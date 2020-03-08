Самара сквозь века Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни». Полюбуетесь причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотрите античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков и заглянете в удивительный по красоте костел в неоготическом стиле.
Секреты и великолепные виды города Вы увидите усадьбу автора «Приключений Буратино» и загадаете желание у скульптуры длинноносого мальчишки. Раскроете тайны площади Куйбышева и услышите историю строительства бункера Сталина. А в финале насладитесь великолепной панорамой города из Пушкинского сквера.
Организационные детали
Доплата за каждого последующего участника составит 500 рублей
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Революции.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Екатерина, я провожу экскурсии с 2016 года. Для меня это способ больше узнавать о родном городе и делиться своими знаниями и впечатлениями. Люблю открывать неизвестные широкому кругу места и каждый раз радуюсь, когда после нашей прогулки Самара становится для путешественников чуточку ближе.
Экскурсия очень понравилась! Насыщенный материал, глубокое знание экскурсоводом, Екатериной, деталей и истории города.
Данная экскурсия приоткрывает дверь в неизведанное для нас и глубокое изучение новых, интересных историй и фактов об истории города, региона, области и страны в целом!
Спасибо!
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Во время автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии я познакомлю вас с историей и достопримечательностями города, раскрою красоту старой и современной Самары, расскажу о ее символах и брендах, известных во всей России еще со времен Советского Союза.
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары. На прогулке по знаковым улицам, площадям и набережной чудесного портового города вы узнаете самое важное об основных этапах его истории. Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города. Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Давайте прогуляемся по старым районам Самары, где деревянные домики с древнерусскими символами соседствуют с советской архитектурой. Вы побываете на парадных улицах города и услышите местные легенды в атмосферных двориках, пройдете тропами Шаляпина и Горького, увидите знаменитый Жигулевский пивоваренный завод и храмы нескольких конфессий. Самара откроется перед вами во всей красе: многокультурная, колоритная и душевная.
Увидеть «столичность» города и пройти по неизведанным местам
Северная столица всегда притягивала и задавала стиль: естественно, что Петербург нашел отражение в других городах. Разложился на множество мелких отражений. Им посвящена эта дружеская экскурсия: вместе мы пройдем по нашему Невскому, по атмосферным дворам и парадным Самары, вдохновимся ее питерскими местами и поговорим о прошлом двух городов.
Узнать, что скрыто в недрах города, и оказаться в бункере советских времён
Вы удивитесь, с каким упорством люди каждой исторической эпохи осваивали городские недра и создавали настоящий «подземный город», входы в который спрятаны самых узнаваемых местах. Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, в один из которых вы спуститесь, до изящных дореволюционных тоннелей. А некоторые городские достопримечательности откроются вам с неожиданной стороны.