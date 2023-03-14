В какой момент и по чьей воле жители России стали слушать классическую музыку и наслаждаться живописью? Почему начали проводить дуэли по всем канонам? И как родились правила бального этикета для кавалеров и дам? Приглашаю вас прогуляться в поисках ответов по парадному Петербургу и перенестись в эпоху Петра Великого: ведь именно она даст нам ответы на все вопросы.

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Описание

Идея экскурсии

С своё время для меня стало открытием, что до правления Петра I Россия была совсем другой страной с другими культурными нормами, бытом, отношениями между людьми и мировоззрением. Как же и, главное, почему сформировались устои, которые окружают нас сегодня? Именно в Петровской эпохе мы подберем ключ к пониманию современной русской культуры… и не забудем посмеяться над курьезными историями.

Что вас ожидает

Аристократический променад по Петербургу

Появление Петербурга в своё время немало сказало о России всему миру — но что именно? Будем разбираться. Шаг за шагом мы охватим главные символы города и выясним, как рождалась высокая культура Российской Империи.

Начнем у Меньшиковского дворца, где Пётр прививал поданным аглицкий этикет на балах: вы узнаете, как пригласить на танец даму и как обращаться кавалеру, чтобы избежать конфуза.

У Кунсткамеры обсудим, откуда в страну пришло современное мировоззрение и каким оно было раньше.

На Неве, конечно же, устроим дуэль. Поговорим о фехтовании и стрельбе из пистолета, а заодно вспомним о дуэльном кодексе на примере (увы, трагическом) Пушкина и Лермонтова поучимся.

Новомихайловский дворец: здесь разберемся в учебном расписании и жизни великокняжеских детей.

Зимний дворец и Главный штаб дадут повод поговорить о роли архитектуры в просвещении россиян.

У Михайловского дворца послушаем музыку, которую ценили его хозяева, и проследим, как она изменила весь мир.

А еще дойдём до первой школы Петровской эпохи: здесь вы узнаете об образовании того времени — не только из моего рассказа, но и с помощью картин из прошлого.

Организационные детали

За время прогулки мы пройдем примерно 4,5 км

Экскурсия начинается у Меньшиковского дворца и заканчивается у Казанского собора

По пути предусмотрены остановки в кафе для отдыха

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