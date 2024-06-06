В программе экскурсии — сразу два Петербурга, величественный и неприглядный. Вы побываете в исторических парадных и секретных дворах-колодцах. Узнаете, как строился город и как жили люди различных сословий. От роскошных доходных домов до коммунальных квартир — перед вами предстанут все грани Северной столицы, о которых мы расскажем в простом для восприятия формате.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы посетим 5–7 старинных парадных и несколько дворов-колодцев. Количество локаций будет зависеть от времени, которое мы проведём в каждой из них. Вот список, из которого будем выбирать:

Дом Вельяшева — голубая парадная с высокими потолками

— голубая парадная с высокими потолками Доходный дом Крючкова — оригинальные деревянные двери, белая печь и зелёный камин

— оригинальные деревянные двери, белая печь и зелёный камин Доходный дом Елисеева — дворы-колодцы с интригующим названием «близнецы»

— дворы-колодцы с интригующим названием «близнецы» *Доходный дом Тишининой*— красивая парадная с бывшим газовым фонарем, лепниной, сохранившейся плиткой и тамбуром

Дом Иоффе — тот самый, у Пяти углов, с самым знаменитым в Петербурге двором-колодцем, который еще называют «двор-котик»

— тот самый, у Пяти углов, с самым знаменитым в Петербурге двором-колодцем, который еще называют «двор-котик» Особняк Каншина — богатая лепная отделка с кариатидами и купидонами

— богатая лепная отделка с кариатидами и купидонами Дом Никонова — «пряник», который хочется рассматривать бесконечно

— «пряник», который хочется рассматривать бесконечно Дом Дехтеринского — объёмные стены, узорчатая плитка, бывший газовый фонарь и красивая объёмная лепнина

— объёмные стены, узорчатая плитка, бывший газовый фонарь и красивая объёмная лепнина Толстовский дом

Дом писателя Довлатова

Каждое из этих зданий хранит не только удивительные судьбы жильцов (о них тоже поговорим!), но и целый пласт бытовой истории дореволюционных времён. Среди наиболее интересных деталей:

Красивая массивная лепнина

Сохранившаяся оригинальная плитка

Узорчатые балясины лестниц

Бывшие газовые фонари

Замкнутые дворы-колодцы снаружи

Бонус

В течение прогулки вы поучаствуете в небольшой викторине. Приз достоин того, чтобы за него побороться: дополнительные адреса для самостоятельного посещения красивых секретных локаций Петербурга, о которых не знают даже местные жители!

Организационные детали