чаем с клоповкой

Маршрут: г. Южно-Сахалинск — с. Охотское — урочище Свободное — мыс Птичий и мыс Великан

Организационные детали

  • В это путешествие вы отправитесь со мной или с водителем-сопровождающим из моей команды
  • В стоимость включены: трансфер на автомобиле повышенной проходимости, сопровождение по местности, кемпинговое оборудование (стол, стулья, посуда), перекус (бутерброды с рыбкой, авторский чай, печенье)
  • Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа. Общая продолжительность поездки 8-9 часов
  • Так как часть маршрута проходит через лес и дорога там может быть сильно размыта из-за дождей и таяния снега, прошу заранее уточнять возможность проведения экскурсии
  • Период проведения с мая по декабрь
  • Что взять: одежду по погоде, дождевики, удобную треккинговую обувь, средство от клещей и комаров, полотенце и купальники (для желающих искупаться в Охотском море)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из вашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 197 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Сахалину. Мне близок активный образ жизни, и я восхищаюсь природой родного края. На острове множество уникальных мест, которые обязательно стоит увидеть своими глазами. Сахалин знаменит живописными морскими берегами, красивыми водопадами, величественными мысами и интересными историческими объектами. Если вы хотите открыть для себя этот удивительный регион России, я сделаю всё, чтобы ваше путешествие стало незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
Деннис был великолепным водителем и очень помог нам во время поездки. Время поездки очень разумное.
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И
Прекрасное путешествие к мысу Птичий и Великан, грамотно построенный маршрут, уверенное управление автомобилем, красота вокруг… Денис рассказал много интересного по пути следования, показал как растет клоповка, накормил вкуснейшими бутербродами с рыбкой. Спасибо огромное за незабываемые впечатления.
Прекрасное путешествие к мысу Птичий и Великан, грамотно построенный маршрут, уверенное управление автомобилем, красота вокруг… Денис
Прекрасное путешествие к мысу Птичий и Великан, грамотно построенный маршрут, уверенное управление автомобилем, красота вокруг… Денис
Прекрасное путешествие к мысу Птичий и Великан, грамотно построенный маршрут, уверенное управление автомобилем, красота вокруг… Денис
Прекрасное путешествие к мысу Птичий и Великан, грамотно построенный маршрут, уверенное управление автомобилем, красота вокруг… Денис
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Юлия
Добрый день, спешу поделиться впечатлениями о нашем путешествии на мыс Птичий и Великан! Начну по порядку. Денис (наш экскурсовод) прибыл в точно оговоренное время, машина комфортная, салон блистал чистотой. В
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пути до Охотского моря провели в приятной познавательной беседе о Сахалине, его истории, природе и экономических успехах острова:), мы по профессии экономисты.
Очень впечатлил отрезок дороги по песку Охотского моря, казалось, что волны прям ещё мгновение и омоют колеса машины! Денис корректно сообщал о санитарных остановках и о необходимости подкрепиться, т. к. эмоции и ожидание необычного притупляют голод:). Дорога до мысов явилась для нас неожиданно экстремальной (просто мы городские жители:)) и не встречали таких, по достоинству оценили уверенное, профессиональное вождение Дениса и качественную, ответственную подготовку машины!
Теперь о произведениях природы мысах Птичий и Великан. Испытали бурю эмоций: радости, уюта, первозданной красоты, умиротворенности, приятного созерцания под птичьи голоса ЭТО ПОИСТИНЕ РАЙСКОЕ МЕСТО!
Денис всегда был рядом отвечал на наши вопросы. Самое главное нас никто не торопил, мы наслаждались шумом моря и старались все запечатлеть на фото и видео, ведь именно они позволят нам вернуться в эти места:) Денис приготовил для нас чай с бутербродами, печеньем.
Наша огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Денису за комфортное путешествие и его любовь к острову Сахалин, который он для нас открыл. Желаем ему успехов в его желании познакомить жителей страны с прекрасным Сахалином!
P.S: Денис, шутку про разнообразие питания медведя и туристов, которую Вы выложили на следующий день, мы оценили:)))

Добрый день, спешу поделиться впечатлениями о нашем путешествии на мыс Птичий и Великан! Начну по порядку.
Добрый день, спешу поделиться впечатлениями о нашем путешествии на мыс Птичий и Великан! Начну по порядку.
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Л
Сегодня были на экскурсии с Денисом, нам все очень понравилось) Виды красивые, рассказчик и водитель в лице Дениса на 5+. Если вы ещё думаете, то не стоит, просто едъте)
Сегодня были на экскурсии с Денисом, нам все очень понравилось) Виды красивые, рассказчик и водитель в
Сегодня были на экскурсии с Денисом, нам все очень понравилось) Виды красивые, рассказчик и водитель в
Сегодня были на экскурсии с Денисом, нам все очень понравилось) Виды красивые, рассказчик и водитель в
Сегодня были на экскурсии с Денисом, нам все очень понравилось) Виды красивые, рассказчик и водитель в
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Виктор
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё рассказал, показал и накормил вкусным обедом. Минус в том, что дорога была труд нопроходимой, но Денис молодец, справился на отлично. Всем советую побывать.
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё+1
Это было замечательно, экскурсия очень понравилось. Делал на юбилей 70 лет. Гид Денис просто великолепен, всё
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И
Денис отличный гид, аккуратный водитель, отменный повар. Как договаривались встретил нас в аэропорту. По дороге мы получили много информации о Сахалине, его природе. По прибытии на место не отправил нас гулять самостоятельно, а вышел с нами на маршрут, благодаря чему мы получили огромное удовлетворение и массу положительных эмоций от увиденного. По окончании экскурсии накормил вкуснейшим обедом.
Денис отличный гид, аккуратный водитель, отменный повар. Как договаривались встретил нас в аэропорту. По дороге мы
Денис отличный гид, аккуратный водитель, отменный повар. Как договаривались встретил нас в аэропорту. По дороге мы
Денис отличный гид, аккуратный водитель, отменный повар. Как договаривались встретил нас в аэропорту. По дороге мы
Денис отличный гид, аккуратный водитель, отменный повар. Как договаривались встретил нас в аэропорту. По дороге мы
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