90 километров от Южно-Сахалинска — и вы в другой реальности. Ловецкий перевал, лебеди на реке, маяк за колючей проволокой и корабль, севший на мель. А в финале — встреча с сивучами. Дикая и свободная колония оглушит вас своими песнопениями и природными запахами. Вы понаблюдаете за языком тела ушастых, познакомитесь с их особенностями и полюбите этих вольных животных.

Описание экскурсии

Есть три места в мире, где лежбище сивучей расположено в черте города: Сиэтл, Петропавловск-Камчатский и небольшой сахалинский Невельск. Тысячи ушастых тюленей поют и нежатся, а любопытные выныривают на расстоянии руки от лодки. И эта ваша рука больше не поднимется купить билет в дельфинарий или океанариум, вы проникнетесь духом свободы морских млекопитающих: мы гости, они — радушные хозяева.

На въезде в Невельск, рядом с устьем реки, облюбовали местечко лебеди. Можете захватить овощи и зелень, а булочки оставьте для себя.

Поедем через город и притормозим на площади — как вы думаете кого? Нет, не Ленина. Сивуча. Сделаем пару памятных фото с его статуей.

Рванём на мыс Лопатина, где стоит одноимённый маяк. Он действующий, так что на него полюбуемся через колючку. А вот вид на море с мыса открывается завораживающий. Кстати, дорога к маяку и обратно пролегает через кладбище. Другой нет. По пути увидим деревянные развалины — некогда жилые дома.

На окраине Невельска есть место, ставшее must see для путешественников: гигантский китайский сухогруз, безнадёжно севший на мель. Торжество стихии над всем мирским.

И, наконец, сивучи:

Если погодные условия позволяют выйти в море, мы едем к месту старта лодок, получаем спасжилеты и выходим на катере к ушастым. Гид сопровождает вас от и до. Важно: в этом случае вам предстоит накануне заполнить простую электронную форму для получения разрешения на выход в море (ссылку мы отправим)

в этом случае вам предстоит накануне заполнить простую электронную форму для получения разрешения на выход в море (ссылку мы отправим) Если погодные условия не позволяют выйти в море (бывает нечасто, об этом станет известно накануне поездки), мы посмотрим на сивучей с берега. Расстояние наблюдений увеличится до пары десятков метров, но животных вы услышите и унюхаете за версту.

В поездке вы узнаете:

Чем отличается тёмный сивуч от светлого

Кем приходится ушастый тюлень медведю

Кто такой Стеллер и при чём здесь морские котики

Как выглядят сивучи-пенсионеры

Что это за фирменное почёсывание ластой

Кому подойдёт экскурсия

Поездка рассчитана на детей от 1,5 года. С осознанным любопытством знакомятся с сивучами трёхлетки. А чем старше, тем больший восторг вызывают эти животные. Помните: сивучи питаются рыбой и испражняются там, где лежат. К запаху невозможно привыкнуть, так что будьте готовы зажать нос, если у вас чувствительное обоняние. Но все неудобства меркнут по сравнению с эмоциями от встречи с этими шикарными парнями!

Организационные детали