Погрузитесь в историю города, прогуливаясь по парадным, где бывали Чайковский и Шаляпин. Взгляните на уникальные архитектурные элементы и декор
На этой экскурсии вы отправитесь в вечерний Санкт-Петербург, когда город приобретает особую атмосферу.
Прогуливаясь по историческим дворам и парадным, вы узнаете истории их обитателей и увидите уникальные архитектурные детали.
В завершение экскурсии подниметесь на смотровую площадку, откуда откроется потрясающий вид на город в закатных лучах. Это идеальный способ провести вечер в Санкт-Петербурге, погружаясь в его романтику и историю
4.95
63 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌆 Атмосферные дворы и парадные
🏛 Истории старинных домов
🌇 Закат на крыше
🏙 Панорамный вид на город
🍹 Возможность приобрести напитки
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 17:30
Что можно увидеть
Купеческий особняк
Доходный дом банкира Блокка
Дом архитектора Фуфаевского
Дом-пряник архитектора Никонова
Площадь Пяти углов
Двор «Котик»
Доходный дом Дехтеринского
Дом бывшей Купеческой управы
Доходный дом «Хренов»
Романтические проходные дворы
Окна из кирпичей Фальконье
Парадная с камином и витражами
Описание экскурсии
Дворы и парадные
Гуляя по историческому центру, вы увидите:
купеческий особняк с голубой позолоченной парадной, где бывали Чайковский и Шаляпин
доходный дом с парадной в эклектичном стиле, построенный для банкира Блокка
доходный дом архитектора Фуфаевского со спрятанными под краской атлантами и кариатидами
пёстрые изразцы дома-пряника архитектора Никонова и парадную с витражами
площадь Пяти углов и двор «Котик»
доходный дом Дехтеринского с лепниной, медальонами, газовыми фонарями и плиткой с разным рисунком на этажах
проходные дворы дома бывшей Купеческой управы
доходный дом с народным названием «Хренов» и его парадную с нежными лилиями и стрекозами
романтические проходные дворы от Владимирского проспекта до Графского переулка
окна из легендарных кирпичей Фальконье
Три комнаты в 8-ми комнатной жилой коммуналке
— комната писателя Сергея Довлатова — узнаете как жила советская интеллигенция, чем дышала — дореволюционная «бабушкина» комната с артефактами ушедшей эпохи — старинные интерьер, мебель, фотографии, ковёр с «орлом» и множество других старых вещей — комната художницы Татьяны Милеант — уголок творческого хаоса с горой красок и кистей, картинами и таинственной романтической историей
Комнаты бабушки и художницы можно посетить только с нами — это эксклюзив!
Город с высоты
Мы поднимемся на официальную безопасную крышу, откуда вам откроется шикарный вид на шпиль Петропавловского собора, Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы, Михайловский замок, храм Спас на Крови и башню Лахта Центр.
Организационные детали
После экскурсии можно остаться на крыше и приобрести прохладительные напитки.
в будние дни в 15:30 и 17:30, в субботу и воскресенье в 15:30, 16:30 и 17:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:30 и 17:30, в субботу и воскресенье в 15:30, 16:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 43582 туристов
Мне 27 лет, я петербуржец в четвертом поколении – и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюбленным в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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олеся
3 сен 2024
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Владимир. Интересно рассказывает, организовывает людей, ответил на все вопросы. Единственное, что не понравилось, наша экскурсия заявлена была на 2 часа, а продлилась 3 часа. Нам было интересно, просто были дальнейшие планы. Экскурсию рекомендую.
И
Инна
2 сен 2024
Добрый день! Мы немного заблудились, но нас терпеливо подождали и встретили с таким теплом! Прекрасная экскурсия с замечательной подачей материала. Наш гид Дмитрий был просто великолепен — очень внимательный и читать дальше
интеллектуальный, настоящий профессионал своего дела! Интересный рассказ об истории Петербурга, его выдающихся личностях, архитектурных стилях, а также увлекательные байки и исторические анекдоты. Мы увидели Питер с самых разных сторон — и парадной, и непарадной, заглянули в небо со дна двора-колодца и насладились видами города с крыши. Было необычно и очень увлекательно! Рекомендую всем! ❤️
Е
Евгения
2 сен 2024
Прогулка по крышам и парадным под дождем с нашим гидом Виктором — это было что-то невероятное! 😊 Петербург прекрасен в любую погоду, и эта экскурсия доказала это на все сто! читать дальше
Спасибо за потрясающие эмоции и возможность увидеть город совершенно с другой стороны! Было интересно, познавательно и, да, немного прохладно, но это только добавило особого шарма! ✨ На обратном пути в Москву мы с друзьями поняли, что эта экскурсия стала самым ярким и запоминающимся моментом всего нашего отпуска в Петербурге! 🌧️ Огромное спасибо Виктору и всей команде за это удивительное приключение!
