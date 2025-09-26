Добро пожаловать в Невельск — город, где сивучи чувствуют себя как дома. У вас есть шанс увидеть великанов вблизи: с удобной смотровой площадки или прямо с воды во время морской прогулки. Добавьте к этому свежий морской воздух, шум волн и возможность найти на берегу панцири морских ежей — получится настоящее сахалинское приключение!

Описание водной прогулки

Вы познакомитесь с Невельском. От Южно-Сахалинска к нему ведёт живописная дорога через Ловецкий перевал. Мы расскажем вам историю города и поделимся вехами развития всего региона.

Увидите сивучей — крупных ушастых тюленей. На набережной Невельска открыта первая в России смотровая площадка с биноклями для наблюдения за животными. Сивучи достигают 3,5 метра в длину и весят до 1000 кг — зрелище впечатляющее!

Сделаете фотографии китайского сухогруза, который несколько лет назад сел на мель в акватории порта и стал местной достопримечательностью.

Прогуляетесь по морскому побережью, где можно собрать морскую капусту, узорчатые ракушки, а иногда и красивые панцири морских ежей.

По желанию отправитесь на короткую морскую прогулку к лежбищу сивучей. Маломерное судно оснащено всем необходимым оборудованием, капитан имеет соответствующую лицензию. Перед посадкой проводится инструктаж и выдаются спасательные жилеты.

В тёплый сезон насладитесь тёплой водой Татарского пролива и испытаете удачу в ловле морских ежей — настоящего деликатеса для гурманов. Местные считают, что лучшие морские ежи именно здесь, на побережье.

А ещё вы:

узнаете, как жил остров во времена японского и советского правления

найдёте связь культур и времён

услышите о Монероне — единственном в России островном природном парке

получите явки-пароли от местных жителей: куда сходить, где вкусно поесть, какие сувениры привезти

Организационные детали