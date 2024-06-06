Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам

Открыть тайную сторону города и его яркие контрасты на групповой экскурсии-викторине
В программе экскурсии — сразу два Петербурга, величественный и неприглядный. Вы побываете в исторических парадных и секретных дворах-колодцах. Узнаете, как строился город и как жили люди различных сословий.

От роскошных доходных домов до коммунальных квартир — перед вами предстанут все грани Северной столицы, о которых мы расскажем в простом для восприятия формате.
5
13 отзывов
Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
Питерский лайфстайл: по старинным парадным и дворам-колодцам
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 15:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы посетим 5–7 старинных парадных и несколько дворов-колодцев. Количество локаций будет зависеть от времени, которое мы проведём в каждой из них. Вот список, из которого будем выбирать:

  • Дом Вельяшева — голубая парадная с высокими потолками
  • Доходный дом Крючкова — оригинальные деревянные двери, белая печь и зелёный камин
  • Доходный дом Елисеева — дворы-колодцы с интригующим названием «близнецы»
  • *Доходный дом Тишининой*— красивая парадная с бывшим газовым фонарем, лепниной, сохранившейся плиткой и тамбуром
  • Дом Иоффе — тот самый, у Пяти углов, с самым знаменитым в Петербурге двором-колодцем, который еще называют «двор-котик»
  • Особняк Каншина — богатая лепная отделка с кариатидами и купидонами
  • Дом Никонова — «пряник», который хочется рассматривать бесконечно
  • Дом Дехтеринского — объёмные стены, узорчатая плитка, бывший газовый фонарь и красивая объёмная лепнина
  • Толстовский дом
  • Дом писателя Довлатова

Каждое из этих зданий хранит не только удивительные судьбы жильцов (о них тоже поговорим!), но и целый пласт бытовой истории дореволюционных времён. Среди наиболее интересных деталей:

  • Красивая массивная лепнина
  • Сохранившаяся оригинальная плитка
  • Узорчатые балясины лестниц
  • Бывшие газовые фонари
  • Замкнутые дворы-колодцы снаружи

Бонус

В течение прогулки вы поучаствуете в небольшой викторине. Приз достоин того, чтобы за него побороться: дополнительные адреса для самостоятельного посещения красивых секретных локаций Петербурга, о которых не знают даже местные жители!

Организационные детали

  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Очень желательно приходить в кроссовках, т. к. будем много ходить
  • На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет665 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
6 июня 2024
Благодарим Кирилла за отличную экскурсию! Все очень легко, интересно, на все вопросы отвечал с удовольствием! Немного не хватило количества самих парадных или просто там так понравился рассказчик, что время пролетело незаметно и хотелось еще посмотреть 😉
А
4 июня 2024
Выражаем огромную благодарность Наталье за интересную экскурсию, в ходе которой нам удалось узнать много новой информации об истории жизни города. Время пролетело быстро, скучать не пришлось, и мы были заряжены новой позитивной энергией для ещё большего узнавания Питера изнутри. Благодарим за прекрасное новое впечатление о городе.
Е
3 июня 2024
Гид Виктория, очень живой и интересный рассказчик, время пролетело незаметно
Т
31 мая 2024
Данный маршрут необходим, если вы хотите увидеть не только парадные фасады Питера."Изнанка" не менее интересна. У нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек с хорошо поставленным голосом. Единственное, жаль, что некоторые парадные плохо освещены, но организаторы тут ни при чем.
В
29 мая 2024
1.5 часа пролетели незаметно! Все понравилось! Приятное общение с гидом и очень дружелюбный формат экскурсии) в некоторых парадных можно было сделать эффектные снимки)
А
27 мая 2024
Экскурсия огонь! 1.5 часа пролетели незаметно! Хотелось бы еще походить, чтоб побольше было таких интересных локаций! Кстати, гид поделился дополнительными адресами парадных и дворов! Планируем туда тоже сходить!)
Экскурсия огонь! 1.5 часа пролетели незаметно! Хотелось бы еще походить, чтоб побольше было таких интересных локаций!Экскурсия огонь! 1.5 часа пролетели незаметно! Хотелось бы еще походить, чтоб побольше было таких интересных локаций!Экскурсия огонь! 1.5 часа пролетели незаметно! Хотелось бы еще походить, чтоб побольше было таких интересных локаций!
С
25 мая 2024
Замечательная экскурсия! Много слышали про эти парадные и дворы-колодцы, но сами не знали куда идти и где искать, а тут сразу и то и то, да еще и с историей и фото помогли сделать, да еще и одни из самых красивых в Питере!) круто!
В
25 мая 2024
Экскурсию рекомендую! Не похожа на все остальные! Было очень интересно и красиво) гид подсказал как сделать хорошие фото и увлек рассказом о городе!)
Виктория
24 мая 2024
Отличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которые сами не смогли бы попасть. Гидом была приятная девушка, очень интересно ведет экскурсии! Спасибо! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которыеОтличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которыеОтличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которыеОтличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которыеОтличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которые
Д
23 мая 2024
Замечательный экскурсовод Наталья
Добрая, милая, спокойная. Прекрасно владеет материалом, темп и громкость речи отличная.
Ходили с подругой, остались довольны. Спасибо!
Н
21 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую!
Приятный гид, который и сам увлечен и все остальных увлек историей города! Побывали в разных парадных и дворах, в которые сами попасть не смогли бы! Помогли сделать красивые фото)
Н
18 мая 2024
Приятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другой Питер показали) очень необычно после экскурсий в главных достопримечательностях)
Рекомендую)
Приятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другойПриятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другой
А
18 мая 2024
Было очень интересно и красиво! Провели по парадным и дворам, в которые самим не попасть, интересно рассказали про их историю, помогли сделать красивые фото! Гид очень круто держит внимание слушателей, время пролетело вообще незаметно) бонусом дали парочку адресов парадных и адрес двора колодца, в которые можно попасть самостоятельно. Это очень приятно!)
Спасибо! Экскурсию рекомендую!
Было очень интересно и красиво! Провели по парадным и дворам, в которые самим не попасть, интересноБыло очень интересно и красиво! Провели по парадным и дворам, в которые самим не попасть, интересно

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