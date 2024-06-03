1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
«Во время прогулки при вашем желании капитан познакомит вас с азами управления парусной яхтой и проведёт небольшой мастер-класс по яхтингу, каждый желающий сможет поуправлять лодкой и поработать с парусами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Яхта оборудована всем необходимым для безопасного и комфортного круиза»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
«Парадный Петербург с Невы, путешествие по островам Северной Венеции с выходом в Финский залив - выберете тот маршрут, который Вам нравится и отправляйтесь в круиз на яхте комфорт-класса»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
«На яхте можно организовать пикник»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Вам предстоит самостоятельно научиться управлять яхтой и ходить под парусом, а сопровождать вас на борту будут капитан и помощник, которые проследят за процессом и безопасностью всего экипажа»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
«В первую очередь я покажу вам действующие верфи и эллинги яхт-клуба, познакомлю с малоизвестными объектами архитектурного наследия на территории Петровской косы и расскажу об истории локации и яхтинга»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере по каналам и Неве
Начало: Набережная реки Фонтанки 115
«Ухоженный, технически исправный флот из 15 катеров и 2 парусных яхт»
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 02:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 58
Начало: Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
«Моторная яхта Princess 58 выпускалась британской верфью Princess Yahts – мировым лидером по изготовлению прогулочных судов»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты «Benetti 92»
Начало: ул. Наличная, 59
«Компания «Benetti» за свою многолетнюю историю зарекомендовала себя, как топовый производитель яхт «luxury» класса»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
34 000₽ за всё до 60 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Финский залив - под парусами и в мини-группе
Насладиться путешествием на яхте, видами Петербурга и водными просторами
Начало: На набережной Мартынова
«Стартуем от одного из старейших яхт-клубов Санкт-Петербурга, оставляем за кормой западную часть ЦПКи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
«О деревянных яхтах и истории яхтинга в России»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
«Прогулка на комфортабельной яхте по Неве - лучшее решение, чтобы увидеть Петербург с воды, насладиться летним днем, хорошо провести время в компании друзей и близких и почувствовать атмосферу города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina3 июня 2024Это было самое невероятное путешествие в Санкт-Петербурге!!! Спасибо Александру за атмосферу!
- ААнастасия3 июня 2024Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно везде ходить и трогать, участвовать в процессах. Понравилось как мужчинам, так и девушкам. Супер опыт, уверена, что еще вернемся! Большое спасибо!
- ММария2 июня 2024Александр, огромное вам спасибо. Прогулка превзошла мои ожидания, было невероятно хорошо! Нам повезло с погодой, мы встретили закат, поуправляли яхтой, поболтали, послушали
- ООльга1 июня 2024Отличный вариант зайти в акваторию залива под парусом!!! Неповторимые ощущения гарантированы! Александр прекрасный, весёлый и очень гостеприимный морской гид! Однозначно рекомендуем!
- ММаргарита26 мая 2024Это незабываемо!!! Александр мастер своего дела и интересные истории рассказывал) очень тактичный и заботливый 💕 Экскурсия получилась ооочень романтичной с нашей музыкой и единением🙌 Рекомендую 100%
- ГГэльсиня25 мая 2024Очень классно провели время!!! мне дали по управлять яхтой,это незабываемые впечатления. Рассказали как все устроено. наградили значком!))в общем одни положительные эмоции!!
- ЕЕлена25 мая 2024Впервые прокатились под парусом, прогулка вышла атмосферная! На закате прекрасные виды на панораму города, шум воды, морские просторы. Приятно было находиться на ухоженной яхте в позитивной компании. Спасибо организаторам за приятный вечер!
- ААлександра23 мая 2024Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
- ААнастасия19 мая 2024Это было просто потрясающе! Мы с молодым человеком были просто в восторге и после прогулки гуглили сколько стоит яхта😃 Очень
- ААнтон15 мая 2024Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На яхте»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На яхте" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 500 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Санкт-Петербурге в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на речных курортах России, можно поплавать в реке или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август