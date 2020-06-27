1 отзыв оставили туристы

Все было тихо; лишь ночные

Перекликались часовые;

Да дрожек отдаленный стук

С Мильонной раздавался вдруг

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Что вас ожидает ​

История в лицах

Жители Миллионной оставили глубокий след в культуре нашей страны. Мы пройдем мимо роскошных особняков, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Я расскажу, как связан с ней Пушкин и покажу, где проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь. Поделюсь любопытными хрониками из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.

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Сердце города

Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля. Я познакомлю вас с историей 📖 строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка. Покажу старинные литографии и фотографии 📸 и объясню, почему улица в разные годы называлась Большой, Почтовой, Троицкой, Немецкой, Греческой Дворянской, Луговой и Халтурина.