Я сама жительница Литейного округа и хорошо знакома с историей и архитектурой этих мест — здесь все родное и любимое. Я регулярно обновляю маршрут, поскольку мне важно делиться только актуальными историями и показывать знаковые места. На прогулке мы поднимем темы уличного искусства, несгибаемости и изобретательности малого бизнеса, поговорим об историях неравнодушия к старому фонду, а заодно разберем тренды на благоустройство и активную гражданскую позицию.
А в финале прогулки уютными улочками пройдем в доходный дом Бака. Здесь мы заглянем в гости в старинную отреставрированную квартиру и познакомимся с ее хозяевами.