Всего за три часа Вы увидите лучшие архитектурные памятники города — Казанский и Исаакиевский соборы, Храм Спаса на Крови и Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Дворцовую площадь, знаменитый и пленительный Невский проспект, Медный Всадник, красивые 🤩 невские набережные, величественные дворцы, соборы и уникальные мосты. Вы будете очарованы видами Санкт-Петербурга, признанного одним из красивейших городов Европы!

Эта экскурсионная программа - это индивидуальный, эксклюзивный тур по Санкт-Петербургу - включает в себя услуги персонального гида и отдельного транспорта. Он подойдет тому, кто предпочитает путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию ⛳ в удобное вам время и месте.

Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег.