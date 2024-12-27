На Невском проспекте можно увидеть самое большое количество достопримечательностей в шаговой доступности друг от друга.
Поэтому прогулка по этой улице — это маршрут для полноценной обзорной экскурсии по историческому центру. Вы пройдёте от площади Восстания до Дворцовой площади. Рассмотрите знаковые храмы, дворцы, мосты и узнаете яркие факты из жизни Северной столицы.
Поэтому прогулка по этой улице — это маршрут для полноценной обзорной экскурсии по историческому центру. Вы пройдёте от площади Восстания до Дворцовой площади. Рассмотрите знаковые храмы, дворцы, мосты и узнаете яркие факты из жизни Северной столицы.
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Площадь Восстания — место, которое встречает гостей города приезжающих на Московский вокзал
- Здание Зингера, или Дом книги — одна из самых ярких построек на Невском проспекте
- Казанский кафедральный собор — одна из визитных карточек Петербурга
- А также Гостиный двор, магазин купцов Елисеевых, самый красивый мост города и это далеко не всё!
Вы узнаете:
- Какой дворец называли дворцом-подарком
- Почему памятник императору стал объектом насмешек
- Что находилось в Елисеевском магазине во время блокады Ленинграда
- Как отблагодарили Карла Росси за строительство Александринского театра И множество других фактов из истории города
Организационные детали
- Программа подойдёт детям старше 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.Задать вопрос
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