Е Елизавета Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Нам очень понравилась экскурсия по парадным, дворам и на крыше. С нами была гид Наталья - очень приятная девушка. Грамотная речь, интересные и не тривиальные факты, шутливые и забавные истории касательно предметов экскурсии. Благодарим вашу организацию за экскурсию!

А Альмира Секретные места Васильевского острова Гидом была Елизавета. Всё очень понравилось. С удовольствием ещё возьму экскурсии с этим гидом в следующий раз)

5 535w225 Секретные места Васильевского острова читать дальше Время пролетело незаметно, совсем не устали Васильевский-мой любимый район Очень было интересно бросить по закоулкам и заходить в закрытые старинные парадные Хотя в этот дены было очень жарко конечно Благодарим! Обязательно сходим еще к вам Елена Наш гид - выше всяких похвал! Харизматичный молодой человек с отменным чувством юмора Пока мы ждали опоздавших гостей - развлекал нас!

М Мария Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Экскурсовод Владислав очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, даже если они были не по теме экскурсии. Спасибо. Буду рекомендовать всем

Н Наталья Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны Все понравилось

С Светлана Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься» Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты

Е Елена Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри Все супер! Рекомендую! Интересно безумно!

Н Наталья Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга Гиды Наталья и Феликс молодцы, всё очень живо рассказывают, Феликс интересно и своеобразно рассказывает об исторических фактах, спасибо!

М Максим Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы Было бы не плохо попасть действительно в действующую коммуналку, а не только в комнату к Сергею Довлатову