1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для прогулки по Миллионной улице - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться архитектурой без спешки. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же возможно насладиться атмосферой города.

Миллионная улица в Санкт-Петербурге хранит множество историй и тайн. Здесь происходили важные события, такие как отречение от престола и первая русская опера.В домах на этой улице жили и творили известные

поэты, писатели и архитекторы, такие как Оноре де Бальзак и Александр Пушкин. Прогулка по Миллионной улице откроет вам удивительные факты о жизни светских красавиц, военных деятелей и великих князей. Узнайте, почему улица меняла свои названия и как связана с историей Эрмитажа и Зимней канавки

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Описание экскурсии

Все было тихо; лишь ночные

Перекликались часовые;

Да дрожек отдаленный стук

С Мильонной раздавался вдруг

Что вас ожидает

История в лицах

Жители Миллионной оставили глубокий след в культуре нашей страны. Мы пройдем мимо роскошных особняков, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Я расскажу, как связан с ней Пушкин и покажу, где проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь. Поделюсь любопытными хрониками из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.

Сердце города

Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля. Я познакомлю вас с историей строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка. Покажу старинные литографии и фотографии и объясню, почему улица в разные годы называлась Большой, Почтовой, Троицкой, Немецкой, Греческой Дворянской, Луговой и Халтурина.