Хиты Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Тур «Хиты Петербурга» рассчитан на тех, кто хочет успеть максимум за один визит в Санкт-Петербург.

Вы посетите основные пригороды города: блистательный Петергоф и Царское село, бывшие резиденции русских императоров. А также отправитесь в роскошный музей Фаберже, расположенный в Шуваловском Дворце. Совершите знакомство с невероятным Санкт-Петербургом за 3 дня!
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Ближайшие даты:
9
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Что вас ожидает:

Императорские резиденции
Императорские резиденции
Восхититесь красотой Петергофа и Царского Села, которые воплощают изысканность императорского двора и богатство государства
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер по гостиницам или на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Хиты Петербурга».

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», “Багратион”).

13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

13:30 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе для гостей отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Дополнительно:

15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей Фаберже
2 день

Царское село: Екатерининский дворец и парк

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка– великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (1150 взр., 900 реб., 1150 студ., 1150 пенс.).

16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс).

Царское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и парк
3 день

Петергоф. Завершение программы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

Дополнительно:

Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.)

15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Дополнительно:

Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.)

Петергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Экскурсионный пакет без проживания: 7600 руб. с человека.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандарт/МансардаУлучшенный
09.05.24118001590012400119001640012400
18.05.-25.05.24121001590012800121001710012800
01.06.-29.06.24134001760014000129001890014000
06.07.-27.07.24121001590012800121001710012800
03.08.-24.08.24115001460012100117001590012100

Атриум 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
Стандартный
09.05.2413100126001790013100
18.05.-25.05.2412600122001690012600
01.06.-29.06.2414800139002110014800
06.07.-24.08.2413100126001790013100

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый
СтандартныйСупериор
09.05.- 25.05.2413300176001330013900135001890013900
01.06.-06.07.2415800214001580017600156002510017600
13.07.-24.08.2413300176001330013900135001890013900

РЕКОМЕНДУЕМ: Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью Взрослый

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
09.05.2413300129001830013300145001370020600
18.05.-25.05.2412800126001710012800141001350019900
01.06.- 29.06.2414800139002110014800169001530025400
06.07.- 24.08.2413300129001830013300145001370020600

Скидка детям до 14 лет: 1250 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 350 руб.

Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.

Доплата за иностранные билеты(исключение СНГ): 2500 руб.

Варианты проживания

Отель «Art Deco Nevsky» 4

2 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

«Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4

Атриум 3

2 ночи

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

1 день

  • Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

2 день

  • Автобусная экскурсия в Павловск (1150 взр., 900 реб., 1150 студ., 1150 пенс.).
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс).

3 день

  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (Места по тарифу стандарт: 950 взр.,, 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).
  • Экскурсия по крышам Петербурга. (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.).
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
29 авг 2023
Всё понравилось. Организация тура в Питер на 3 дня -без претензий. Экскурсии, трансфер, проживание - хорошо всё прошло. Экскурсовод Ирина Шевченко понравилась.
Всё понравилось. Организация тура в Питер на 3 дня -без претензий. Экскурсии, трансфер, проживание - хорошо
М
27 июня 2023
Тур нам понравился! Жаль, что не состоялась поездка в Павловск. Было бы неплохо, чтобы она планировалась заранее. И экскурсия по ночному Петербургу планировалась на второй день, а была предложена в первый. В день приезда на нее не хватило сил. А в остальном все замечательно! Отдельная благодарность экскурсоводу Ольге Григорьевне! Было интересно!
К
10 мая 2023
К экскурсиям почти нет претензий, водители и автобусы хорошие. Хотелось бы больше времени на поездку в петродворец и павловск. Мало свободного времени, все время на ногах и в очередях. А выбрать сувенир в сувенирной лавке, который обязательно есть на выходе не успеть. Все бегом. Очень уставали. Красиво и величественно.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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