Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века

Понять, что определило вектор развития авангардистов, и взглянуть на искусство с идейной стороны

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В начале 20 века в обществе русских интеллектуалов возрос интерес ко всему трансцендентному. Важную роль в формировании концепции авангардистов сыграли труды П. Успенского — ученика известного философа-мистика Г. Гурджиева. «Высшая интуиция», постижение многомерного пространства и особая роль искусства, идущего «в авангарде психической эволюции», захватили умы футуристов и кубофутуристов.

Как человек, изучающий влияние эзотерических знаний на культуру Серебряного века более 17 лет, я помогу вам разобраться в главных идеях и понять, что стало основой творческой мотивации художников, актёров, танцоров и композиторов той эпохи.
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
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Описание

Что вас ожидает

Мистика четвёртого измерения

В центре нашего внимания — идеи Гурджиева и Успенского, двух мистиков, работавших над системой целенаправленного развития и самосовершенствования человека. Я расскажу об их взаимоотношениях, деятельности и последователях.

Вы узнаете о теософском обществе и тайной жизни Тенишевского училища, где впервые была прочитана лекция о четвёртом измерении. Лекция, перевернувшая сознание Кручёных, Матюшина, Малевича, Хлебникова и других авангардистов, которые на протяжении всей творческой деятельности были увлечены идеями Успенского.

Что это были за идеи и как представителям творческой интеллигенции они помогли найти свой путь во времена философско-религиозных исканий? Обсудим на экскурсии.

Тайная жизнь Петрограда

Мы поговорим о самых разных личностях и событиях, связанных с темой экскурсии. Я покажу дом, где жил Успенский, и проведу по местам, связанным с его учениками. Один из них — английский шпион Пол Дюкс. Вы раскроете, где находилась его конспиративная квартира и чем он занимался. Также я познакомлю вас с яркими представителями балета и учениками самого Гурджиева. Расскажу об их любимых местах для встреч и истории балета «Битва магов».

Кроме того, вы узнаете,

  • какое тайное общество стояло за продавцами ковров;
  • как театр превращали в мистерию и как с этим был связан С. Дягилев;
  • что всё-таки означает «Чёрный квадрат»;
  • когда и кем была издана первая книга о картах Таро и йоге в России;
  • чем было так популярно кафе «Филипповъ» и кто был его завсегдатаем;
  • кто придумал и воплотил «Взятие Зимнего дворца», и как это было.

Места маршрута: Учебный театр «На Моховой» (бывшее Тенишевское училище); церковь Симеона и Анны; дом, в котором жил С. Дягилев; дом, где находилась мастерская Я. Ционглинского; дом, где жил П. Успенский; доходный дом Филипповых; дом, где жил балетмейстер Н. Легат; доходный дом Бутковских.

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на вопросы любого уровня сложности.

Организационные детали

  • На планшете я буду показывать старые виды Петрограда, портреты героев, их труды и опишу их теории
  • Для комфортной прогулки понадобится удобная обувь
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

во вторник и четверг в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Учебного театра «На Моховой»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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