Т
Татьяна
2 сен 2024
Экскурсия прошла ну просто замечательно! Всё, что было заявлено, и даже больше! Наш гид Иван был просто великолепен — невероятно позитивный и обаятельный, он создал лёгкую и непринужденную атмосферу. Мы читать дальше
прогулялись по атмосферным дворам и роскошным парадным, а вид с крыши просто захватывал дух! 🌇
Иван также дал нам отличные советы, где можно вкусно поужинать, что сделало день ещё более насыщенным и приятным. Остались в полном восторге! Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать город с новой стороны! 👍
М
Мария
2 сен 2024
Позвонили, и нас любезно проконсультировали. Очень приятный гид Виктор провел для нас экскурсию. Всё прошло просто замечательно! Мы узнали множество интересных фактов об истории доходных домов и открыли для себя читать дальше
секреты парадных. Прогулялись по знаменитым парадным и дворам-колодцам, получили ответы на все наши вопросы! 😊 Сделали потрясающие фото и даже побывали на одной из крыш. Вид на город с высоты вызвал у нас настоящий восторг — невероятная красота! Особенно приятно, что экскурсию можно было оплатить по карте — это было важно для нас, так как мы из Казахстана и не имели наличных. Также приятно удивило, что нам выдали чек, что подтверждает, что ребята работают официально. Очень рекомендую эту экскурсию — она подойдет для людей любого возраста. Учтите, что придется много ходить, но это того стоит! Огромное спасибо за незабываемые впечатления! 🌟
Н
Наталья
1 сен 2024
Замечательная экскурсия! Были с внучкой на вечерней экскурсии 22 августа 2024 года. Нам очень понравилось! Очень комфортная подача материала. Экскурсовод - супер! Очень интересный рассказ о парадных и дворах Питера. Вид с крыши впечатляет! Побольше таких экскурсий и таких увлеченных экскурсоводов! Спасибо! Рекомендую всем, кому интересна история города.
А
Алина
31 авг 2024
Экскурсия с Виктором была просто огонь! 🔥 Все прошло очень интересно и динамично, прям не успели заметить, как время пролетело))) А виды с крыши — просто вау! 😍 Бинокль, который Виктор прихватил с собой, оказался очень кстати — можно разглядеть такие детали, которые обычно не заметишь! Однозначно советую всем, кто хочет узнать что-то новое и кайфануть от Питера! 🙌
В
Вера
31 авг 2024
Интересная экскурсия по дворикам и парадным Петербурга! Алексей очень приятный рассказчик, интересно слушать, хочется ещё и ещё! Всем советуем, не пожалеете
Анна
30 авг 2024
Нам всё очень-очень понравилось! Наш гид Владимир просто супер — так интересно рассказывал, задавал всякие хитрые вопросы, и мы вместе искали ответы, строили всякие гипотезы. Подача экскурсии совсем не стандартная, читать дальше
что добавило особого шарма. Узнали кучу новых фактов про Питер, побывали в таких классных парадных и двориках, а ещё поднялись на смотровую площадку — всё безопасно и официально, что немаловажно! Три часа пролетели как один миг, всё было так увлекательно, что даже наш сын (13 лет) ни разу не заскучал и впервые за долгое время проявил интерес! 👏🏻👏🏻👏🏻 Обязательно будем рекомендовать друзьям! Спасибо большое за такие крутые эмоции
К
Ксения
30 авг 2024
Владимир, огромное спасибо!
Я ожидала, что будет какой-то экстрим, но прогулка оказалась абсолютно безопасной…
Ну, ладно, пусть так! Крыша была всего одна и только в самом конце, но виды с читать дальше
нее — просто потрясающие!
