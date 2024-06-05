Экскурсии по дворам и парадным в Санкт-Петербурге

Найдено 154 экскурсии в категории «По дворам и парадным» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1196 отзывов
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1885 отзывов
Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю
Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
387 отзывов
Популярное предложение
Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас
Начало: ст. метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
14801 184 за человека
За угол от Невского проспекта: прогулка по проходным дворам
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
535 отзывов
За угол от Невского: экскурсия по скрытым дворам Петербурга
Погрузитесь в атмосферу настоящего Петербурга, пройдя сквозь проходные дворы, полные историй и архитектурных загадок
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Петербург детям и их родителям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Петербург детям и их родителям: семейная экскурсия с приключениями
Вместе с детьми отправляйтесь в захватывающее путешествие по сказочному Петербургу, полному историй и загадок
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
12 000 за всё до 6 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
22 отзыва
Поколение дворников и сторожей. Неформальный Ленинград 70-80х
Погрузиться в атмосферу эпохи на дружеской прогулке с сюрпризами по «другому» центру города
Начало: В районе метро Невский проспект
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 6 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
143 отзыва
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
9 июня в 16:00
10 июня в 15:00
от 4 290 за всё до 10 чел.
Парадные и проходные дворы Литейной части
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Парадные и проходные дворы Литейной части
Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском
10 июня в 15:00
14 июня в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
122 отзыва
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Кино-Петербург: прогулка по местам съёмок культовых фильмов
Исследовать улочки и дворы самого кинематографичного города России и открыть его кино-сюжеты
Начало: В районе метро Чернышевская
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
19 отзывов
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Петроградская сторона снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
246 отзывов
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300 за всё до 8 чел.
Примечательные дворы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
148 отзывов
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Секретные места Васильевского Острова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2249 отзывов
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 990 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 295 за человека
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
93 отзыва
Герои и злодеи. По местам группы «Король и Шут»
Прикоснуться к истории легендарной рок-группы на улицах Петербурга
Начало: В районе метро Площадь Восстания
9 июня в 19:00
19 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
24 отзыва
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1095 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 1106885 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
4051 отзыв
Путешествие по скрытым уголкам Петербурга: дворы и парадные
Погрузитесь в мир петербургских дворов и парадных с экскурсией, раскрывающей тайны старинных особняков
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1106885 за человека
Самые необычные квартиры Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
1154 отзыва
Самые необычные квартиры Петербурга
Начало: СТ.М. «Звенигородская»
Расписание: ПН-ЧТ: 13:00. пт-вс: 13:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
13501 080 за человека
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
694 отзыва
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Начало: Невский просп., д. 110
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1100935 за человека
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
23 отзыва
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
22 июня в 14:30
5 июля в 14:30
1 690 за человека
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Авторская экскурсия по местам съёмок фильма «Брат»
Пройти за героями легендарной картины и сравнить прошлое с настоящим
Начало: На ул. Кирочная
11 июня в 11:15
13 июня в 11:00
2 490 за человека
А можно неклассическую?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычная прогулка по Петербургу: от антикафе до «маленькой Италии»
Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
17 июня в 12:00
18 июня в 12:00
5 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Экскурсия-квиз по дворам и парадным Питера
Ловим дух города, смотрим на его закулисную жизнь и веселимся
Начало: Метро Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: В любое время
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
359 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 220 за всё до 4 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
162 отзыва
В поисках самого яркого двора Петербурга
Что скрывается за фасадами города
Начало: В районе метро «Спортивная»
Завтра в 13:30
11 июня в 12:00
4 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
72 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 16:30
9 июня в 12:30
3 900 за всё до 4 чел.
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Фотопрогулка
2 часа
43 отзыва
На авто и пешком - небанальная фото-прогулка по Питеру
Очароваться пёстрыми двориками, погрузиться в уличное искусство и сделать красочные снимки
Начало: У станции метро пл. Ленина
Завтра в 20:00
9 июня в 08:00
5 899 за человека
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
169 отзывов
Криминальное прошлое Лиговского проспекта
Атмосфера самого опасного района через истории бандитов и воров
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
76 отзывов
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по петербургскому Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Прогулка по петербургскому Монмартру
Перенестись в эпоху Серебряного века и прикоснуться к историям и судьбам художников «Мира искусства»
Начало: Театральная пл, у памятника Н.А. Римскому-Корсаков...
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
По местам Довлатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
По местам Довлатова
Погулять по дворам и переулкам писателя и узнать о его судьбе
Начало: В районе метро Владимирская
9 июня в 18:30
11 июня в 22:30
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По дворам и парадным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  2. Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
  3. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  4. Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
  5. Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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