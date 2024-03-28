Вкусный символ Петербурга - корюшка
Петербург — это не только брызги шампанского, запах кофе, но и любимая всеми маленькая рыбка – корюшка.
Нас ждёт фестиваль «Корюшка идёт!» – одно из самых интересных, красочных и вкусных событий Ленинградской области, прогулка по Невскому проспекту, во время которой познакомимся с легендарными петербургскими кафе и ресторанами, знакомство с такими жемчужинами Петербурга как дворец Елисеевых и музей Фаберже.
Во время этого тура вы узнаете, почему по своему гастрономическому характеру Петербург — типичный европеец, что мы называем символами петербургской кухни и почему в городе так популярны кондитерские и пекарни.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город. Пешеходная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга» с дегустациями
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер: цены уточнять).
12:30 Встреча туристов на Московском вокзале у памятника Петру I.
13:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника Пушкину напротив Русского музея (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Астерия», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Талион»).
Автобусная экскурсия «Легенды гастрономического Петербурга».
Санкт-Петербург официально носит статус кулинарной столицы России. На экскурсии "Гастрономический Петербург" мы поговорим о том, как менялись гастрономические привычки жителей столицы Российской империи, какие блюда предпочитали русские монархи и как в разные эпохи выпекали хлеб. Во время прогулки по центру города вы узнаете, откуда в Зимний дворец привозили апельсины и ананасы, когда в России появился кофе и шоколад, и когда в городе заработали первые привычные нам кондитерские. Мы увидим самые роскошные магазины и рестораны имперского Петербурга, поговорим о династиях пекарей, кондитеров и виноделов, а также увидим современные гастрономические центры города.
Дегустация «чисто питерского хот-дога» с корюшкой в фуд-молле «VOKZAL 1853».
VOKZAL 1853 — самый большой фуд-молл в России и в Европе, который развернется в историческом здании Варшавского вокзала. Три этажа и 34 000 квадратных метров объединят всю гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь Петербурга. Именно здесь мы попробуем легендарную питерскую рыбку.
Трансфер к станции метро «Гостиный двор»/ «Невский проспект» для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора», «Катарина Арт», «Талион».
Трансфер к станции метро «Площадь Восстания» для гостей из гостиниц «Новотель», «Достоевский».
Свободное время.
Вечером рекомендуем совершить прогулку по одной из «ресторанных» улиц города: улице Рубинштейна, улице Некрасова или улице Жуковского, где почти в каждом доме вас ждут гастрономические и винные бары, кальянные и классические пабы с весёлыми вечеринками, джазовыми концертами и караоке. Вы наверняка встретите здесь компании петербуржцев и гостей города, прогуливающиеся от одного заведения к другому.
Дополнительно:
Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции, создать которую мечтал Пётр I. Вы увидите её живописные водные улицы и ажурные ограды, горбатые мосты и парадные фасады, которые с воды воспринимаются совсем не так, как с суши. (700 взр., 500 шк., 650 студ., 650 пенс.).
Дополнительно:
Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт петровский Петербург (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.).
Старая Ладога и фестиваль «Корюшка идёт!»
Завтрак в гостинице.
08:00 Встреча с гидом на на пл. Искусств у памятника Пушкину напротив Русского музея (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Астерия», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Талион»).
Автобусная экскурсия в Старую Ладогу – первую столицу Древней Руси, куда в 862 г. был призван на княжение варяг Рюрик. (переезд 130 км.).
10:30 Обзорная экскурсия по Староладожской крепости XII-XVI вв. с посещением Успенского и Никольского монастырей. Вас ждёт погружение во времена Древней Руси, когда Старую Ладогу ещё называли по-скандинавски Альдейгья, а её жители были в основном ремесленниками и лоцманами. Их дела шли довольно успешно, поскольку по реке Волхов проходили великие водные пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы», а из-за порогов река была очень опасна для судоходства: лишь местные жители могли провести судно. Это был город кузнецов и ювелиров, кожевенников и гончаров, стеклодувов и резчиков по дереву. Для их защиты и обороны северо-западных земель была возведена мощная крепость, не раз принимавшая участие в боевых действиях. Об истории этой твердыни вы узнаете во время экскурсии.
