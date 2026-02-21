1 отзыв оставили туристы

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Миллионная улица - Петербург в миниатюре

Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Миллионная улица в Санкт-Петербурге хранит множество историй и тайн. Здесь происходили важные события, такие как отречение от престола и первая русская опера.

В домах на этой улице жили и творили известные
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поэты, писатели и архитекторы, такие как Оноре де Бальзак и Александр Пушкин.

Прогулка по Миллионной улице откроет вам удивительные факты о жизни светских красавиц, военных деятелей и великих князей. Узнайте, почему улица меняла свои названия и как связана с историей Эрмитажа и Зимней канавки

4.9
67 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты и события
  • 🏛 Роскошные особняки и архитектура
  • 📚 Знаменитые жители и их истории
  • 🖼 Старинные литографии и фотографии
  • 🎭 Культурные салоны и встречи

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Миллионной улице - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться архитектурой без спешки. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но возможны дожди и прохлада. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всё же возможно насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Миллионная улица - Петербург в миниатюре

Что можно увидеть

  • Зимний дворец
  • Русский музей
  • Михайловский театр
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Эрмитаж
  • Зимняя канавка

Описание экскурсии

Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг

Что вас ожидает

История в лицах

Жители Миллионной оставили глубокий след в культуре нашей страны. Мы пройдем мимо роскошных особняков, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Я расскажу, как связан с ней Пушкин и покажу, где проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь. Поделюсь любопытными хрониками из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.

Сердце города

Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля. Я познакомлю вас с историей строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка. Покажу старинные литографии и фотографии и объясню, почему улица в разные годы называлась Большой, Почтовой, Троицкой, Немецкой, Греческой Дворянской, Луговой и Халтурина.

в понедельник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, во вторник, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дворцовая площадь, Александровская колонна
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 19:00, во вторник, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
3
1
2
1
М
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым ртом:>) с мыслью о том, что с удовольствием бы послушала ещё раз "под запись",
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так много интересной информации… Ожидала услышать только о домах и людях с Милионной, а открыла для себя и Эрмитаж со всех сторон! Спасибо за разнообразие взгляда, за эти ракурсы, изюминки, на которые ни за что не обратить внимание самой. И за бонус - тайное волшебное бюджетное кафе в атмосферном месте, о котором, как выяснилось, даже питерцы не знают:) До следующих встреч!

Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым
Замечательная экскурсия! Очень умная, грамотно продуманная, интеллектуальная! Поймала себя на ощущении, что стою с при открытым
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Большое спасибо, Мария, за такой хороший отзыв о моей работе.
Приезжайте к нам ещё из столицы.
У нас потише, поспокойнее… погуляем)
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Н
это была наша первая экскурсия в Петербурге и она оправдала ожидания. Не спешная прогулка по Миллионной и масса интересных рассказов от Андрея. Спасибо!
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Т
Отличная экскурсия и отличный гид Андрей! Не наша усталость, не отвратительная погода не смогли испортить впечатление от великолепной прогулки с Андреем по улице Миллионной. Слушая Андрея и просматривая предлагаемые видео
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материалы мы забыли и о времени и о дожде) Вспомнили то, что было известно ранее и получили много новой интересной информации о любимом городе на Неве. Обязательно будем бронировать и другие экскурсии этого замечательного гида. Спасибо Вам, Андрей!!!

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Иван
Не очень длительная, но весьма познавательная экскурсия с рассказами о старых и новых хозяевах Миллионной. Рекомендую.
Не очень длительная, но весьма познавательная экскурсия с рассказами о старых и новых хозяевах Миллионной. Рекомендую.
Не очень длительная, но весьма познавательная экскурсия с рассказами о старых и новых хозяевах Миллионной. Рекомендую.
Не очень длительная, но весьма познавательная экскурсия с рассказами о старых и новых хозяевах Миллионной. Рекомендую.
Не очень длительная, но весьма познавательная экскурсия с рассказами о старых и новых хозяевах Миллионной. Рекомендую.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Иван, за отзыв и фотоматериал.
Экскурсия длится одну пару, дольше туристам уже тяжело воспринимать - много информации.
Приходите на экскурсию в Эрмитаж - 2 пары.
С уважением, Андрей.
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Н
И снова я была на экскурсии Андрея, теперь уже по Милионной улице))Снова прогулка была вдвоём, но это никак не помешало восприятию экскурсии и интересному рассказу. Все, что было заявоено- все совпало! И снова отдельное спасибо за интересное и душевное общение!))) Буду ходить и на другие экскурсии Андрея.
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Л
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо гиду Андрею за понимание!!!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за интересное общение, Любовь! 🌷 Бодрости и здоровья Вам для будущих экскурсий! 🫠🙂🤗
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