Мистика четвёртого измерения в культуре Серебряного века
Понять, что определило вектор развития авангардистов, и взглянуть на искусство с идейной стороны
В начале 20 века в обществе русских интеллектуалов возрос интерес ко всему трансцендентному. Важную роль в формировании концепции авангардистов сыграли труды П. Успенского — ученика известного философа-мистика Г. Гурджиева, «объективное читать дальшеуменьшить
искусство», постижение многомерного пространства и особая роль искусства, идущего «в авангарде психической эволюции», захватили умы футуристов и кубофутуристов.
Как человек, изучающий влияние «тайных обществ» на культуру Серебряного века более 17 лет, я помогу вам разобраться в главных идеях и понять, что стало основой творческой мотивации художников, актёров, танцоров и композиторов той эпохи.
В центре нашего внимания — два мистика, Гурджиев и Успенский, и их идеи. Они работали над системой целенаправленного развития и самосовершенствования человека. Я расскажу об их взаимоотношениях, деятельности и последователях.
Вы узнаете о теософском обществе и тайной жизни Тенишевского училища, где впервые была прочитана лекция о четвёртом измерении. Лекция, перевернувшая сознание Кручёных, Матюшина, Малевича, Хлебникова и других авангардистов, которые на протяжении всей творческой деятельности были увлечены идеями Успенского.
Что это были за идеи и как представителям творческой интеллигенции они помогли найти свой путь во времена философско-религиозных исканий? Обсудим на экскурсии.
Тайная жизнь Петрограда
Мы поговорим о самых разных личностях и событиях, связанных с темой экскурсии. Я покажу дом, где жил Успенский, и проведу по местам, связанным с его учениками. Один из них — английский шпион Пол Дюкс. Вы раскроете, где находилась его конспиративная квартира и чем он занимался. Также я познакомлю вас с яркими представителями балета и учениками самого Гурджиева. Расскажу об их любимых местах для встреч и истории балета «Битва магов».
Кроме того, вы узнаете,
какое тайное общество стояло за продавцами ковров;
как театр превращали в мистерию и как с этим был связан С. Дягилев;
что всё-таки означает «Чёрный квадрат»;
когда и кем была издана первая книга о картах Таро и йоге в России;
чем было так популярно кафе «Филипповъ» и кто был его завсегдатаем;
кто придумал и воплотил «Взятие Зимнего дворца», и как это было.
Места маршрута: Учебный театр «На Моховой» (бывшее Тенишевское училище); церковь Симеона и Анны; дом, в котором жил С. Дягилев; дом, где находилась мастерская Я. Ционглинского; дом, где жил П. Успенский; доходный дом Филипповых; дом, где жил балетмейстер Н. Легат; доходный дом Бутковских.
Кому подойдёт экскурсия
На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на вопросы любого уровня сложности.
Организационные детали
На планшете я буду показывать старые виды Петрограда, портреты героев, их труды и опишу их теории
Для комфортной прогулки понадобится удобная обувь
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Учебного театра «На Моховой»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1438 туристов
Художник, краевед. Изучаю влияние различных философских идей на культуру. Опыт работы преподавателем позволяет говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности мировоззрения как отдельных людей, так и «тайных» и «явных» обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Было безумно интересно, необычно, погрузились в атмосферу начала 20-го века, узнали много новых знаковых имён, новой интересной информации, остались с мыслями подумать о вопросах теософии и философии. Спасибо Евгению, в следующие разы хотелось бы попасть и на другие его экскурсии.
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Т
Татьяна
Пошли на эту экскурсию совершенно не зная эту тему. Даже некоторые слова были не знакомы, я,уж, не говорю о фамилиях, датах, событиях 😅 но в том то смысл - ходить на неизвестное, чтобы узнать что-то новое. Евгений посоветовал литературу, сейчас буду читать. Большая благодарность вам, что изучаете редкий материал и передаете людям. 💯 рекомендую
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С
Сергей
Интересная экскурсия, открывающая множество неожиданных фактов о культуре Серебряного века: о танцах, кино и живописи. Причем Евгений не просто знакомит с фактами, а показывает их в контексте времени, предлагает вместе задуматься о связях между событиями. Экскурсия позволяет взглянуть на некоторых художников, поэтов, композиторов и мистиков Серебряного века по-новому, рассказывая малоизвестные, но запоминающиеся детали.
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Александр
Было несколько свободных часов в Питере и решил как-то полезно провести время. Безмерно рад, что выбор случайным образом пал на экскурсию Евгения. Очень высокая плотность информации, материал такой глубокий, что читать дальшеуменьшить
очевидно Евгений собирал его многие годы. Полагаю мы коснулись лишь малой части информации, которой располагает Евгений, очень захватывающее и увлекательное погружение в мир жизни теософов, мистиков и элиты искусства конца 19 начала 20 веков. Теперь буду планировать очередную экскурсию с Евгением во время следующей поездки в Питер
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Анна
Очень интересная экскурсия! Евгений хорошо разбирается в материале и умеет его подать доступно даже для тех, кто впервые сталкивается с темой. И даже тем, кто разбирается, будет интересно под другим читать дальшеуменьшить
«мистическим» углом взглянуть на творчество футуристов, балет и другие аспекты культуры той эпохи. Лично меня многие факты поразили, захотелось поглубже изучить вопрос, прочитать книги, которые Евгений порекомендовал. Искренне советую посетить, обязательно приду на другие экскурсии.
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Владимир
Были на экскурсии 1 мая. Понимая, что почти не владею темой, пытался подготовиться и почитать материалы. Тем не менее, Евгений поразил своим взглядом на предмет и большим объёмом собранных самостоятельно читать дальшеуменьшить
фактов и документальных свидетельств. Подача материала тоже почти мистическая. Тонкая, едва уловимая связь между историческими персонажами, их мировоззрениями и событиями. Моя "подготовка" не составила и 5% от полученной от Евгения информации. Спасибо!
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