Наталья — ваш гид в Самаре

Я — коренная самарчанка и профессиональный гид, уже более 10 лет работаю как частным образом, так и туристическими компаниями. Провожу экскурсии по Самаре: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Всегда учитываю предпочтения и пожелания заказчика. Провожу экскурсии на русском, немецком и английском языках. До встречи в Самаре!