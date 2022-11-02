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Описание
Петербург глазами антиквара
Прежде, чем стать гидом, я 20 лет проработал в антикварно-букинистеческом магазине: это позволило мне исследовать дореволюционный город его жителей изнутри, от коммунальных квартир до подсобных помещений музеев. Хочу поделиться своими открытиями, чтобы сделать ваше знакомство с памятниками Санкт-Петербурга более осмысленным и ярким.
Что вас ожидает
Всё, что нельзя пропустить в Петербурге!
За 4 часа мы объедем ключевые локации города, успеем развеять туристические клише о скучных музеях и бесконечных дворцах. По дороге вы увидите места съемок культовых фильмов, узнаете, как возник образ романтических белых ночей и почему Петербург любят, несмотря на непростой климат. В основных точках будем делать небольшие остановки. В программе:
Дворцовая площадь, Зимний Дворец — вспомним о быте царской семьи и великом собрании Эрмитажа;
Площадь искусств и Русский музей: я расскажу, кто и когда ввел моду на русское искусство в России;
Храм Спаса-на-Крови: обсудим, как мода на русскую старину меняет облик культовой архитектуры;
Инженерный замок — поговорим о его знаменитом владельце и о мистических слухах, витающих вокруг этого места;
Набережная Фонтанки — прогуляемся от старинных построек до модного квартала конца 19 века и разберемся, каким был быт горожан в то время;
Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера;
Также на нашем пути — Исаакиевская площадь, тихая Коломна, Университетская набережная с древними Сфинксами, Стрелка Васильевского острова и другие красоты Петербурга..
О сокровищах города — явных и тайных
Я помогу вам рассмотреть за туристическим фасадом другой Петербург — живой и жилой город-музей. Расскажу, откуда у петербуржцев родилось стремление сохранять предметы старины, о пропажах уникальных экспонатов Эрмитажа, о знаменитом кладе Нарышкиных и разграблении города после революции. А еще выясним, можно ли отыскать адреса героев «Преступления и наказания» — или всё это лишь мистификация Достоевского.
Организационные детали
Я готов вас забрать от удобного адреса в пределах исторического центра и закончить экскурсию в тех же пределах, где вам удобно
До 4-х человек может комфортно разместится в моем автомобиле Ситроен Гранд Пикассо, либо возможен заказ микроавтобуса Мерседес Виано с водителем за дополнительную плату
На экскурсии могут быть дети, и я всегда стараюсь их заинтересовать тем, что мы видим
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Жить в Петербурге был мой сознательный выбор, 25 лет назад мое знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины переросшее в увлечение историей и получения профессии гида-переводчика. Мне нравится делится своими знаниями и любовью к Петербургу. На машине или пешком в парадном, классическом Петербурге и его пригородах, в современных районах и модных культурных площадках я вас познакомлю со всем многообразием города на Неве.