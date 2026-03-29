Представьте себе прогулку по улицам, где каждый камень хранит истории прошлых столетий. Самара, город с богатым историческим наследием, откроется вам с новой стороны.
Начнем наш путь с бывшей Дворянской улицы, где
Начнем наш путь с бывшей Дворянской улицы, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура в стиле модерн
- 🏰 Величественный неоготический костел
- 📜 Интересные местные легенды
- 🏡 Тайные дворики и исторические усадьбы
- 👀 Великолепные панорамы города
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для экскурсии по старинным улицам Самары. В это время года город особенно красив, и прогулка будет максимально комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворянская улица
- Костел в неоготическом стиле
- Памятник Буратино
- Площадь Куйбышева
- Бункер Сталина
- Пушкинский сквер
Описание экскурсии
Самара сквозь века
Вы узнаете, как возникла Самара, пройдете по главной улице конца 19 столетия и раскроете, почему ее называли «выставкой общественной жизни». Полюбуетесь причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотрите античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков и заглянете в удивительный по красоте костел в неоготическом стиле.
Секреты и великолепные виды города
Вы увидите усадьбу автора «Приключений Буратино» и загадаете желание у скульптуры длинноносого мальчишки. Раскроете тайны площади Куйбышева и услышите историю строительства бункера Сталина. А в финале насладитесь великолепной панорамой города из Пушкинского сквера.
Организационные детали
Доплата за каждого последующего участника составит 500 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции, около памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1937 туристов
Добрый день! Провожу экскурсии с 2016 года. По образованию филолог, а в 2017 году получила диплом экскурсовода. С тех пор продолжаю открывать для себя истории и тайны, которые хранит Самара, и с удовольствием делюсь ими с жителями и гостями города. Мне особенно приятно, когда после прогулки город становится для путешественников чуть ближе. Буду рада и вас очаровать атмосферой старой Самары!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Милая и уютная экскурсия, позволяет закрепить информацию, полученную от других гидов.
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Л
Катерина, спасибо за прекрасный вечер!
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Заказывала экскурсию для мамы и ее гостей с Урала, и рада, что выбрала Екатерину. Со слов мамы экскурсия была в комфортном темпе, а для людей в возрасте это важно, интересная,
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К
Увлекательная и интересная экскурсия, которая дарит целостный образ Самары - от исторических аспектов до современных арт-пространств. Екатерина - прекрасный гид и рассказчица, по-настоящему влюбленная в свой город. Горячо рекомендую эту экскурсию.
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Благодарим Екатерину за отличную прогулку по историческому центру Самары. Впервые выбрали такой формат индивидуальной экскурсии -- и не прогадали. Просто гуляя по улицам, не догадаешься, какие истории скрыты в секретных
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О
Большое спасибо Екатерине за замечательную экскурсию! Очень интересно было и нам, гостям города и нашей родственнице, местной жительнице. 3 часа пролетели незаметно. Мы увидели и старинные особняки и современные арт пространства города. Великолепные виды Самары и Волги со смотровых площадок. Получили много рекомендаций, что ещё можно посмотреть в городе. Большое спасибо, чувствуется, что гид очень любит свой город!
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