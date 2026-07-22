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Романтическая прогулка на парусной яхте

Парусная яхта в Санкт-Петербурге: индивидуальная прогулка на Крестовском острове
Приключение, которое точно запомнится — это прогулка на комфортной парусной яхте. Приглашаем вас провести вечер в сердце города, но при этом вдали от его шума и суеты.

Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а, возможно, увидеть потрясающий закат.
5
209 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Романтическая прогулка на парусной яхте
Романтическая прогулка на парусной яхте

Описание экскурсии

Удивите свою "вторую половинку" и сделайте свидание по-настоящему запоминающимся! Мы пройдемся под парусом вдоль набережных Крестовского острова, пройдем под сводами ЗСД и полюбуемся на бескрайний горизонт Финского залива. Яхта оборудована всем необходимым для безопасного и комфортного круиза. Продолжительность: 2 часа Возрастные ограничения: от 18 лет

по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда парусной яхты с капитаном,
  • Краткий мастер-класс по яхтингу (при желании),
  • Горячий чай с печеньем, романтическая музыка.
  • На яхте есть: пледы, дождевики и спасательное оборудование (входит в стоимость)
Место начала и завершения?
СПб, Петровская коса 7
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 209 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
208
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· Выход строго по расписанию, без задержек.
· Судно чистое, ухоженное.
Два часа пролетели незаметно! Потрясающий опыт, ни с чем не сравнимые ощущения: романтика, закат, свежий ветер, парус и полное переключение мозга
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с работы на "здесь и сейчас". Огромное спасибо капитану Александру за увлекательную и познавательную беседу и за возможность почувствовать себя частью команды (теперь я знаю что такое оверштаг!) Это было ни с чем не сравнимое удовольствие — советую всем!

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Г
Вежливый, интересный, интеллигентный, сдержанный капитан Александр, чудесно провели время на борту Подорожника. Спасибо ему огромное!
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E
Спасибо большое капитану Александру и его помощнику за незабываемую прогулку на Парусной яхте "Подорожник".
Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и
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отсутствие сильного ветра, и интересная беседа с капитаном, и изумительные виды на город и Финский залив с воды! Кульминацией прогулки стала игра Александра на волынке. Трудно представить более интересный инструмент для заката на Финском заливе!
Резюмируя, хочу ещё раз поблагодарить Александра за организацию!
Действительно, яхта "Подорожник" лечит душевные раны новыми незабываемыми впечатлениями и эмоциями!
С уважением, Евгения.

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E
Спасибо большое капитану Александру и его помощнику за незабываемую прогулку на Парусной яхте "Подорожник".
Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и
читать дальшеуменьшить

отсутствие сильного ветра, и интересная беседа с капитаном, и изумительные виды на город и Финский залив с воды! Кульминацией прогулки стала игра Александра на волынке. Трудно представить более интересный инструмент для заката на Финском заливе!
Резюмируя, хочу ещё раз поблагодарить Александра за организацию!
Действительно, яхта "Подорожник" лечит душевные раны новыми незабываемыми впечатлениями и эмоциями!
С уважением, Евгения.

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С
Нельзя не оставить впечатлений. 8 августа 2020 мы с женой отмечали 30-летие семейной жизни. На яхте с нами было 7 человек, включая капитана. Арендовали яхту на 7 часов с заходом
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на необитаемый остров. Ребята! Это сказка. Ощущения просто непередаваемые. Сродни полёту. Хотим выразить искреннюю благодарность капитану Александру за фантастические впечатления, невозможные в обыденной жизни на асфальтовых полях. Прекрасное отношение к делу. Профессионализм во всём. Подлинное жизнелюбие и отличное чувство юмора. Деликатность и предупредительность в обращении с гостями на борту. Короче говоря - как же нам повезло! Может быть, тому, кто читает эти строки в поисках приключений, повезёт не меньше…

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С
Нельзя не оставить впечатлений. 8 августа 2020 мы с женой отмечали 30-летие семейной жизни. На яхте с нами было 7 человек, включая капитана. Арендовали яхту на 7 часов с заходом
читать дальшеуменьшить

на необитаемый остров. Ребята! Это сказка. Ощущения просто непередаваемые. Сродни полёту. Хотим выразить искреннюю благодарность капитану Александру за фантастические впечатления, невозможные в обыденной жизни на асфальтовых полях. Прекрасное отношение к делу. Профессионализм во всём. Подлинное жизнелюбие и отличное чувство юмора. Деликатность и предупредительность в обращении с гостями на борту. Короче говоря - как же нам повезло! Может быть, тому, кто читает эти строки в поисках приключений, повезёт не меньше…

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