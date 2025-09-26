У вас есть шанс увидеть великанов вблизи: с удобной смотровой площадки или прямо с воды во время морской прогулки.
Добавьте к этому свежий морской воздух, шум волн и возможность найти на берегу панцири морских ежей — получится настоящее сахалинское приключение!
Описание водной прогулки
Вы познакомитесь с Невельском. От Южно-Сахалинска к нему ведёт живописная дорога через Ловецкий перевал. Мы расскажем вам историю города и поделимся вехами развития всего региона.
Увидите сивучей — крупных ушастых тюленей. На набережной Невельска открыта первая в России смотровая площадка с биноклями для наблюдения за животными. Сивучи достигают 3,5 метра в длину и весят до 1000 кг — зрелище впечатляющее!
Сделаете фотографии китайского сухогруза, который несколько лет назад сел на мель в акватории порта и стал местной достопримечательностью.
Прогуляетесь по морскому побережью, где можно собрать морскую капусту, узорчатые ракушки, а иногда и красивые панцири морских ежей.
По желанию отправитесь на короткую морскую прогулку к лежбищу сивучей. Маломерное судно оснащено всем необходимым оборудованием, капитан имеет соответствующую лицензию. Перед посадкой проводится инструктаж и выдаются спасательные жилеты.
В тёплый сезон насладитесь тёплой водой Татарского пролива и испытаете удачу в ловле морских ежей — настоящего деликатеса для гурманов. Местные считают, что лучшие морские ежи именно здесь, на побережье.
А ещё вы:
- узнаете, как жил остров во времена японского и советского правления
- найдёте связь культур и времён
- услышите о Монероне — единственном в России островном природном парке
- получите явки-пароли от местных жителей: куда сходить, где вкусно поесть, какие сувениры привезти
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander 2022 г. в.
- Можем организовать поездку для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
- Морская прогулка длится около 20 минут и оплачивается отдельно — 1500 ₽ за взрослого и 1000 ₽ за ребёнка до 12 лет. Она доступна до 15 ноября
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды