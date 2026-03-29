Представьте себе прогулку по улицам, где каждый камень хранит истории прошлых столетий. Самара, город с богатым историческим наследием, откроется вам с новой стороны.Начнем наш путь с бывшей Дворянской улицы, где

вы сможете увидеть, как архитектура города менялась вместе с его историей. От причудливых зданий в стиле модерн до величественного неоготического костела - каждое здание расскажет свою уникальную историю. Не обойдем стороной и тайные дворики, которые скрывают в себе множество загадок и легенд. А встреча с памятником Буратино подарит вам незабываемые эмоции и возможность загадать самое заветное желание. На протяжении экскурсии вы не только узнаете много нового о Самаре, но и сможете насладиться великолепными видами города, которые откроются из Пушкинского сквера. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя по-новому взглянуть на знакомые места и открыть для себя множество интересных фактов о Самаре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для экскурсии по старинным улицам Самары. В это время года город особенно красив, и прогулка будет максимально комфортной.

Сейчас август — это идеальное время.