С своё время для меня стало открытием, что до правления Петра I Россия была совсем другой страной с другими культурными нормами, бытом, отношениями между людьми и мировоззрением. Как же и, главное, почему сформировались устои, которые окружают нас сегодня? Именно в Петровской эпохе мы подберем ключ к пониманию современной русской культуры… и не забудем посмеяться над курьезными историями.
Появление Петербурга в своё время немало сказало о России всему миру — но что именно? Будем разбираться. Шаг за шагом мы охватим главные символы города и выясним, как рождалась высокая культура Российской Империи.