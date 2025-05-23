Тренд года — путешествие в Самару! И как здорово, что уже есть готовая программа по всей области, да еще и с включенным проживанием в отелях 3*, обзорными экскурсиями, входными билетами, обедами, транспортом и сопровождением! У нас гарантированные выезды, сборные группы и встреча на ж/д вокзале.
Описание тура
День 1: Самара Начнем наш маршрут с экскурсии по знаменитым местам Самары. Узнаем, почему её называют "космической столицей России", прогуляемся по самой длинной набережной Волги и старому городу. Посетим бункер Сталина — уникальное сооружение времен Второй мировой войны. Завершим день на Жигулевском пивоваренном заводе. День 2: Жигулёвские горы и Ширяево Покорим Жигулёвские горы с потрясающими видами на Волгу, посетим село Ширяево — одно из самых живописных мест России. Познакомимся с репинским наследием в Доме-музее и исследуем Ширяевские штольни — искусственные пещеры, оставшиеся после добычи известняка. День 3:
Тольятти и Сызрань В Тольятти изучим архитектурное чудо — Замок Гарибальди, а также познакомимся с историей города и наследием Авто
ВАЗа. Путешествие завершится прогулкой по центру Сызрани, где сохранились древние купеческие особняки и единственный в регионе кремль. Погрузитесь в историю и культуру Среднего Поволжья в компании опытных гидов! Важная информация: Программа рассчитана на 3 дня и 2 ночи Начало в Самаре, а окончание в Сызрани (при необходимости вы сможете самостоятельно вернуться в Самару на поезде).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самара: бункер Сталина, Жигулёвский заповедник, Самарская Лука
- Тольятти: замок Гарибальди, музей АвтоВАЗА
- Сызрань
Что включено
- Отели 3* с завтраками
- Обзорные экскурсии по 3 городам
- 3 обеда
- Транспорт
- Сопровождающий
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Ужины
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Самара, Комсомольская площадь 1
Завершение: Ст. Сызрань-1, г. Сызрань, Привокзальная площадь 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- За сутки до начала тура мы отправим Вам контакты сопровождающего
- Который будет встречать Вас на вокзале и будет с Вами всю программу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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