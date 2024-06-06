В программе экскурсии — сразу два Петербурга, величественный и неприглядный. Вы побываете в исторических парадных и секретных дворах-колодцах. Узнаете, как строился город и как жили люди различных сословий.
От роскошных доходных домов до коммунальных квартир — перед вами предстанут все грани Северной столицы, о которых мы расскажем в простом для восприятия формате.
От роскошных доходных домов до коммунальных квартир — перед вами предстанут все грани Северной столицы, о которых мы расскажем в простом для восприятия формате.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30, 15:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим 5–7 старинных парадных и несколько дворов-колодцев. Количество локаций будет зависеть от времени, которое мы проведём в каждой из них. Вот список, из которого будем выбирать:
- Дом Вельяшева — голубая парадная с высокими потолками
- Доходный дом Крючкова — оригинальные деревянные двери, белая печь и зелёный камин
- Доходный дом Елисеева — дворы-колодцы с интригующим названием «близнецы»
- *Доходный дом Тишининой*— красивая парадная с бывшим газовым фонарем, лепниной, сохранившейся плиткой и тамбуром
- Дом Иоффе — тот самый, у Пяти углов, с самым знаменитым в Петербурге двором-колодцем, который еще называют «двор-котик»
- Особняк Каншина — богатая лепная отделка с кариатидами и купидонами
- Дом Никонова — «пряник», который хочется рассматривать бесконечно
- Дом Дехтеринского — объёмные стены, узорчатая плитка, бывший газовый фонарь и красивая объёмная лепнина
- Толстовский дом
- Дом писателя Довлатова
Каждое из этих зданий хранит не только удивительные судьбы жильцов (о них тоже поговорим!), но и целый пласт бытовой истории дореволюционных времён. Среди наиболее интересных деталей:
- Красивая массивная лепнина
- Сохранившаяся оригинальная плитка
- Узорчатые балясины лестниц
- Бывшие газовые фонари
- Замкнутые дворы-колодцы снаружи
Бонус
В течение прогулки вы поучаствуете в небольшой викторине. Приз достоин того, чтобы за него побороться: дополнительные адреса для самостоятельного посещения красивых секретных локаций Петербурга, о которых не знают даже местные жители!
Организационные детали
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Очень желательно приходить в кроссовках, т. к. будем много ходить
- На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|665 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1769 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
6 июня 2024
Благодарим Кирилла за отличную экскурсию! Все очень легко, интересно, на все вопросы отвечал с удовольствием! Немного не хватило количества самих парадных или просто там так понравился рассказчик, что время пролетело незаметно и хотелось еще посмотреть 😉
А
Александр
4 июня 2024
Выражаем огромную благодарность Наталье за интересную экскурсию, в ходе которой нам удалось узнать много новой информации об истории жизни города. Время пролетело быстро, скучать не пришлось, и мы были заряжены новой позитивной энергией для ещё большего узнавания Питера изнутри. Благодарим за прекрасное новое впечатление о городе.
Е
Евгения
3 июня 2024
Гид Виктория, очень живой и интересный рассказчик, время пролетело незаметно
Т
Татьяна
31 мая 2024
Данный маршрут необходим, если вы хотите увидеть не только парадные фасады Питера."Изнанка" не менее интересна. У нас был гид Алексей, очень приятный молодой человек с хорошо поставленным голосом. Единственное, жаль, что некоторые парадные плохо освещены, но организаторы тут ни при чем.
В
Владислав
29 мая 2024
1.5 часа пролетели незаметно! Все понравилось! Приятное общение с гидом и очень дружелюбный формат экскурсии) в некоторых парадных можно было сделать эффектные снимки)
А
Алина
27 мая 2024
Экскурсия огонь! 1.5 часа пролетели незаметно! Хотелось бы еще походить, чтоб побольше было таких интересных локаций! Кстати, гид поделился дополнительными адресами парадных и дворов! Планируем туда тоже сходить!)
С
Семён
25 мая 2024
Замечательная экскурсия! Много слышали про эти парадные и дворы-колодцы, но сами не знали куда идти и где искать, а тут сразу и то и то, да еще и с историей и фото помогли сделать, да еще и одни из самых красивых в Питере!) круто!
В
Владислав
25 мая 2024
Экскурсию рекомендую! Не похожа на все остальные! Было очень интересно и красиво) гид подсказал как сделать хорошие фото и увлек рассказом о городе!)
Виктория
24 мая 2024
Отличная экскурсия! Дешевле, чем у других, это приятно! Были в разных дворах и парадных, в которые сами не смогли бы попасть. Гидом была приятная девушка, очень интересно ведет экскурсии! Спасибо! Рекомендую!
Д
Дарья
23 мая 2024
Замечательный экскурсовод Наталья
Добрая, милая, спокойная. Прекрасно владеет материалом, темп и громкость речи отличная.
Ходили с подругой, остались довольны. Спасибо!
Добрая, милая, спокойная. Прекрасно владеет материалом, темп и громкость речи отличная.
Ходили с подругой, остались довольны. Спасибо!
Н
Наталья
21 мая 2024
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую!
Приятный гид, который и сам увлечен и все остальных увлек историей города! Побывали в разных парадных и дворах, в которые сами попасть не смогли бы! Помогли сделать красивые фото)
Приятный гид, который и сам увлечен и все остальных увлек историей города! Побывали в разных парадных и дворах, в которые сами попасть не смогли бы! Помогли сделать красивые фото)
Н
Наталья
18 мая 2024
Приятный гид, все очень четко организовано. Интересный и удобный маршрут. Экскурсия очень понравилась! Ребята прям другой Питер показали) очень необычно после экскурсий в главных достопримечательностях)
Рекомендую)
Рекомендую)
А
Александр
18 мая 2024
Было очень интересно и красиво! Провели по парадным и дворам, в которые самим не попасть, интересно рассказали про их историю, помогли сделать красивые фото! Гид очень круто держит внимание слушателей, время пролетело вообще незаметно) бонусом дали парочку адресов парадных и адрес двора колодца, в которые можно попасть самостоятельно. Это очень приятно!)
Спасибо! Экскурсию рекомендую!
Спасибо! Экскурсию рекомендую!
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