Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

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Описание
Вас ожидает:
Конное шоу (тематическое костюмированное конное представление).
Общение с лошадьми.
Народные гуляния (музыка, игры, конкурсы, проводы зимы).
Стрельба из лука.
Ярмарка мастеров, фуд-корт, блины, чай из настоящих самоваров.
Важная информация:
Доехать до нас можно на своем автомобиле. Адрес: пос. Рига, ул. Вишневая, 9.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Вишневая, 9, пос. Рига
Когда и сколько длится?
Когда:
26 февраля
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
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