Экскурсии в Меншиковский дворец

Найдено 4 экскурсии в категории «Меншиковский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по дворцу Меншикова
🚶 Пешая
Билеты
1 час
304 отзыва
Экскурсия по дворцу Меншикова
Начало: Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Расписание: Ежедневно с 12:00–17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
790 за билет
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Новый Амстердам: Васильевский остров
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Новый Амстердам: Васильевский остров
Начало: СТ.М. Василеостровская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
    Замечательная экскурсия. Сначала проехали по Петербургу с просто уникальным гидом Натальей: она - кладезь знаний о городе с потрясающими театральными
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    способностями. Честно, первый раз такого гида встречаю. Просто бурные аплодисменты ее таланту. Сам Владимирский дворец - потрясающе красив, обязательно стоит посетить, кто еще не был.

  • М
    Малютина
    7 января 2024
    Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
    Экскурсия очень понравилась. Особенно Владимирский дворец.
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
    Хороший рассказ, богатая информация, приветливые экскурсоводы. Спасибо.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Новый Амстердам: Васильевский остров
    Не ожидали ничего особенного от экскурсии, но гид Зухра смогла нас заинтересовать и удивить. Отличная подача материала, и 11 летнему ребёнку
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    и взрослым с хорошим знанием истории было интересно. Зухра заботились об удобстве - уводила в тенек, усаживала на скамейку во время рассказа, взрослые туристы это оценили. 3 часа пролетели незаметно. После ознакомления с основными достопримечательностями однозначно рекомендуем к посещению!

  • Л
    Людмила
    18 июля 2023
    Секреты Васильевского острова
    Понравилось все, о чем рассказала экскурсовод, но таких денег эта экскурсия не стоит(6250 рублей)! Сюда не вошло ни одного посещения музея! За экскурсию по местам Достоевского мы заплатили 3000 рублей! Информации получили не меньше и длиласьэкскурсия 3 часа,!!!
  • О
    Ольга
    26 апреля 2023
    Секреты Васильевского острова
    Много раз была в Питере, но почему то обделяла вниманием Васильевский остров. И зря, очень красивая архитектура, по выходным мало
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    людей, так как тут много институтов и как раз в выходные они пустуют. После экскурсии еще посетили Севкабель, но это уже другая история:)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Меншиковский дворец»

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  4. Балы против хамства: как родилась высокая культура России
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Меншиковский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 790 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 932 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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