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Билеты
1 час
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790₽ за билет
Групповая
3 часа
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 января 2024Императорские и великокняжеские дворцы ПетербургаЗамечательная экскурсия. Сначала проехали по Петербургу с просто уникальным гидом Натальей: она - кладезь знаний о городе с потрясающими театральными
- ММалютина7 января 2024Императорские и великокняжеские дворцы ПетербургаЭкскурсия очень понравилась. Особенно Владимирский дворец.
- ТТатьяна5 января 2024Императорские и великокняжеские дворцы ПетербургаХороший рассказ, богатая информация, приветливые экскурсоводы. Спасибо.
- ООльга12 сентября 2023Не ожидали ничего особенного от экскурсии, но гид Зухра смогла нас заинтересовать и удивить. Отличная подача материала, и 11 летнему ребёнку
- ЛЛюдмила18 июля 2023Секреты Васильевского островаПонравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!
- ООльга26 апреля 2023Секреты Васильевского островаМного раз была в Питере, но почему то обделяла вниманием Васильевский остров. И зря, очень красивая архитектура, по выходным мало
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Меншиковский дворец»
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