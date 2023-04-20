Что вас ждет

Мы можем предложить вам маршруты по рекам Фонтанке, Мойке, Неве и по каналу Грибоедова или прокатиться по Финскому заливу.

У нас только доброжелательные и учтивые капитаны.

Капитаны знают лучшие места для фотосессии и историю города.

Под ваш праздник на катере поможем с оформлением, примем доставку или организуем кейтеринг.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

аренда катера,

безалкогольные напитки,

пледы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

подход к платным причалам (оговаривается с оператором).