Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

Широкая Масленица

Встретим весну на территории конного клуба «Золотая подкова»

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Встретим весну на территории конного клуба «Золотая подкова». Широко отгуляем праздник Масленицы. Проводим зимушку с хороводами, песнями, забавами, блинами, и конечно, лошадьми. Ведь лошади, как символ весны, а значит в нашу жизнь ворвется что-то новое, быстрое, легкое.
Широкая Масленица
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Описание

Вас ожидает:

  • Конное шоу (тематическое костюмированное конное представление).
  • Общение с лошадьми.
  • Народные гуляния (музыка, игры, конкурсы, проводы зимы).
  • Стрельба из лука.
  • Ярмарка мастеров, фуд-корт, блины, чай из настоящих самоваров.

Важная информация:

Доехать до нас можно на своем автомобиле. Адрес: пос. Рига, ул. Вишневая, 9.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Вишневая, 9, пос. Рига
Когда и сколько длится?
Когда: 26 февраля
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.

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