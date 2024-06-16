На этой прогулке вы увидите Самару разных эпох — от деревянной крепости до города-миллионника.
Пройдёмся по уютным улочкам, где когда-то гуляли Шаляпин, Горький и Шостакович, полюбуемся архитектурой купеческих особняков и храмов разных религий. А затем отправимся в бункер Сталина знакомиться с военной историей и подземной Самарой.
Пройдёмся по уютным улочкам, где когда-то гуляли Шаляпин, Горький и Шостакович, полюбуемся архитектурой купеческих особняков и храмов разных религий. А затем отправимся в бункер Сталина знакомиться с военной историей и подземной Самарой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гуляем по Самаре
- Вы увидите старинные соборы разных конфессий — лютеранскую церковь, польский костел, несколько православных храмов и Иверский монастырь
- Пройдемся мимо купеческих особняков и посмотрим на дома, где бывали Толстой и Рязанов, Шостакович и Вакано. Вы почувствуете атмосферу города и поймёте, как жили люди с конца 19 века и до наших дней
- Заглянем на улицу Фрунзе, которую называют улицей музеев — и неудивительно, ведь их тут целых шесть. Увидим Самарский «Арбат» и площадь Куйбышева — вторую по величине в Европе и седьмую в мире
- Прогуляемся по скверу Пушкина и полюбуемся великолепным видом на Волгу и Жигулёвский пивзавод. Вы узнаете, как появился пивной завод в Самаре, и услышите историю семьи его создателя
Спускаемся под землю
Вторая часть экскурсии посвящена бункеру Сталина — уникальному музею под землёй. Я расскажу о том, как строился бункер, поделюсь подземными тайнами Самары. Вы узнаете, сколько еще таких сооружений спрятано в городе и как они связаны между собой. Конечно, поговорим о военной истории и людях, имена которых навсегда вписаны в летопись города.
Организационные детали
- Пешеходная часть экскурсии занимает ~2 часа
- Посещение бункера входит в стоимость экскурсии
- Если вас больше пяти человек, доплата за каждого следующего участника составит 700 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Самаре
Я — коренная самарчанка и профессиональный гид, уже более 10 лет работаю как частным образом, так и туристическими компаниями. Провожу экскурсии по Самаре: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Всегда учитываю предпочтения и пожелания заказчика. Провожу экскурсии на русском, немецком и английском языках. До встречи в Самаре!Задать вопрос
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