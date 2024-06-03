Прогулки на яхте в Санкт-Петербурге

Найдено 14 экскурсий в категории «На яхте» в Санкт-Петербурге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Полюбоваться Северной Венецией с воды и узнать, как ходить под парусом
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
102 отзыва
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Начало: Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
«Во время прогулки при вашем желании капитан познакомит вас с азами управления парусной яхтой и проведёт небольшой мастер-класс по яхтингу, каждый желающий сможет поуправлять лодкой и поработать с парусами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 3 500 за человека
Романтическая прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
«Яхта оборудована всем необходимым для безопасного и комфортного круиза»
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 12 500 за всё до 2 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
«Парадный Петербург с Невы, путешествие по островам Северной Венеции с выходом в Финский залив - выберете тот маршрут, который Вам нравится и отправляйтесь в круиз на яхте комфорт-класса»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
«На яхте можно организовать пикник»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 2 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
🛥 На яхте
Квест
3 часа
7 отзывов
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
«Вам предстоит самостоятельно научиться управлять яхтой и ходить под парусом, а сопровождать вас на борту будут капитан и помощник, которые проследят за процессом и безопасностью всего экипажа»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500 за всё до 5 чел.
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
«В первую очередь я покажу вам действующие верфи и эллинги яхт-клуба, познакомлю с малоизвестными объектами архитектурного наследия на территории Петровской косы и расскажу об истории локации и яхтинга»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по каналам и Неве
🛥 На яхте
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Прогулка на катере по каналам и Неве
Начало: Набережная реки Фонтанки 115
«Ухоженный, технически исправный флот из 15 катеров и 2 парусных яхт»
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 02:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 8 чел.
Аренда яхты Princess 58
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 58
Начало: Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
«Моторная яхта Princess 58 выпускалась британской верфью Princess Yahts – мировым лидером по изготовлению прогулочных судов»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 10 чел.
Аренда яхты «Benetti 92»
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты «Benetti 92»
Начало: ул. Наличная, 59
«Компания «Benetti» за свою многолетнюю историю зарекомендовала себя, как топовый производитель яхт «luxury» класса»
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 60 чел.
Финский залив - под парусами и в мини-группе
🛥 На яхте
Мини-группа
2.5 часа
Финский залив - под парусами и в мини-группе
Насладиться путешествием на яхте, видами Петербурга и водными просторами
Начало: На набережной Мартынова
«Стартуем от одного из старейших яхт-клубов Санкт-Петербурга, оставляем за кормой западную часть ЦПКи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на винтажной парусной яхте с мастер-классом
Прокатиться по Финскому заливу и освоить азы управления яхтой
Начало: В Речном яхт-клубе на Петровской косе
«О деревянных яхтах и истории яхтинга в России»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
40 000 за всё до 10 чел.
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте по Неве и Финскому заливу
Начало: Ул. Академика Павлова 11А
«Прогулка на комфортабельной яхте по Неве - лучшее решение, чтобы увидеть Петербург с воды, насладиться летним днем, хорошо провести время в компании друзей и близких и почувствовать атмосферу города»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Прогулка на парусной яхте
    Это было самое невероятное путешествие в Санкт-Петербурге!!! Спасибо Александру за атмосферу!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка на парусной яхте
    Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно везде ходить и трогать, участвовать в процессах. Понравилось как мужчинам, так и девушкам. Супер опыт, уверена, что еще вернемся! Большое спасибо!
    Александр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можноАлександр прекрасный капитан! Провели время просто великолепно, зарядились эмоциями, поплавали в заливе. Очень понравилось, что можно
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Прогулка на парусной яхте
    Александр, огромное вам спасибо. Прогулка превзошла мои ожидания, было невероятно хорошо! Нам повезло с погодой, мы встретили закат, поуправляли яхтой, поболтали, послушали
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    тишину в заливе. Ещё узнали что такое окарина и услышали как она звучит) Очень сильные впечатления и очень хочется снова вернуться. Мои рекомендации и наилучшие пожелания Александру.

    Александр, огромное вам спасибо
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Точка координат: командный квест на парусной яхте
    Отличный вариант зайти в акваторию залива под парусом!!! Неповторимые ощущения гарантированы! Александр прекрасный, весёлый и очень гостеприимный морской гид! Однозначно рекомендуем!
  • М
    Маргарита
    26 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Это незабываемо!!! Александр мастер своего дела и интересные истории рассказывал) очень тактичный и заботливый 💕 Экскурсия получилась ооочень романтичной с нашей музыкой и единением🙌 Рекомендую 100%
  • Г
    Гэльсиня
    25 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Очень классно провели время!!! мне дали по управлять яхтой,это незабываемые впечатления. Рассказали как все устроено. наградили значком!))в общем одни положительные эмоции!!
    Очень классно провели время!!! мне дали по управлять яхтой,это незабываемые впечатления. Рассказали как все устроено. наградилиОчень классно провели время!!! мне дали по управлять яхтой,это незабываемые впечатления. Рассказали как все устроено. наградили
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Прогулка под парусом по Финскому заливу
    Впервые прокатились под парусом, прогулка вышла атмосферная! На закате прекрасные виды на панораму города, шум воды, морские просторы. Приятно было находиться на ухоженной яхте в позитивной компании. Спасибо организаторам за приятный вечер!
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Спасибо огромное Александру за чудесную прогулку! Все было великолепно. Александр рассказал много интересного, показал яхту и позволил поучаствовать в управлении! Повезло с погодой, было очень красиво, романтично! Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Это было просто потрясающе! Мы с молодым человеком были просто в восторге и после прогулки гуглили сколько стоит яхта😃 Очень
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    познавательно, необычный формат экскурсии с кучей информации об основах управления! В простой форме объяснить принцип строения яхты, основы управления и предоставить возможность попробовать себя в управлении - это дорогого стоит! Красота вокруг завораживает, интересная беседа увлекает! Мне однозначно запомнится эта прогулка, не только своим содержанием, но и тем что я получила предложение руки и сердца прямо на борту яхты☺️ Безумно волнительно и романтично, особенно под любезно поставленную Александром музыку! Название прогулки однозначно оправдано)) Если хочется чего-то необычного, увлекательного и познавательного, то однозначно рекомендую!

    Это было просто потрясающе! Мы с молодым человеком были просто в восторге и после прогулки гуглилиЭто было просто потрясающе! Мы с молодым человеком были просто в восторге и после прогулки гуглилиЭто было просто потрясающе! Мы с молодым человеком были просто в восторге и после прогулки гуглили
  • А
    Антон
    15 мая 2024
    Романтическая прогулка на парусной яхте
    Ну прям очень понравилось, всё очень с душой, комфортно, сервис прям наилучший. И досуг предоставили и было время просто пообщаться своей компанией

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На яхте»

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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На яхте" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 3 500 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Санкт-Петербурге в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на речных курортах России, можно поплавать в реке или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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