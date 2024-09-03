🌆 Атмосферные дворы и парадные 🏛 Истории старинных домов 🌇 Закат на крыше 🏙 Панорамный вид на город 🍹 Возможность приобрести напитки

На этой экскурсии вы отправитесь в вечерний Санкт-Петербург, когда город приобретает особую атмосферу. Прогуливаясь по историческим дворам и парадным, вы узнаете истории их обитателей и увидите уникальные архитектурные детали. В завершение экскурсии подниметесь на смотровую площадку, откуда откроется потрясающий вид на город в закатных лучах. Это идеальный способ провести вечер в Санкт-Петербурге, погружаясь в его романтику и историю

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Время начала: 15:30, 17:30

Купеческий особняк Доходный дом банкира Блокка Дом архитектора Фуфаевского Дом-пряник архитектора Никонова Площадь Пяти углов Двор «Котик» Доходный дом Дехтеринского Дом бывшей Купеческой управы Доходный дом «Хренов» Романтические проходные дворы Окна из кирпичей Фальконье Парадная с камином и витражами

Описание экскурсии

Дворы и парадные

Гуляя по историческому центру, вы увидите:

купеческий особняк с голубой позолоченной парадной, где бывали Чайковский и Шаляпин

доходный дом с парадной в эклектичном стиле, построенный для банкира Блокка

доходный дом архитектора Фуфаевского со спрятанными под краской атлантами и кариатидами

пёстрые изразцы дома-пряника архитектора Никонова и парадную с витражами

площадь Пяти углов и двор «Котик»

доходный дом Дехтеринского с лепниной, медальонами, газовыми фонарями и плиткой с разным рисунком на этажах

проходные дворы дома бывшей Купеческой управы

доходный дом с народным названием «Хренов» и его парадную с нежными лилиями и стрекозами

романтические проходные дворы от Владимирского проспекта до Графского переулка

окна из легендарных кирпичей Фальконье

Три комнаты в 8-ми комнатной жилой коммуналке

— комната писателя Сергея Довлатова — узнаете как жила советская интеллигенция, чем дышала

— дореволюционная «бабушкина» комната с артефактами ушедшей эпохи — старинные интерьер, мебель, фотографии, ковёр с «орлом» и множество других старых вещей

— комната художницы Татьяны Милеант — уголок творческого хаоса с горой красок и кистей, картинами и таинственной романтической историей

Комнаты бабушки и художницы можно посетить только с нами — это эксклюзив!

Город с высоты

Мы поднимемся на официальную безопасную крышу, откуда вам откроется шикарный вид на шпиль Петропавловского собора, Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы, Михайловский замок, храм Спас на Крови и башню Лахта Центр.

Организационные детали

После экскурсии можно остаться на крыше и приобрести прохладительные напитки.