читать дальше уменьшить отсутствие сильного ветра, и интересная беседа с капитаном, и изумительные виды на город и Финский залив с воды! Кульминацией прогулки стала игра Александра на волынке. Трудно представить более интересный инструмент для заката на Финском заливе!

Резюмируя, хочу ещё раз поблагодарить Александра за организацию!

Действительно, яхта "Подорожник" лечит душевные раны новыми незабываемыми впечатлениями и эмоциями!

С уважением, Евгения.

Спасибо большое капитану Александру и его помощнику за незабываемую прогулку на Парусной яхте "Подорожник".Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и