Санкт-Петербург — не просто город музеев, а живой город-музей. Несмотря на капризы истории, здесь сохранилось немало примет старого быта, которые зачастую могут рассказать не меньше, чем учебники истории. На экскурсии вы познакомитесь с доминантами Петербурга, проникнете в прошлое города и разберетесь, как его среда формирует любовь петербуржцев к предметам старины.

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Описание

Петербург глазами антиквара

Прежде, чем стать гидом, я 20 лет проработал в антикварно-букинистеческом магазине: это позволило мне исследовать дореволюционный город его жителей изнутри, от коммунальных квартир до подсобных помещений музеев. Хочу поделиться своими открытиями, чтобы сделать ваше знакомство с памятниками Санкт-Петербурга более осмысленным и ярким.

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Петербурге!

За 4 часа мы объедем ключевые локации города, успеем развеять туристические клише о скучных музеях и бесконечных дворцах. По дороге вы увидите места съемок культовых фильмов, узнаете, как возник образ романтических белых ночей и почему Петербург любят, несмотря на непростой климат. В основных точках будем делать небольшие остановки. В программе:

Дворцовая площадь, Зимний Дворец — вспомним о быте царской семьи и великом собрании Эрмитажа;

Площадь искусств и Русский музей: я расскажу, кто и когда ввел моду на русское искусство в России;

Храм Спаса-на-Крови: обсудим, как мода на русскую старину меняет облик культовой архитектуры;

Инженерный замок — поговорим о его знаменитом владельце и о мистических слухах, витающих вокруг этого места;

Набережная Фонтанки — прогуляемся от старинных построек до модного квартала конца 19 века и разберемся, каким был быт горожан в то время;

Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера;

Также на нашем пути — Исаакиевская площадь, тихая Коломна, Университетская набережная с древними Сфинксами, Стрелка Васильевского острова и другие красоты Петербурга..

О сокровищах города — явных и тайных

Я помогу вам рассмотреть за туристическим фасадом другой Петербург — живой и жилой город-музей. Расскажу, откуда у петербуржцев родилось стремление сохранять предметы старины, о пропажах уникальных экспонатов Эрмитажа, о знаменитом кладе Нарышкиных и разграблении города после революции. А еще выясним, можно ли отыскать адреса героев «Преступления и наказания» — или всё это лишь мистификация Достоевского.

Организационные детали