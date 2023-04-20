Индивидуальная экскурсия на стильном катере

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Ответы на вопросы
Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу. У нас только доброжелательные и учтивые капитаны. Капитаны знают лучшие места для фотосессии и историю города. Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг.
Индивидуальная экскурсия на стильном катере
Индивидуальная экскурсия на стильном катере
Индивидуальная экскурсия на стильном катере
Индивидуальная экскурсия на стильном катере
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Зависит от выбранного маршрута:
  • ЗСД
  • Лахта-центр
  • Газпром Арена
  • Каменноостровский дворец
  • Елагиноостровский дворец
  • Стрелка ВО
  • Крейсер «Аврора»
  • Зимний дворец
  • Новая Голландия
  • Семимостье
  • Поцелуев мост и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу.
У нас только доброжелательные и учтивые капитаны.
Капитаны знают лучшие места для фотосессии и историю города.
Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • аренда катера,
  • безалкогольные напитки,
  • пледы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

подход к платным причалам (оговаривается с оператором).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
  • Безалкогольные напитки
  • Пледы
Что не входит
  • Подход к платным причалам (оговаривается с оператором)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с оператором
Завершение: по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Приходите к месту встречи за 10 минут до начала прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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