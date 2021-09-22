Что вас ожидает

Из 21 в 19: прогулка сквозь века

Мы отправимся исследовать места Самары, куда редко забредают туристы, но по которым с удовольствием гуляют местные жители. Кажется, на рубеже 19 — 20 веков время здесь решило остановиться и никуда не спешить. В этих районах вы ощутите атмосферу старого провинциального города, узнаете о жизни доходных домов, полюбуетесь сохранившейся деревянной резьбой и расшифруете ее символику. Мы отыщем несколько необычных особняков и усадьбу, принадлежавшую владельцу дореволюционного отеля. А в необычных и типичных самарских двориках удивимся сочетанию старины и современности.

О мещанах — и не только.

На улочках, по которым пройдет наш маршрут, некогда селились купцы и мещане — об этих сословиях обязательно поговорим. Я расскажу, кого называли мещанами, где они жили, чем занимались и почему история оказалась к ним несправедлива. Вы разберетесь, кто мог позволить себе отказаться от купеческого звания, а кто терял его поневоле. Узнаете, как складывались судьбы женщин-мещанок и почему купеческая дочь могла выйти замуж без приданного. А еще, например, обсудим, когда по Самаре было можно, а когда нельзя ездить на верблюдах.

Кому подходит прогулка

Тем, кто не боится свернуть с туристических маршрутов и оценить скромное обаяние тихих колоритных улиц.

Организационные детали

Прогулка не требует дополнительных расходов.