14:30 Фестиваль «Корюшка идёт!». По легенде, именно император назвал корюшку царь-рыбой.
Свободное время на фестивале. В ресторанной зоне вы сможете отведать не только корюшку, но и ряпушку, щуку, леща, карпа, судака, форель, осетра, клариевого сома, кету, миногу, хариуса, налима, сельдь… Или приобрести их в «Рыбацкой деревне». Вас ждут мастер-классы по приготовлению блюд из корюшки, состязания любителей рыбной ловли и ярмарка ремёсел с сувенирами ручной работы. Ощущение праздника подарит музыкальное шоу с выступлениями творческих коллективов и историческими театрализованными представлениями.
20:30 Переезд в Санкт-Петербург (130 км.).
Возвращение в Санкт-Петербург к 23:00.
Трансфер к станции метро «Гостиный двор»/ «Невский проспект» для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора», «Катарина Арт», «Талион».
Трансфер к станции метро «Площадь Восстания» для гостей из гостиниц «Новотель», «Достоевский».
Завершение программы. Экскурсия во дворец Елисеевых и в музей Фаберже
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи – в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника Пушкину напротив Русского музея (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Астерия», «Достоевский», «Порт Комфорт», «Талион»).
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д. И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров. Особое внимание уделим династии купцов Елисеевых, которые с конца XIX века являлись поставщиками императорского двора. «Братья Елисеевы» торговали винами, фруктами, гастрономией, кондитерскими и табачными изделиями. Херес и мадера были предметом особой гордости их торгового дома.
11:00 Экскурсия во дворец Елисеевых. Интересно, что во времена А. С. Пушкина в этом здании располагался самый популярный столичный ресторан – «Талон», который соответствовал последним требованиям парижской моды. А сегодня вы увидите восстановленные интерьеры дворца, которые можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских домов рубежа XIX-XX веков. Вас ждут парадная лестница, по которой поднимались три поколения семьи Елисеевых, залы парадной анфилады, музыкальная гостиная и другие интерьеры.
Продолжим знакомство с этой династией в знаменитом магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов. Время для самостоятельного осмотра магазина.
13:30 Экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь. Кафе музея – это место, где ювелирное искусство становится незабываемым и вкусным. Его эклектичный дизайн с авторскими принтами Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников гармонично дополняет классические интерьеры дворца, перенося вас из прошлого в наши дни.
15:00 Окончание программы в центре города, в пешеходной доступности от отелей. Ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская». Самостоятельный проезд до вокзала или аэропорта.
Во второй половине дня рекомендуем посетить особые гастрономические пространства — Василеостровский рынок или Новую Голландию.
Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской и других кухонь мира.
На рукотворном острове Новая Голландия вас ждут такие модные места, как рестораны COCOCOUTURE и Kuznyahouse.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор.
Экскурсионный пакет без проживания: 10800 руб. 3 дня.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" – 25 минут пешком до площади Искусств
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт
|Супериор
|17.05.24
|16500
|20800
|17100
|16700
|22100
Изззи у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"– 15 минут пешком до площади Искусств
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|17.05.24
|16500
|20700
|17500
|16600
|22700
Рекомендуем Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"– 4 минуты пешком до площади Искусств
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|17.05.24
|16500
|21300
|17300
|23300
|18800
|17500
|26300
Рекомендуем Росси Бутик Отель и Спа 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" – цены позднее
Новотель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"– 22 минуты пешком до площади Искусств
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Люкс (быв. Полулюкс)
|17.05.24
|19500
|25600
|22000
|30600
|23200
|21200
|33100
Скидка детям до 16 лет: 250 руб.
Варианты проживания
Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
«Катарина Арт Отель» 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Радиооборудование (наушники)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 250 руб. /чел.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
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