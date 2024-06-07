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что формат экскурсии групповой. В этот день все записи были на другое время (другие компании/организации обычно отменяют или переносят время в таком случае), но мы всегда проводим для всех без исключения по расписанию.

Заявленная длительность экскурсии — 1,5 часа (время рассчитано исходя из нашего опыта работы для группы людей). т. к. вы были одна на экскурсии — гид смог с вами индивидуально пройти весь маршрут полностью, сохранив 15 минут вашего времени:) которое заложено как раз на переходы от одной локации к другой:)



Маршрут составлен очень тщательно, а уровень знаний гида Аси (которая проводила для вас) можно оценить в 15-20 отзывах ниже, все они написаны нашими гостями и соответствуют результату. Большое спасибо за ваш отзыв.