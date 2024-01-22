Пройдите по стопам великих военных подвигов, погрузитесь в историю Российской гвардии и откройте для себя великолепие культурных и архитектурных богатств!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Российской гвардии посвящается…» и Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 14:00 до 15:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы проживания Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Автобусная экскурсия «Российской гвардии посвящается…».
Эта экскурсия – прекрасная возможность окунуться в прошлое Санкт-Петербурга. Проезжая по центральным улицам и площадям города, мы с Вами не только полюбуемся архитектурными шедеврами известных зодчих, но и вспомним имперскую историю России, огромную роль в которой сыграла русская гвардия.
В планировке просторных площадей и широких проспектов Петербурга мы сможем увидеть почти исчезнувший Город, в котором военные задавали абсолютный тон.
Вспомним о безусловном могуществе Гвардии на протяжении всего XVIII века, и изучим доказательства ее «особой роли» в череде известных дворцовых переворотов. Узнаем, кто из гвардейцев и почему называл императрицу Елизавету Петровну «кумой», кому обязана короной не имевшая никаких прав на российский престол Екатерина II, и офицеры каких гвардейских полков запятнали себя, ворвавшись роковой мартовской ночью в спальню «бедного-бедного Павла».
На Сенатской площади мы вспомним роковые события 14 декабря 1825 года и попытаемся понять, почему после этого дня гвардейские перевороты стали более невозможны в русской истории.
Вечерняя экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Ужин в ресторане.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание ~ в 22:00).
Стрельна, Константиновский дворец и Кронштадт
Завтрак в гостинице.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца.
Вы когда-нибудь были в гостях у Президента? Нет? Тогда Вам обязательно нужно посетить Константиновский дворец в Стрельне на южном берегу Финского залива. Поймайте своё отражение в одном из бесчисленных зеркал парадных залов дворца. В действующей резиденции Главы нашего государства все лица – «первые»
Переезд в Кронштадт - удивительный город, овеянный военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны.
Обед в ресторане «Кают-компания».
Посещение Никольского Морского собора.
Никольский собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца - главный военно-морской храм России. Он был построен в начале XX века, как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Уникальное внутреннее убранство и сохраненные морские реликвии не оставят Вас равнодушными.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Экскурсия в Музей Военно-морской славы России.
Это новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея. Главный экспонат - это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 10 часов (окончание ~ в 20:00).
Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора.
Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. С высоты птичьего полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание ~ в 13:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
Москва 4*
|Стандартный номер
|Двухместное
|14990
|Одноместное
|18580
|Третий в номере
|14790
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|14540
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|14340
Достоевский 4*
|Стандартный
|Cупериор
|Двухместное
15390
16490
|Одноместное
|18290
|19140
|Третий в номере
|-
|15940
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|14940
|15990
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|-
|15490
Октябрьская 4*
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор сьют
|Двухместное
15530
15660
16640
|Одноместное
|19830
|20120
|21990
|Третий в номере
|-
|14970
|14970
|Двухместное (ребенок до 14 лет)
|15120
|15220
|16190
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
|-
14520
14520
*Стандартный с БК – двухместный номер с двуспальной кроватью.
Варианты проживания
«Москва» 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор.
Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.
«Октябрьская» 4
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранном отеле
- Питание: 2 завтрака, 1 ужин, 1 обед
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта – от 1700 руб. /машина
- Питание не включенное в программу тура: обед в последний день и ужины (самостоятельно)
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Может ли измениться программа тура?
- Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.