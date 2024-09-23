Ваше водное приключение начинается здесь! Эксклюзивный отдых на воде: аренда катера для незабываемых моментов! Харизматичный капитан, комфортный катер, бутылочка просекко и шикарные виды-то, что нужно каждому из вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание водной прогулкиНе знаете где провести девичник, хотите устроить романтический вечер или просто прокатиться по каналам и рекам Петербурга в комфорте? Предлагаю вам отправиться в небольшое водное путешествие на американском катере. Выбирая нас, вы получаете высочайший уровень сервиса, гарантию идеальных летних воспоминаний и прекрасно проведенное время в кругу близких людей. На наших прогулках вы увидите чарующую красоту Санкт-Петербурга с водной глади, почувствуете себя частью чего-то особенного, чего-то великолепного, что возможно только здесь, в сердце Петербурга. Прогулки с нами — не просто путешествие по реке, это путешествие через историю и культуру одного из самых красивых городов мира, возможность насладиться его красотами и просто отдохнуть от городской суеты и сменить картинку. В ходе часовой прогулки мы можем проплыть по знаменитому каналу Грибоедова, полюбоваться на старинные здания на Набережной реки Мойки, посмотреть основные достопримечательности и восхититься их необычайной величественностью и красотой. За 1,5 часа пройдем по каналам и выйдем в парадную Неву, откуда нам откроются виды на Зимний дворец, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Троицкий, Литейный мосты и крейсер Аврора. Во время двухчасовой программы на развод мостов мы пройдем сначала по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, потом увидим разведение 3-ех основных мостов: Дворцового Троицкого и Литейного. Далее вернемся в каналы. Во время плавания, капитан сможет провести вам обзорную экскурсию, предоставить теплые пледы, бокалы для шампанского и включить музыку. Также вы можете не бояться плохой погоды — на катере есть специальный тент от дождя и ветра, так что, ничто не испортит этот вечер. Катер оснащен спасательными жилетами. Ограничений по возрасту не имеется. Прогулка безопасна даже для самых маленьких пассажиров. Важная информация:
- На экскурсию одевайтесь по погоде.
- В расписании указано ориентировочное время начала. Вы можете скорректировать время при бронировании. Для этого напишите гиду желаемое время начала.
- Если вы выбрали оплату на месте, вы можете передать гиду наличные или перевести деньги через мобильный банк.
- За дополнительную плату можно продлить аренду катера.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ломоносовский мост
- Юсуповские дворцы
- Троицкий собор
- Никольский собор
- Площадь семи мостов
- Мариинский театр
- Остров Новая Голландия
- Самый широкий мост в Европе
- Исаакиевский собор
- Музей Пушкина
- Медный всадник
- Дворцовый мост
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Аврора
- Летний сад
- Строгановский музей
- Аничков мост
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки,133
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
23 сен 2024
Прекрасная прогулка и прекрасный капитан! Спасибо большое!
Корабль чистый, все работает) Маршрут на 2 часа - идеальный)
Корабль чистый, все работает) Маршрут на 2 часа - идеальный)
М
Мария
17 сен 2024
Прогулка на катере 10/10! Капитан Юрий 🔥
А
Александр
30 авг 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
10%
1 час
Водная прогулка
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Речная прогулка на частном катере по Санкт-Петербургу - это возможность увидеть город с воды, наслаждаясь уединением и комфортом
Начало: По согласованию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
74076 667₽ за всё до 6 чел.
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
1 час
Водная прогулка
Утро на катере - водная экскурсия по Петербургу
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки, 71
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 09:30
1 500₽ за человека