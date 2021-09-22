Другая Самара: окраины старого города

Исследовать старинные улочки, дворы и купеческие дома в стороне от туристических районов

5
1 отзыв
Какие тайны прячет Самара буквально в нескольких шагах от привычных достопримечательностей? Чтобы вместе выяснить это, приглашаю вас на прогулку по тихим самарским окраинам, где сохранились атмосфера 19 века, историческая застройка и дух купечества.

Доходные дома, деревянная резьба, дворики и переулки — приготовьтесь пополнить копилку колоритных уголков Самары.
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города

Что вас ожидает

Из 21 в 19: прогулка сквозь века

Мы отправимся исследовать места Самары, куда редко забредают туристы, но по которым с удовольствием гуляют местные жители. Кажется, на рубеже 19 — 20 веков время здесь решило остановиться и никуда не спешить. В этих районах вы ощутите атмосферу старого провинциального города, узнаете о жизни доходных домов, полюбуетесь сохранившейся деревянной резьбой и расшифруете ее символику. Мы отыщем несколько необычных особняков и усадьбу, принадлежавшую владельцу дореволюционного отеля. А в необычных и типичных самарских двориках удивимся сочетанию старины и современности.

О мещанах — и не только.

На улочках, по которым пройдет наш маршрут, некогда селились купцы и мещане — об этих сословиях обязательно поговорим. Я расскажу, кого называли мещанами, где они жили, чем занимались и почему история оказалась к ним несправедлива. Вы разберетесь, кто мог позволить себе отказаться от купеческого звания, а кто терял его поневоле. Узнаете, как складывались судьбы женщин-мещанок и почему купеческая дочь могла выйти замуж без приданного. А еще, например, обсудим, когда по Самаре было можно, а когда нельзя ездить на верблюдах.

Кому подходит прогулка

Тем, кто не боится свернуть с туристических маршрутов и оценить скромное обаяние тихих колоритных улиц.

Организационные детали

Прогулка не требует дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Привет! Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист, фанат своего города и автор нескольких пешеходных прогулок. Сразу скажу, что во всем виноваты мои друзья, в том числе, приезжающие погостить в наш город. Во время наших прогулок выяснилось, что им нравится меня слушать, а мне — рассказывать о Самаре. Я тайно влюблена в городские окраины, поскольку у них не только драматичная и интересная история, но и собственное удивительное очарование.
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1 реальный отзыв

Т
22 сен 2021
Спасибо большое за интересную экскурсию. Увидели много деталей, особенностей Самары. Смогли прикоснуться к истории города.

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