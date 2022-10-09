«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями

Погулять по улочкам Литейного округа, заглянуть в гости в дом Бака и найти точки опоры

Когда закрашивают полюбившийся мурал с Даниилом Хармсом, а важные проекты временно останавливают работу — хочется надеяться, что есть любимые места, которые никуда не исчезнут. Увидеть примеры неравнодушия и найти вдохновение. Мы прогуляемся по Литейному округу, посмотрим на парадную Фонтанку и непарадные дворы. Я покажу, как люди преображают, берегут и сохраняют эти места и их историческое наследие.
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
«Артефакты Литейного»: знакомство с культурой, бытом и неравнодушными жителями
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Описание

Что вас ожидает

От человека к человеку

Я сама жительница Литейного округа и хорошо знакома с историей и архитектурой этих мест — здесь все родное и любимое. Я регулярно обновляю маршрут, поскольку мне важно делиться только актуальными историями и показывать знаковые места. На прогулке мы поднимем темы уличного искусства, несгибаемости и изобретательности малого бизнеса, поговорим об историях неравнодушия к старому фонду, а заодно разберем тренды на благоустройство и активную гражданскую позицию.

Парадный и непарадный Петербург

Что вы увидите и услышите на маршруте:

  • Парадную Фонтанку с примерами гражданского активизма.
  • Рассказы о борьбе за существование третьих мест, фестивалей, независимых книжных и галерей, ставших важными в новой культуре и экономике («K-gallery», «Подписные издания», «Третье место», «Фаренгейт 451», «Порядок слов», «Art weekend»).
  • Знакомство с непарадным Петербургом и живописными проходными дворами.
  • Чуть не исчезнувший старейший гастроном на Некрасова, где собирались открыть очередной «Магнит», — но сохраненный силами активистов.

А в финале прогулки уютными улочками пройдем в доходный дом Бака. Здесь мы заглянем в гости в старинную отреставрированную квартиру и познакомимся с ее хозяевами.

Организационные детали

  • Посещение квартиры в доходном доме Бака входит в стоимость билета
  • Надевайте удобную обувь и будьте готовы к интенсивному маршруту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кафе «Кофе на кухне»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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