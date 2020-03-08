Что вас ожидает

Самара сквозь века

Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни». Полюбуетесь причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотрите античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков и заглянете в удивительный по красоте костел в неоготическом стиле.

Секреты и великолепные виды города

Вы увидите усадьбу автора «Приключений Буратино» и загадаете желание у скульптуры длинноносого мальчишки. Раскроете тайны площади Куйбышева и услышите историю строительства бункера Сталина. А в финале насладитесь великолепной панорамой города из Пушкинского сквера.