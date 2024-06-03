Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Самары

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Кроме того, я покажу вам женский Иверский монастырь, сквер Пушкина, легендарный Жигулевский пивзавод, музей Рязанова и другие интересные места Самары»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
«Кирха — старейшая на Поволжье лютеранская церковь — наследие немцев Поволжья, историю которых я также обязательно вам расскажу»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«Рядом с православными храмами здесь соседствуют храмы других конфессий — хоральная синагога, соборная мечеть, армянская апостольская церковь»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Площадь с Монументом Славы — храм во имя Георгия Победоносца, Вечный огонь, памятник святым Петру и Февронии — покровителям семейного очага»
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми
  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Спасибо. Проехали по городу, побывали во множестве локаций. Было очень интересно и легко. Информация проникла в наши головы легко и аккуратно разложилась по полочкам.
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Самара - жемчужина Поволжья
    Хочется поблагодарить от всей души Розу за прекрасную экскурсию по Самаре. Экскурсия составлена очень интересно, охватила все основные достопримечательности. Везде
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    можно было остановиться, сделать фото. Очень повезло с погодой, поэтому город раскрылся во всей его красе. Очень рекомендуем эту экскурсию с Розой.

  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Интересная экскурсия. Натали дает довольно много информации за время экскурсии. Узнали не только историю Самары, но и самобытность местных жителей, особенности менталитета и речи. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    Все понравилось!!!
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Большое спасибо Натали за интересную, веселую, энергичную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  4. Самара - жемчужина Поволжья
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 841 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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