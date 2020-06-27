1 отзыв оставили туристы

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Милионная улица — Петербург в миниатюре

Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков

5
1 отзыв
Андрей
Андрей – Гид из Санкт-Петербурга
Эта небольшая улица помнит важнейшие события жизни Петербурга, Петрограда, Ленинграда.

В одном из домов, находящихся на ней, произошло отречение от престола, в другом останавливался Оноре де Бальзак, в третьем — давалась первая русская опера.

Через судьбы старинных особняков вам откроются удивительные истории 📖 о городе и его героях.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 700 ₽ за человека

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Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре

Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг

Что вас ожидает ​

История в лицах
Жители Миллионной оставили глубокий след в культуре нашей страны. Мы пройдем мимо роскошных особняков, в которых жили и творили поэты А. Апухтин и А. Дельвиг, архитектор А. Штакеншнейдер, литераторы В. Одоевский и О. Бальзак. Я расскажу, как связан с ней Пушкин и покажу, где проходили великосветские салоны, в которых бывали Ф. Достоевский, П. Вяземский, В. Жуковский, Н. Гоголь. Поделюсь любопытными хрониками из жизни светских красавиц, крупных военных деятелей, великих князей и их окружения.

Сердце города
Миллионная улица расположена в самом сердце города — близ Зимнего дворца и Русского музея, Михайловского театра, Спаса на Крови и Марсового поля. Я познакомлю вас с историей 📖 строительства зданий Эрмитажа и расскажу, зачем была вырыта Зимняя канавка. Покажу старинные литографии и фотографии 📸 и объясню, почему улица в разные годы называлась Большой, Почтовой, Троицкой, Немецкой, Греческой Дворянской, Луговой и Халтурина.

Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре
Милионная улица — Петербург в миниатюре

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00 и 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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1 отзыв оставили туристы

27 июня 2020
Очень интересно и познавательно

Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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