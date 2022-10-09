Когда закрашивают полюбившийся мурал с Даниилом Хармсом, а важные проекты временно останавливают работу — хочется надеяться, что есть любимые места, которые никуда не исчезнут. Увидеть примеры неравнодушия и найти вдохновение. Мы прогуляемся по Литейному округу, посмотрим на парадную Фонтанку и непарадные дворы. Я покажу, как люди преображают, берегут и сохраняют эти места и их историческое наследие.

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Описание

Что вас ожидает

От человека к человеку

Я сама жительница Литейного округа и хорошо знакома с историей и архитектурой этих мест — здесь все родное и любимое. Я регулярно обновляю маршрут, поскольку мне важно делиться только актуальными историями и показывать знаковые места. На прогулке мы поднимем темы уличного искусства, несгибаемости и изобретательности малого бизнеса, поговорим об историях неравнодушия к старому фонду, а заодно разберем тренды на благоустройство и активную гражданскую позицию.

Парадный и непарадный Петербург

Что вы увидите и услышите на маршруте:

Парадную Фонтанку с примерами гражданского активизма.

Рассказы о борьбе за существование третьих мест, фестивалей, независимых книжных и галерей, ставших важными в новой культуре и экономике («K-gallery», «Подписные издания», «Третье место», «Фаренгейт 451», «Порядок слов», «Art weekend»).

Знакомство с непарадным Петербургом и живописными проходными дворами.

Чуть не исчезнувший старейший гастроном на Некрасова, где собирались открыть очередной «Магнит», — но сохраненный силами активистов.

А в финале прогулки уютными улочками пройдем в доходный дом Бака. Здесь мы заглянем в гости в старинную отреставрированную квартиру и познакомимся с ее хозяевами.

Организационные детали