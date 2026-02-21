1 отзыв оставили туристы

Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Миллионная улица в Санкт-Петербурге хранит множество историй и тайн. Здесь происходили важные события, такие как отречение от престола и первая русская опера.
В домах на этой улице жили и творили известные читать дальшеуменьшить
поэты, писатели и архитекторы, такие как Оноре де Бальзак и Александр Пушкин.
Прогулка по Миллионной улице откроет вам удивительные факты о жизни светских красавиц, военных деятелей и великих князей. Узнайте, почему улица меняла свои названия и как связана с историей Эрмитажа и Зимней канавки
Лучшее время для прогулки по Миллионной улице - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться архитектурой без спешки. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же возможно насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зимний дворец
Русский музей
Михайловский театр
Спас на Крови
Марсово поле
Эрмитаж
Зимняя канавка
Описание экскурсии
Все было тихо; лишь ночные Перекликались часовые; Да дрожек отдаленный стук С Мильонной раздавался вдруг
Что вас ожидает
История в лицах
Жители Миллионной оставили глубокий след в культуре нашей страны. Мы пройдем мимо роскошных особняков, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Я расскажу, как связан с ней Пушкин и покажу, где проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь. Поделюсь любопытными хрониками из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.
Сердце города
Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля. Я познакомлю вас с историей строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка. Покажу старинные литографии и фотографии и объясню, почему улица в разные годы называлась Большой, Почтовой, Троицкой, Немецкой, Греческой Дворянской, Луговой и Халтурина.
в понедельник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, во вторник, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, Александровская колонна
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, во вторник, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории читать дальшеуменьшить
России, культурологии и философии в вузе.
Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях.
Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург.
Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым ртом:>) с мыслью о том, что с удовольствием бы послушала ещё раз "под запись", читать дальшеуменьшить
так много интересной информации… Ожидала услышать только о домах и людях с Милионной, а открыла для себя и Эрмитаж со всех сторон! Спасибо за разнообразие взгляда, за эти ракурсы, изюминки, на которые ни за что не обратить внимание самой. И за бонус - тайное волшебное бюджетное кафе в атмосферном месте, о котором, как выяснилось, даже питерцы не знают:) До следующих встреч!
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Мария, за такой хороший отзыв о моей работе. Приезжайте к нам ещё из столицы. У нас потише, поспокойнее… погуляем)
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Н
Наталья
это была наша первая экскурсия в Петербурге и она оправдала ожидания. Не спешная прогулка по Миллионной и масса интересных рассказов от Андрея. Спасибо!
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия и отличный гид Андрей! Не наша усталость, не отвратительная погода не смогли испортить впечатление от великолепной прогулки с Андреем по улице Миллионной. Слушая Андрея и просматривая предлагаемые видео читать дальшеуменьшить
материалы мы забыли и о времени и о дожде) Вспомнили то, что было известно ранее и получили много новой интересной информации о любимом городе на Неве. Обязательно будем бронировать и другие экскурсии этого замечательного гида. Спасибо Вам, Андрей!!!
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Иван
Не очень длительная, но весьма познавательная экскурсия с рассказами о старых и новых хозяевах Миллионной. Рекомендую.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Иван, за отзыв и фотоматериал. Экскурсия длится одну пару, дольше туристам уже тяжело воспринимать - много информации. Приходите на экскурсию в Эрмитаж - 2 пары. С уважением, Андрей.
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Н
Наталья
И снова я была на экскурсии Андрея, теперь уже по Милионной улице))Снова прогулка была вдвоём, но это никак не помешало восприятию экскурсии и интересному рассказу. Все, что было заявоено- все совпало! И снова отдельное спасибо за интересное и душевное общение!))) Буду ходить и на другие экскурсии Андрея.
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Л
Любовь
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду Андрею за понимание!!!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за интересное общение, Любовь! 🌷 Бодрости и здоровья Вам для будущих экскурсий! 🫠🙂🤗
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