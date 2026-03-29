Мои заказы

По старинным улицам Самары

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Представьте себе прогулку по улицам, где каждый камень хранит истории прошлых столетий. Самара, город с богатым историческим наследием, откроется вам с новой стороны.

Начнем наш путь с бывшей Дворянской улицы, где
читать дальшеуменьшить

вы сможете увидеть, как архитектура города менялась вместе с его историей.

От причудливых зданий в стиле модерн до величественного неоготического костела - каждое здание расскажет свою уникальную историю. Не обойдем стороной и тайные дворики, которые скрывают в себе множество загадок и легенд.

А встреча с памятником Буратино подарит вам незабываемые эмоции и возможность загадать самое заветное желание.

На протяжении экскурсии вы не только узнаете много нового о Самаре, но и сможете насладиться великолепными видами города, которые откроются из Пушкинского сквера.

Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя по-новому взглянуть на знакомые места и открыть для себя множество интересных фактов о Самаре

5
124 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура в стиле модерн
  • 🏰 Величественный неоготический костел
  • 📜 Интересные местные легенды
  • 🏡 Тайные дворики и исторические усадьбы
  • 👀 Великолепные панорамы города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для экскурсии по старинным улицам Самары. В это время года город особенно красив, и прогулка будет максимально комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
По старинным улицам Самары
По старинным улицам Самары
По старинным улицам Самары

Что можно увидеть

  • Дворянская улица
  • Костел в неоготическом стиле
  • Памятник Буратино
  • Площадь Куйбышева
  • Бункер Сталина
  • Пушкинский сквер

Описание экскурсии

Самара сквозь века

Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни». Полюбуетесь причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотрите античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков и заглянете в удивительный по красоте костел в неоготическом стиле.

Секреты и великолепные виды города

Вы увидите усадьбу автора «Приключений Буратино» и загадаете желание у скульптуры длинноносого мальчишки. Раскроете тайны площади Куйбышева и услышите историю строительства бункера Сталина. А в финале насладитесь великолепной панорамой города из Пушкинского сквера.

Организационные детали

Доплата за каждого последующего участника составит 500 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции, около памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1937 туристов
Добрый день! Провожу экскурсии с 2016 года. По образованию филолог, а в 2017 году получила диплом экскурсовода. С тех пор продолжаю открывать для себя истории и тайны, которые хранит Самара, и с удовольствием делюсь ими с жителями и гостями города. Мне особенно приятно, когда после прогулки город становится для путешественников чуть ближе. Буду рада и вас очаровать атмосферой старой Самары!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
1
3
1
2
1
Елизавета
Милая и уютная экскурсия, позволяет закрепить информацию, полученную от других гидов.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Катерина, спасибо за прекрасный вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
Лаура
Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов мамы экскурсия была в комфортном темпе, а для людей в возрасте это важно, интересная,
читать дальшеуменьшить

гости остались довольны и влюбились в Самару. Вот отзыв от мамы:

«От всех огромная,сердечная благодарность! Катя - чудо, экскурсия ооочень интересная, добрая и захватывающая! Все в восторге. Сегодня пойдем в места, которые порекомендовала гид. Я родилась в Самаре, но столько нового для себя открыла!»

Екатерина - благодарю за то, что так хорошо и с душой делаете свою работу. Желаю вам туристов, таких же, как и вы, культурных и добрых ✨

Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов
Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов
Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов
Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов
Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов
Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов
Вам был полезен этот отзыв?
К
Увлекательная и интересная экскурсия, которая дарит целостный образ Самары - от исторических аспектов до современных арт-пространств. Екатерина - прекрасный гид и рассказчица, по-настоящему влюбленная в свой город. Горячо рекомендую эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии -- и не прогадали. Просто гуляя по улицам, не догадаешься, какие истории скрыты в секретных
читать дальшеуменьшить

закоулках и старинных зданиях. Немного опасались, что не потянем пробежку по горкам и лестницам (в силу возраста/здоровья, и городок наш рельефом как стол), но с частыми остановками и рассказами 2.5 часа пролетели незаметно. И мы таки нашли позже ещё тройку шишиг у Почты, дядю Стёпу и даже тех самых слонов на даче;) Спасибо!

Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии --
Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии --
Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии --
Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии --
Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии --
Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии --
Вам был полезен этот отзыв?
О
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице, местной жительнице. 3 часа пролетели незаметно. Мы увидели и старинные особняки и современные арт пространства города. Великолепные виды Самары и Волги со смотровых площадок. Получили много рекомендаций, что ещё можно посмотреть в городе. Большое спасибо, чувствуется, что гид очень любит свой город!
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице,
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице,
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице,
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице,
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии на «По старинным улицам Самары»

Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
12 авг в 19:00
13 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Купеческое прошлое Самары
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческое прошлое Самары
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Самары, узнайте о купеческих династиях и их вкладе в развитие города. Увидите уникальные архитектурные шедевры
Начало: В сквере Дзержинского
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара за 3 часа: от купеческих особняков до волжских просторов
Увидеть ключевые места, узнать историю и сделать красивые фото - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади Революции
14 авг в 09:00
15 авг в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Самары
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Самары
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре
от 6300 ₽ за экскурсию