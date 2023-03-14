Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга

О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В какой момент и по чьей воле жители России стали слушать классическую музыку и наслаждаться живописью? Почему начали проводить дуэли по всем канонам? И как родились правила бального этикета для кавалеров и дам? Приглашаю вас прогуляться в поисках ответов по парадному Петербургу и перенестись в эпоху Петра Великого: ведь именно она даст нам ответы на все вопросы.
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Идея экскурсии

С своё время для меня стало открытием, что до правления Петра I Россия была совсем другой страной с другими культурными нормами, бытом, отношениями между людьми и мировоззрением. Как же и, главное, почему сформировались устои, которые окружают нас сегодня? Именно в Петровской эпохе мы подберем ключ к пониманию современной русской культуры… и не забудем посмеяться над курьезными историями.

Что вас ожидает

Аристократический променад по Петербургу

Появление Петербурга в своё время немало сказало о России всему миру — но что именно? Будем разбираться. Шаг за шагом мы охватим главные символы города и выясним, как рождалась высокая культура Российской Империи.

  • Начнем у Меньшиковского дворца, где Пётр прививал поданным аглицкий этикет на балах: вы узнаете, как пригласить на танец даму и как обращаться кавалеру, чтобы избежать конфуза.
  • У Кунсткамеры обсудим, откуда в страну пришло современное мировоззрение и каким оно было раньше.
  • На Неве, конечно же, устроим дуэль. Поговорим о фехтовании и стрельбе из пистолета, а заодно вспомним о дуэльном кодексе на примере (увы, трагическом) Пушкина и Лермонтова поучимся.
  • Новомихайловский дворец: здесь разберемся в учебном расписании и жизни великокняжеских детей.
  • Зимний дворец и Главный штаб дадут повод поговорить о роли архитектуры в просвещении россиян.
  • У Михайловского дворца послушаем музыку, которую ценили его хозяева, и проследим, как она изменила весь мир.
  • А еще дойдём до первой школы Петровской эпохи: здесь вы узнаете об образовании того времени — не только из моего рассказа, но и с помощью картин из прошлого.

Организационные детали

  • За время прогулки мы пройдем примерно 4,5 км
  • Экскурсия начинается у Меньшиковского дворца и заканчивается у Казанского собора
  • По пути предусмотрены остановки в кафе для отдыха

Дополнительные опции

  • Для желающих за дополнительную плату я могу организовать видео- и фотосъёмку, а также провести экскурсию в интерактивном театрально-игровом формате (с моментами официального общения 18-19 веков и даже костюмированной дуэлью на пистолетах). Детали уточняйте в переписке при бронировании.
  • Для малоподвижных граждан бесплатно предоставляется инвалидное кресло

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Меньшиковского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Ночные
Водные развлечения
Летние
Дворцы, замки и особняки
Кунсткамера
Популярные места
Михайловский замок
Зимний дворец
Авторские
Места Пушкина
Для студентов

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Мой Петербург
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Антон
Антон
410 отзывов
Очень популярно сейчас
Мой Петербург
Увидеть город глазами местного жителя и узнать его историю, проезжая по улицам на авто бизнес-класса
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
99008 910 за всё до 4 чел.
Бунтарский Петербург: город против системы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
123 отзыва
Бунтарский Петербург: город против системы
Погрузиться в мир городской контркультуры, от декабристов до рокеров, на групповой прогулке
в районе площади Восстания
16 мар
18 мар
21 мар
23 мар
700 за человека
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
2 отзыва
Знаменитые дуэли Санкт-Петербурга
О самом романтическом и самом кровавом обычае аристократов - на авторской экскурсии
в районе метро Пионерская, Лесная или Черная речка...
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
от 5 200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