В начале 20 века в обществе русских интеллектуалов возрос интерес ко всему трансцендентному. Важную роль в формировании концепции авангардистов сыграли труды П. Успенского — ученика известного философа-мистика Г. Гурджиева, «объективное

искусство», постижение многомерного пространства и особая роль искусства, идущего «в авангарде психической эволюции», захватили умы футуристов и кубофутуристов. Как человек, изучающий влияние «тайных обществ» на культуру Серебряного века более 17 лет, я помогу вам разобраться в главных идеях и понять, что стало основой творческой мотивации художников, актёров, танцоров и композиторов той эпохи.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мистика четвёртого измерения

В центре нашего внимания — два мистика, Гурджиев и Успенский, и их идеи. Они работали над системой целенаправленного развития и самосовершенствования человека. Я расскажу об их взаимоотношениях, деятельности и последователях.

Вы узнаете о теософском обществе и тайной жизни Тенишевского училища, где впервые была прочитана лекция о четвёртом измерении. Лекция, перевернувшая сознание Кручёных, Матюшина, Малевича, Хлебникова и других авангардистов, которые на протяжении всей творческой деятельности были увлечены идеями Успенского.

Что это были за идеи и как представителям творческой интеллигенции они помогли найти свой путь во времена философско-религиозных исканий? Обсудим на экскурсии.

Тайная жизнь Петрограда

Мы поговорим о самых разных личностях и событиях, связанных с темой экскурсии. Я покажу дом, где жил Успенский, и проведу по местам, связанным с его учениками. Один из них — английский шпион Пол Дюкс. Вы раскроете, где находилась его конспиративная квартира и чем он занимался. Также я познакомлю вас с яркими представителями балета и учениками самого Гурджиева. Расскажу об их любимых местах для встреч и истории балета «Битва магов».

Кроме того, вы узнаете,

какое тайное общество стояло за продавцами ковров;

как театр превращали в мистерию и как с этим был связан С. Дягилев;

что всё-таки означает «Чёрный квадрат»;

когда и кем была издана первая книга о картах Таро и йоге в России;

чем было так популярно кафе «Филипповъ» и кто был его завсегдатаем;

кто придумал и воплотил «Взятие Зимнего дворца», и как это было.

Места маршрута: Учебный театр «На Моховой» (бывшее Тенишевское училище); церковь Симеона и Анны; дом, в котором жил С. Дягилев; дом, где находилась мастерская Я. Ционглинского; дом, где жил П. Успенский; доходный дом Филипповых; дом, где жил балетмейстер Н. Легат; доходный дом Бутковских.

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на вопросы любого уровня сложности.

Организационные детали