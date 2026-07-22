Приключение, которое точно запомнится — это прогулка на комфортной парусной яхте. Приглашаем вас провести вечер в сердце города, но при этом вдали от его шума и суеты.
Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а, возможно, увидеть потрясающий закат.
Мероприятие, как аренда яхты, подарит вам возможность побыть вдвоем, полюбоваться набережными Крестовского острова и побережьем Финского залива, а, возможно, увидеть потрясающий закат.
Описание экскурсииУдивите свою "вторую половинку" и сделайте свидание по-настоящему запоминающимся! Мы пройдемся под парусом вдоль набережных Крестовского острова, пройдем под сводами ЗСД и полюбуемся на бескрайний горизонт Финского залива. Яхта оборудована всем необходимым для безопасного и комфортного круиза. Продолжительность: 2 часа Возрастные ограничения: от 18 лет
по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда парусной яхты с капитаном,
- Краткий мастер-класс по яхтингу (при желании),
- Горячий чай с печеньем, романтическая музыка.
- На яхте есть: пледы, дождевики и спасательное оборудование (входит в стоимость)
Место начала и завершения?
СПб, Петровская коса 7
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 209 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
· Выход строго по расписанию, без задержек.
· Судно чистое, ухоженное.
Два часа пролетели незаметно! Потрясающий опыт, ни с чем не сравнимые ощущения: романтика, закат, свежий ветер, парус и полное переключение мозга
· Судно чистое, ухоженное.
Два часа пролетели незаметно! Потрясающий опыт, ни с чем не сравнимые ощущения: романтика, закат, свежий ветер, парус и полное переключение мозга
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Г
Вежливый, интересный, интеллигентный, сдержанный капитан Александр, чудесно провели время на борту Подорожника. Спасибо ему огромное!
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E
Спасибо большое капитану Александру и его помощнику за незабываемую прогулку на Парусной яхте "Подорожник".
Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и
Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и
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E
Спасибо большое капитану Александру и его помощнику за незабываемую прогулку на Парусной яхте "Подорожник".
Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и
Мы отмечали мой день рождения в компании друзей. В этот день было прекрасно всё: и погода(+30), и
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С
Нельзя не оставить впечатлений. 8 августа 2020 мы с женой отмечали 30-летие семейной жизни. На яхте с нами было 7 человек, включая капитана. Арендовали яхту на 7 часов с заходом
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С
Нельзя не оставить впечатлений. 8 августа 2020 мы с женой отмечали 30-летие семейной жизни. На яхте с нами было 7 человек, включая капитана. Арендовали яхту на 7 часов с заходом
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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