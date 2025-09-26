Мои заказы

Царство сивучей: встреча с великанами океана

Побывать в Невельске - одном из трёх городов мира, где морские львы обосновались среди людей
Добро пожаловать в Невельск — город, где сивучи чувствуют себя как дома.

У вас есть шанс увидеть великанов вблизи: с удобной смотровой площадки или прямо с воды во время морской прогулки.

Добавьте к этому свежий морской воздух, шум волн и возможность найти на берегу панцири морских ежей — получится настоящее сахалинское приключение!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание водной прогулки

Вы познакомитесь с Невельском. От Южно-Сахалинска к нему ведёт живописная дорога через Ловецкий перевал. Мы расскажем вам историю города и поделимся вехами развития всего региона.

Увидите сивучей — крупных ушастых тюленей. На набережной Невельска открыта первая в России смотровая площадка с биноклями для наблюдения за животными. Сивучи достигают 3,5 метра в длину и весят до 1000 кг — зрелище впечатляющее!

Сделаете фотографии китайского сухогруза, который несколько лет назад сел на мель в акватории порта и стал местной достопримечательностью.

Прогуляетесь по морскому побережью, где можно собрать морскую капусту, узорчатые ракушки, а иногда и красивые панцири морских ежей.

По желанию отправитесь на короткую морскую прогулку к лежбищу сивучей. Маломерное судно оснащено всем необходимым оборудованием, капитан имеет соответствующую лицензию. Перед посадкой проводится инструктаж и выдаются спасательные жилеты.

В тёплый сезон насладитесь тёплой водой Татарского пролива и испытаете удачу в ловле морских ежей — настоящего деликатеса для гурманов. Местные считают, что лучшие морские ежи именно здесь, на побережье.

А ещё вы:

  • узнаете, как жил остров во времена японского и советского правления
  • найдёте связь культур и времён
  • услышите о Монероне — единственном в России островном природном парке
  • получите явки-пароли от местных жителей: куда сходить, где вкусно поесть, какие сувениры привезти

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander 2022 г. в.
  • Можем организовать поездку для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
  • Морская прогулка длится около 20 минут и оплачивается отдельно — 1500 ₽ за взрослого и 1000 ₽ за ребёнка до 12 лет. Она доступна до 15 ноября
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Елена
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 224 туристов
Меня зовут Елена. Являюсь дипломированным экскурсоводом. Совместно с командой гидов проводим экскурсии по городу Южно-Сахалинск, выездные по югу Сахалина. Готовы предложить индивидуальные и групповые поездки, разработанные и воплощённые специально для вас, с учётом ваших вкусов и пожеланий.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
О
Олег
26 сен 2025
Как я уже писал в других отзывах об экскурсиях на Сахалине с гидом Еленой (у нас с ней были ещё 2 экскурсии), а вот с погодой при поездке в Невельск
нам повезло не очень: моросил дождь и было прохладно. Но ближе к концу экскурсии погода разгулялась. Гид же со своей стороны сделало всё, что было запланировано по программе. И Невельск посмотрели, и на лодке прокатились, и сивучей увидели, и огромный китайский сухогруз, выброшенный недавно во время шторма на мель, и многое другое. Так стоит ли вообще ехать в Невельск? Ведь дорога до него занимает в одну сторону полтора-два часа. по моему мнению поездка того стоит. По одному Южно-Сахалинску представления о Сахалине не получишь. А ещё природа. Так что экскурсия удалась.

Браилко
Браилко
31 июл 2025
Сегодня была прекрасная прогулка в город Невелик на встречу с могучими свечами, которую провела Елена. Это была незабываемая поездка: потрясающая природа, непринужденная беседа, много позновательных и интересных фактов о Сахалине и в частности о Невельске. Встреча с морскими львами навсегда останется в памяти. 6 часов экскурсии пролетели как 6 минут. Советую всем совершить это путешествие.
А
Анастасия
26 июл 2025
Поездка получилась замечательная! Несмотря на непогоду и проливной дождь мы, хоть и промокли до нитки, получили максимум впечатлений: воочию увидели очаровательных сивучей, послушали их беседы, увидели, как они охотятся за
рыбой и спорят на место на лежбище. Дорога невероятно живописная - и севший на мель корабль, и водопад, и японские железнодорожные защитные сооружения, и остатки японского храма и японской керамики на пляже, и гигантские лопухи, и рыбаки, и маяк… Огромное спасибо Елене! Елена - замечательный рассказчик, интеллигентно и с чувством юмора поведала нам об истории и жизни острова, о местах, которые стоит посетить на Сахалине помимо очевидных, о феномене охоты на корюшку, о селедке, которую на Сахалине ловят руками, и многое-многое другое. До встречи с Еленой мы были целую неделю в организованном туре, но за один день с Еленой узнали больше, чем за всю неделю! Отдельное спасибо за рекомендацию о японском шоколаде - это вкуснятина!

Э
Эльвира
16 мая 2025
Спасибо Елене за интересную поездку в Невельск! Увидеть сивучей в двух метрах от себя просто фантастика! Во время экскурсии узнали много интересного о прошлом и настоящем Сахалина! Отдельное спасибо Елене от моей мамы, ей было очень комфортно в поездке и приятно!

