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Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене

4.8
41 отзыв
ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга.

Индивидуальный формат, небольшая группа, полное транспортное сопровождение от вокзала или отеля, опытный гид и остановки для фотосессии.

Вы увидите Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и другие важные места.

Прогуляетесь 👣 по набережным каналов, мостам через Неву и другим обязательным достопримечательностям Северной столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • 6 200 ₽ за экскурсию

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Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене
Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене

Что вы увидите

  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Храм Спаса на Крови
  • Петропавловская крепость
  • Эрмитаж
  • Дворцовая площадь
  • Невский проспект
  • Медный Всадник
  • Набережные и мосты
Всего за три часа Вы увидите лучшие архитектурные памятники города — Казанский и Исаакиевский соборы, Храм Спаса на Крови и Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Дворцовую площадь, знаменитый и пленительный Невский проспект, Медный Всадник, красивые 🤩 невские набережные, величественные дворцы, соборы и уникальные мосты. Вы будете очарованы видами Санкт-Петербурга, признанного одним из красивейших городов Европы!
Эта экскурсионная программа - это индивидуальный, эксклюзивный тур по Санкт-Петербургу - включает в себя услуги персонального гида и отдельного транспорта. Он подойдет тому, кто предпочитает путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию ⛳ в удобное вам время и месте.
Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег.
  • Все экскурсии 🧭 в индивидуальном формате ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ;
  • В удобное вам время и в удобном вам месте;
  • Только профессиональные экскурсоводы и своевременный контроль качества;
  • Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров;
  • 5-6 остановок на фото сессии в каждой экскурсии.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Заберем от дома
Место завершения
🏁 В любое удобное вам время и место
Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене
Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене
Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене
Обзорная Экскурсия с гидом по Санкт-Петербургу на минивене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛенбаТур
ЛенбаТур
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41 отзыв оставили туристы

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