И его рассказы про историю парадных в центре города — это отдельное удовольствие.
Атмосфера была невероятная, а подача — легкая и ненавязчивая, всё как надо!
В общем, спасибо тебе, Владимир, от всей души😭😭😭!
И удачи в дальнейших экскурсиях
К
Ксения
30 авг 2024
Шикарно!!! Мы в восторге! Питер открылся для нас с совершенно новой стороны! Маршрут просто потрясный, 3 часа пролетели незаметно и захватывающе! Особая благодарность нашему гиду Виктору! ❤️ Онувлекательно и живо читать дальше
рассказывает, знающий свое дело, настоящий профессионал! Слушали его с открытыми ртами! В следующий наш визит обязательно пойдем на другие экскурсии с ним! Экскурсия была вполне спортивной, но это мелочь по сравнению с общими впечатлениями! Огромное спасибо команде за потрясающую организацию!!!
К
Карпов
30 авг 2024
У гида проблема с таймингами. Экскурсия была заявлена на 2 часа: с 17.30 до 19.30. В итоге я освободился только около 21.00. Очень большая группа, больше заявленных 20 человек (вроде читать дальше
человек 25 было). Из-за этого экскурсия шла дольше и было неудобно всех ждать. Шел ради крыши и ждал когда же она уже будет, но гид долго таскал нас по подворотням. Это супер скучно! Вместо крыши привели на смотровую площадку этажей, куда самому можно прийти за 300 руб. По описанию казалось, что на крыше будет экскурсия, но гид символически рассказал минут 5 и ушел. Если бы я знал, что экскурсия такая долгая, нудная и что с крышей полная беда, то не купил бы!
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим вас за отзыв и сожалеем, что экскурсия не соответствовала вашим ожиданиям. Мы учли ваши замечания и проработали с читать дальше
гидом организационные моменты. Полагаем, что вы ожидали прогулку по крышам жилых зданий, но такой формат запрещен законом и может привести к нежелательным последствиям. Безопасность гостей для нас приоритетна, поэтому мы выбрали смотровую площадку Лофт Этажи, откуда открывается прекрасный вид на центр города. Здесь можно спокойно насладиться видами Петербурга, сделать фотографии и отдохнуть.
Наши экскурсии соответствуют описанию на сайте и включают посещение уникальных мест, доступных только с гидом. Нам жаль, что они не вызвали вашего интереса. Мы ценим ваши предпочтения и будем рады учесть их в будущем.
С надеждой на положительные впечатления от ваших следующих визитов в наш город.
Всего наилучшего!
И
Ирина
29 авг 2024
Экскурсия была просто потрясающей! Узнал много удивительных фактов, и все благодаря нашему замечательному гиду Алексею. Он не только очень внимательный, но и настоящий профессионал, который увлекательно рассказывает историю города. Алексей читать дальше
с энтузиазмом отвечал на все наши вопросы, которые возникали во время прогулки. Дворы и парадные с их уникальной атмосферой и историей — это определенно то, что стоит увидеть каждому. Время пролетело мгновенно, а впечатлений осталось море! Смотровая площадка на крыше хороша! Вид на город, фактуры крыш, была возможность погулять по крыше и также гид рассказал интересно про доминанты с шутками и удивительными фактами! Единственное, что хотелось бы улучшить — добавить чуть больше времени для фотографий, чтобы успеть запечатлеть все красоты, в конце время не оставалось; А так хотелось… Но в целом я в восторге! Огромная благодарность Алексею и всей команде за организацию экскурсии!
Т
Татьяна
29 авг 2024
Приятная экскурсия Гид рассказывал интересно и увлекательно. Было действительно познавательно. Всем советую сходить, особенно на ту часть, где поднимаешься на крышу в конце прогулки, ноги немного устали лцчше приходить в кроссовках, туфли не очень подходят для такого типа прогулок
Л
Людмила
29 авг 2024
Добрый вечер! Нашим гидом был Дмитрий. Он вёл экскурсию хорошо и весело, что не давало скучать и делало всё ещё интереснее. Всё было просто и понятно, а смотреть было одно удовольствие. В конце нас ждал приятный бонус. Нам понравилось!