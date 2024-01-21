Секреты Васильевского острова

читать дальше людей, так как тут много институтов и как раз в выходные они пустуют. После экскурсии еще посетили Севкабель, но это уже другая история:)

Много раз была в Питере, но почему то обделяла вниманием Васильевский остров. И зря, очень красивая архитектура, по выходным мало