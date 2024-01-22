23 февраля в Петербурге

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Присоединяйтесь к нам в праздничном туре, посвященном Дню Защитника Отечества! Мы отправимся в путешествие по военно-историческим местам Северной столицы, вас ждут: Эрмитаж, Стрельна, Кронштадт и Исаакиевский собор.

Пройдите по стопам великих военных подвигов, погрузитесь в историю Российской гвардии и откройте для себя великолепие культурных и архитектурных богатств!
23 февраля в Петербурге
23 февраля в Петербурге
23 февраля в Петербурге
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает:

Шедевры Эрмитажа
Шедевры Эрмитажа
Погрузитесь в образовательный и культурный мир, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, древние артефакты и произведения искусства древней Руси
Атмосферный Кронштадт
Атмосферный Кронштадт
Отправитесь в мир морской славы, посетите великолепный Морской собор и парк-музей «Остров фортов»
Сияние Исаакия
Сияние Исаакия
Насладитесь мраморными колоннами, живописью и мозаиками в величественном соборе и поднимитесь на колоннаду собора, где открывается великолепный вид на город

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Российской гвардии посвящается…» и Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 14:00 до 15:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы проживания Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Автобусная экскурсия «Российской гвардии посвящается…».

Эта экскурсия – прекрасная возможность окунуться в прошлое Санкт-Петербурга. Проезжая по центральным улицам и площадям города, мы с Вами не только полюбуемся архитектурными шедеврами известных зодчих, но и вспомним имперскую историю России, огромную роль в которой сыграла русская гвардия.

В планировке просторных площадей и широких проспектов Петербурга мы сможем увидеть почти исчезнувший Город, в котором военные задавали абсолютный тон.

Вспомним о безусловном могуществе Гвардии на протяжении всего XVIII века, и изучим доказательства ее «особой роли» в череде известных дворцовых переворотов. Узнаем, кто из гвардейцев и почему называл императрицу Елизавету Петровну «кумой», кому обязана короной не имевшая никаких прав на российский престол Екатерина II, и офицеры каких гвардейских полков запятнали себя, ворвавшись роковой мартовской ночью в спальню «бедного-бедного Павла».

На Сенатской площади мы вспомним роковые события 14 декабря 1825 года и попытаемся понять, почему после этого дня гвардейские перевороты стали более невозможны в русской истории.

Вечерняя экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Ужин в ресторане.

Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание ~ в 22:00).

Экскурсия «Российской гвардии посвящается…» и ЭрмитажЭкскурсия «Российской гвардии посвящается…» и ЭрмитажЭкскурсия «Российской гвардии посвящается…» и ЭрмитажЭкскурсия «Российской гвардии посвящается…» и ЭрмитажЭкскурсия «Российской гвардии посвящается…» и ЭрмитажЭкскурсия «Российской гвардии посвящается…» и ЭрмитажЭкскурсия «Российской гвардии посвящается…» и Эрмитаж
2 день

Стрельна, Константиновский дворец и Кронштадт

Завтрак в гостинице.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца.

Вы когда-нибудь были в гостях у Президента? Нет? Тогда Вам обязательно нужно посетить Константиновский дворец в Стрельне на южном берегу Финского залива. Поймайте своё отражение в одном из бесчисленных зеркал парадных залов дворца. В действующей резиденции Главы нашего государства все лица – «первые»

Переезд в Кронштадт - удивительный город, овеянный военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны.

Обед в ресторане «Кают-компания».

Посещение Никольского Морского собора.

Никольский собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца - главный военно-морской храм России. Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Уникальное внутреннее убранство и сохраненные морские реликвии не оставят Вас равнодушными.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Экскурсия в Музей Военно-морской славы России.

Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея. Главный экспонат - это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 10 часов (окончание ~ в 20:00).

Стрельна, Константиновский дворец и КронштадтСтрельна, Константиновский дворец и КронштадтСтрельна, Константиновский дворец и КронштадтСтрельна, Константиновский дворец и КронштадтСтрельна, Константиновский дворец и КронштадтСтрельна, Константиновский дворец и Кронштадт
3 день

Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора.

Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С высоты птичьего полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание ~ в 13:30).

Исаакиевский соборИсаакиевский собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Москва 4*

Стандартный номер
Двухместное14990
Одноместное18580
Третий в номере14790
Двухместное (ребенок до 14 лет)14540
Третий в номере (ребенок до 14 лет)14340

Достоевский 4*

СтандартныйCупериор
Двухместное
15390
16490
Одноместное1829019140
Третий в номере-15940
Двухместное (ребенок до 14 лет)1494015990
Третий в номере (ребенок до 14 лет)-15490

Октябрьская 4*

СтандартныйКомфортДжуниор сьют
Двухместное
15530
15660
16640
Одноместное198302012021990
Третий в номере-1497014970
Двухместное (ребенок до 14 лет)151201522016190
Третий в номере (ребенок до 14 лет)-
14520
14520

*Стандартный с БК – двухместный номер с двуспальной кроватью.

Варианты проживания

«Москва» 4

2 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4

«Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор.

Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.

«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4«Достоевский» 4

«Октябрьская» 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4«Октябрьская» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание: 2 завтрака, 1 ужин, 1 обед
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта – от 1700 руб. /машина
  • Питание не включенное в программу тура: обед в последний день и ужины (самостоятельно)
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой транспорт в туре?

Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
22 янв 2024
Организована чёткая и без "подводных камней" оплата за тур. В бизнес-чате с компанией в "Ватсап" ведётся переписка, с сохранением всех документов, включая договор, чеки о оплате, все памятки. Приятно удивлены качеством услуг: отель, экскурсии, экскурсоводы. Всё на высоком уровне. Благодарим за новые, яркие, незабываемые впечатления. Конечно вернёмся в Москву. К услугам "Большой Страны"-тоже.
Н
16 янв 2024
Спасибо большое организаторам! Все прошло отлично: начиная с оформления тура и заканчивая программой тура. Мы с внуком (8лет) были в восторге! Все прошло очень организовано, гид-экскурсовод Мария оставила приятное впечатление, доступно и интересно провела весь тур. Вся программа вызвала интерес, ничего не было лишним. Три дня пролетели, конечно хотелось охватить больше! Проживанием в гостинице Москва Хилтон Ленинградская остались довольны. Метро в шаговой доступности. Уютный, теплый 2-х местный номер, прекрасные завтраки-шведский стол. Рекомендую, отличная поездка!
Г
16 янв 2024
Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали, как было оговорено и как предусматривалось туром. Все очень понравилось.
Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,Великолепный организатор! Все помогали решить, все детально по много раз терпеливо объясняли, отправляли, отвечали. Все делали,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьмиМногодневные туры3-дневные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В первый раз в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Санкт-Петербург, холл гостиницы «Катарина Гранд Па...
19 фев
26 фев
4 мар
11 мар
17 380 за всё до 45 чел.
Для влюбленных - в Петербург
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для влюбленных - в Петербург
Санкт-Петербург
14 фев
от 8 265 за человека
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вкусный символ Петербурга - корюшка. Гастрономический тур
Санкт-Петербург
17 мая
от 10 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM