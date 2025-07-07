Отправиться в Невельск и заглянуть в глаза ушастому тюленю
90 километров от Южно-Сахалинска — и вы в другой реальности. Ловецкий перевал, лебеди на реке, маяк за колючей проволокой и корабль, севший на мель. А в финале — встреча с сивучами. Дикая и свободная колония оглушит вас своими песнопениями и природными запахами.
Вы понаблюдаете за языком тела ушастых, познакомитесь с их особенностями и полюбите этих вольных животных.
Есть три места в мире, где лежбище сивучей расположено в черте города: Сиэтл, Петропавловск-Камчатский и небольшой сахалинский Невельск. Тысячи ушастых тюленей поют и нежатся, а любопытные выныривают на расстоянии руки от лодки. И эта ваша рука больше не поднимется купить билет в дельфинарий или океанариум, вы проникнетесь духом свободы морских млекопитающих: мы гости, они — радушные хозяева.
На въезде в Невельск, рядом с устьем реки, облюбовали местечко лебеди. Можете захватить овощи и зелень, а булочки оставьте для себя.
Поедем через город и притормозим на площади — как вы думаете кого? Нет, не Ленина. Сивуча. Сделаем пару памятных фото с его статуей.
Рванём на мыс Лопатина, где стоит одноимённый маяк. Он действующий, так что на него полюбуемся через колючку. А вот вид на море с мыса открывается завораживающий. Кстати, дорога к маяку и обратно пролегает через кладбище. Другой нет. По пути увидим деревянные развалины — некогда жилые дома.
На окраине Невельска есть место, ставшее must see для путешественников: гигантский китайский сухогруз, безнадёжно севший на мель. Торжество стихии над всем мирским.
И, наконец, сивучи:
Если погодные условия позволяют выйти в море, мы едем к месту старта лодок, получаем спасжилеты и выходим на катере к ушастым. Гид сопровождает вас от и до. Важно: в этом случае вам предстоит накануне заполнить простую электронную форму для получения разрешения на выход в море (ссылку мы отправим)
Если погодные условия не позволяют выйти в море (бывает нечасто, об этом станет известно накануне поездки), мы посмотрим на сивучей с берега. Расстояние наблюдений увеличится до пары десятков метров, но животных вы услышите и унюхаете за версту.
В поездке вы узнаете:
Чем отличается тёмный сивуч от светлого
Кем приходится ушастый тюлень медведю
Кто такой Стеллер и при чём здесь морские котики
Как выглядят сивучи-пенсионеры
Что это за фирменное почёсывание ластой
Кому подойдёт экскурсия
Поездка рассчитана на детей от 1,5 года. С осознанным любопытством знакомятся с сивучами трёхлетки. А чем старше, тем больший восторг вызывают эти животные. Помните: сивучи питаются рыбой и испражняются там, где лежат. К запаху невозможно привыкнуть, так что будьте готовы зажать нос, если у вас чувствительное обоняние. Но все неудобства меркнут по сравнению с эмоциями от встречи с этими шикарными парнями!
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Mitsubishi Delica. Если с вами малыш, захватим детское кресло
Дополнительно оплачивается выход в море на лодке: 1500 ₽ за взрослого, 1000 ₽ за ребёнка наличными или картой
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 459 туристов
Умеете чувствовать жизнь? Ноутбук — в сон, соцсети — в игнор. Сейчас ваше время на «продышаться». Наше море пахнет ламинарией, огурцы — свежей корюшкой, а клоповка совсем не отдаёт клопами. читать дальше
Лопухи на Сахалине — размером с зонт. Папоротник — невозможно вкусный. Моя команда — это сахалинцы. Они протоптали остров от и до, объездили на грязевке, обошли под парусами и на моторе. У них за плечами — восхождения на Эльбрус, морские переходы на Шантары, победы в джип-триалах. Среди ребят — инструкторы по альпинизму и действующие спасатели. А сама я 5 лет прожила в заброшенном японском банке. Моя команда знает историю и создаёт свою. А ваша сахалинская легенда может начаться прямо сейчас!
Карина
7 июл 2025
Замечательная команда, организовано всё профессионально. Очень позитивные, ответственные и классные люди. Александра это душа 🤗❤️🔥, гид Владимир красавчик и весельчак, очень опытный водитель и образованный рассказчик. Вы в нашем сердечке навсегда ❤️🔥. Получили массу впечатлений от встречи с морскими великанами сивучами. Процветания, благодарных клиентов и все благ вам!
Мария
7 июл 2025
Прелестнейшие сивучи, впечатляющие виды на сухогруз и маяк. Оцень увлекательное путешествие. Большой плюс экскурсии, что сама дорога до Невельска очень красивая. Вова - супер гид и рассказчик, спасибо ему большое)
Е
Евгений
7 июл 2025
Впечатления самые крутые! Гид Владимир по пути в Невельск рассказал интересные подробности про сам город и про окружающий ландшафт, а уж потом и про сивучей! Увидеть этих красавцев в естественной среде обитания – просто супер 👍
Власюк
17 июн 2025
Море эмоций от няшных сивучей!!! Красивые виды + Александра рассказала массу интересных историй про остров, приятна в общении ❤️
Елена
8 мая 2025
Замечательная экскурсия! Александра большая умница, с ней очень легко общаться, ответит на все вопросы. В день экскурсии был густой туман, из-за этого мы перестроили последовательность посещения достопримечательностей. В итоге смогли увидеть все, что было запланировано. Сивучи просто бесподобны! Всем рекомендую данного гида.
Людмила
25 апр 2025
Александра - великолепный гид, владеет полной информацией, адаптируется к запросам, после поездки все: от мала до велика влюбились в Сахалин.