Петроградка — колыбель Петербурга, именно здесь началась его история. Вы узнаете, почему этот район называют петербуржским лабиринтом и считают самым загадочным в городе. Увидите самый маленький двор-колодец, где не бывает света. Посетите место, где Ленин начал подготовку к революции. Откроете тайны дома Эмира Бухарского. Изучите самые интересные доходные дома и познакомитесь с бытом ушедших эпох.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы проведём вас по лабиринтам проходных дворов, где до сих снимают сериалы о бандитах
- Завернём в суперсекретный двор-колодец, который без гида практически невозможно обнаружить и где температура воздуха резко снижается
- Вы познакомитесь с архитектурой северного модерна
- Рассмотрите респектабельный «дом-палаццо» Эмира Бухарского и услышите легенды, связанные с ним. Мы расскажем о секретном подземном тоннеле от дома до Соборной мечети, посветим ультрафиолетом на шишимский мрамор и увидим, как он блестит.
- Исследуем самые интересные доходные дома и их парадные с каминами и витражами
- Обойдём крупнейший дореволюционный доходный дом и посетим место, в котором Ленин начал подготовку к Октябрьской революции
- А ещё вы узнаете, как в начале 20 века работала машина для пылевсасывания и почему эта технология утрачена
После экскурсии мы поделимся с вами картой 100 открытых парадных!
Организационные детали
- Прогулка заканчивается там же, где и начинается — в 5 минутах от ст. метро «Петроградская»
- Мы можем организовать эту программу в индивидуальном формате в удобное для вас время, стоимость можно уточнить в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию индивидуально для группы до 6 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
ежедневно в 13:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|850 ₽
|Дети 8-12 лет
|723 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|723 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 255 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Ксения
7 июня 2024
Отличная экскурсия! Интересная подача материала, главное - нескучно) не сухое изложение с датами, а увлекательный рассказ.
Л
Лиза
27 мая 2024
Странный осадок после этой экскурсии. Вот как бы всё выполнено, экскурсию провели (кстати, вышло на час пятнадцать), некоторые парадные действительно классные. Но.
Сам рассказ гида. Он был рванным, без структуры, а
Сам рассказ гида. Он был рванным, без структуры, а
Максим
Ответ организатора:
Уважаемая Елизавета, нам жаль, что вам не понравилась экскурсия! Однако, гид проводил ее только для вас одной, несмотря на то,
М
Марина
27 мая 2024
Интересная экскурсия, гид прекрасно общается с группой. Понравился спокойный темп экскурсии, успеваешь и послушать, и пофотографировать.
А
Анатолий
26 мая 2024
Недавно посетил экскурсию по парадным на Петроградской стороне, и был приятно удивлён уровнем организации и содержанием. Экскурсовод Ася сумела создать атмосферу полного погружения в историю, при этом её рассказ был
С
Светлана
23 мая 2024
24.05.24г. Максим провёл нам познавательную и интересную экскурсию по Петроградке. Спасибо, узнали много нового из истории СПб. Будем рекомендовать эту экскурсию друзьям и знакомым.
Екатерина
23 мая 2024
Благодарю Максима за проведение экскурсии. Рассказчик 100 из 10, очень бодро, понятно, заслушиваешься. Когда закончилась прогулка, я даже удивилась, как быстро пролетели 1,5 часа. Хочется еще и на весь день! Рекомендую))
И
Ирина
22 мая 2024
Отличная экскурсия: легкая, познавательная! экскурсовод Ася прекрасный рассказчик, с хорошим чувством юмора, вовлекала в диалог, рассказала много интересных фактов, о которых мы не знали! экскурсия прошла одном дыхании Однозначно рекомендую!!
В
Виктория
21 мая 2024
Большое спасибо Константину, нашему гиду. Нам повезло, что мы были одни в этой экскурсии, много разговаривали, даже на те темы, которые не касались Петербурга. Оказались земляками, и нас связывали другие города. В общем мы почти стали друзьями, нам очень повезло 🤝
Екатерина
20 мая 2024
Были на экскурсии 19.05.2024 с гидом Константином и остались в полном восторге!)
Очень интересно, доступно и ненавязчиво структурировпн материал.
Сам Константин расположил к себе всю группу. Обязательно пойдём на его экскурсии снова!)
Очень интересно, доступно и ненавязчиво структурировпн материал.
Сам Константин расположил к себе всю группу. Обязательно пойдём на его экскурсии снова!)
Екатерина
20 мая 2024
Очень интересная и увлекательная экскурсия. У нас был гид - Константин, рассказывал живо, задавал вопросы, включал всех в беседу. Далеко не ходили, всё продуманно и находится в шаговой доступности. Очень красивые места и очень классные истории. Забронировала буквально за час до начала экскурсии. Спасибо!!!
Н
Наталья
17 мая 2024
Интересная, насыщенная, очень хорошо наполненная информацией прогулка по Петроградке с обаятельным гидом Максимом понравилась чрезвычайно. Не лекция, а диалог, вовлечение в рассказ о временах и людях Петербурга. Сходите, не пожалеете!
Катерина
10 мая 2024
Экскурсия по дворам и подьздам Петроградского района. Истории о том как было раньше и чем занимались доход дома
А
Анна
3 мая 2024
Экскурсия увлекательная, рекомендую всем, кто хочет узнать свой город чуть лучше, с новой стороны. Спасибо Константину за интересный рассказ.
Фаина
1 мая 2024
Благодарность Максиму за великолепную экскурсию! 😊
Очень понравилась не монотонная, а энергичная, эмоциональная речь гида, взаимодействие с участниками экскурсии, внимательное сопровождение, также чередование локаций: двор, улица и тд.
Максим через рассказ о
Очень понравилась не монотонная, а энергичная, эмоциональная речь гида, взаимодействие с участниками экскурсии, внимательное сопровождение, также чередование локаций: двор, улица и тд.
Максим через рассказ о
А
Ангелина
29 апр 2024
Сегодня были на экскурсии по Петроградке, очень насыщенно и интересно, посетили красивые парадные и обратную их «темную» сторону, были с двумя детьми 7 и 5 лет, даже 7 летка в полном восторге и впитал много новой информации для себя.
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