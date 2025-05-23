День 1: Самара Начнем наш маршрут с экскурсии по знаменитым местам Самары. Узнаем, почему её называют "космической столицей России", прогуляемся по самой длинной набережной Волги и старому городу. Посетим бункер Сталина — уникальное сооружение времен Второй мировой войны. Завершим день на Жигулевском пивоваренном заводе. День 2: Жигулёвские горы и Ширяево Покорим Жигулёвские горы с потрясающими видами на Волгу, посетим село Ширяево — одно из самых живописных мест России. Познакомимся с репинским наследием в Доме-музее и исследуем Ширяевские штольни — искусственные пещеры, оставшиеся после добычи известняка. День 3:

Тольятти и Сызрань В Тольятти изучим архитектурное чудо — Замок Гарибальди, а также познакомимся с историей города и наследием Авто

ВАЗа. Путешествие завершится прогулкой по центру Сызрани, где сохранились древние купеческие особняки и единственный в регионе кремль. Погрузитесь в историю и культуру Среднего Поволжья в компании опытных гидов! Важная информация: Программа рассчитана на 3 дня и 2 ночи Начало в Самаре, а окончание в Сызрани (при необходимости вы сможете самостоятельно вернуться в Самару на поезде).