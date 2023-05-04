На борту «Benetti 92» вы можете не только отправиться в незабываемое путешествие, но и провести важное для вас событие или торжество.
Мы с огромным удовольствием подготовим яхту под любой необходимый вам формат мероприятия, будь то свадебная церемония, помолвка, девичник или мальчишник, корпоратив, юбилей или любой другой праздник.
По вашему желанию мы оформим судно цветами, организуем фотосъемку или видеосъемку, закажем профессионального ведущего, кейтеринг или ресторанное обслуживание.
Мы с огромным удовольствием подготовим яхту под любой необходимый вам формат мероприятия, будь то свадебная церемония, помолвка, девичник или мальчишник, корпоратив, юбилей или любой другой праздник.
По вашему желанию мы оформим судно цветами, организуем фотосъемку или видеосъемку, закажем профессионального ведущего, кейтеринг или ресторанное обслуживание.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Финский залив
- Нева
- Ладожское озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Элегантная яхта «Benetti 92»
Квинтэссенция итальянского судостроения. Компания «Benetti» за свою многолетнюю историю зарекомендовала себя, как топовый производитель яхт «luxury» класса. Судна этого производителя не просто зарекомендовали себя отличными ходовыми характеристиками, надежными навигационными системами и комфортным уровнем расхода топлива, но и воплощают в себе все представления о роскоши. Внешний вид лодки, ее интерьер, материалы, использованные при отделке – все это заставляет чувствовать себя здесь суперзвездой или, как минимум, аристократической особой. Здесь вам захочется приосаниться и наслаждаться постепенной сменой видов с бокалом шампанского в руках.
Внутри яхта обшита массивом вишневого дерева. Кают-компания мебелирована комфортными диванами и столиками. Также для на яхте имеется современная техника для организации вашего досуга – от кинопросмотров до исполнения песен в караоке. На каждой каюте имеется плазменная панель и собственный санузел, все помещения оборудованы системой климат-контроля. Верхняя палуба оборудована грилем и комфортабельными диванами, которые поместят всех ваших гостей.
Кухня судна оснащена всей необходимой техникой для приготовления еды: от микроволновой печи, холодильника, электроплиты и посудомоечной машины до стиральной машины и льдогенератора для приготовления самых вкусных коктейлей.
Также на борту «Benetti 92» вы найдете все для приятного времяпрепровождения: плазменные панели во всех каютах, барбекю на верхней палубе, и комфортные диваны, климат-контроль во всех помещениях, 2 гостевые каюты с индивидуальными санузлами и душевыми кабинами.
Организация торжества
На борту «Benetti 92» вы можете не только отправиться в незабываемое путешествие, но и провести важное для вас событие или торжество. Мы с огромным удовольствием подготовим яхту под любой необходимый вам формат мероприятия, будь то свадебная церемония, помолвка, девичник или мальчишник, корпоратив, юбилей или любой другой праздник. По вашему желанию мы оформим судно цветами, организуем фотосъемку или видеосъемку, закажем профессионального ведущего, кейтеринг или ресторанное обслуживание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Что не входит
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- ул. Наличная, 59
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании