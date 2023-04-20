Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу. У нас только доброжелательные и учтивые капитаны. Капитаны знают лучшие места для фотосессии и историю города. Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг.
Ближайшие даты:
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Зависит от выбранного маршрута:
- ЗСД
- Лахта-центр
- Газпром Арена
- Каменноостровский дворец
- Елагиноостровский дворец
- Стрелка ВО
- Крейсер «Аврора»
- Зимний дворец
- Новая Голландия
- Семимостье
- Поцелуев мост и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу.
У нас только доброжелательные и учтивые капитаны.
Капитаны знают лучшие места для фотосессии и историю города.
Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- аренда катера,
- безалкогольные напитки,
- пледы.
Туристы оплачивают самостоятельно:
подход к платным причалам (оговаривается с оператором).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Безалкогольные напитки
- Пледы
- Что не входит
- Подход к платным причалам (оговаривается с оператором)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованию с операторомЗавершение: по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Приходите к месту встречи за 10 минут до начала прогулки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Водные развлечения
Романтические
По рекам и каналам
Крейсер Аврора
Популярные места
Зимний дворец
Дворцы, замки и особняки
Развод мостов
На катере
Аренда катера
Новая Голландия
Прокат и аренда
Газпром Арена
Каменноостровский дворец
Елагин дворец
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка на частном катере
по договоренности
28 апр
29 апр
30 апр
1 мая
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Сегодня
Завтра
21 апр
22 апр
25 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и пройти по ночной Неве в мини-группе
на набережной реки Фонтанки рядом с метро Сенная п...
21 апр
22 апр
23 апр
28 апр
1 950₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании