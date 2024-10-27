Сопровождать Вас будет лучший гид России по скромному мнению Русского географического общества:) Победа во всероссийском конкурсе гидов с видеороликом о музее Фаберже не только подтвердила мою любовь к работам великого ювелира, но и вдохновила поделиться ею с Вами!
Описание экскурсии
Что вас ждет?
На прогулке вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц, которые принадлежали последним Романовым. Каждый из этих драгоценных шедевров хранит в себе не только необычный миниатюрный сюрприз, но и отражает характер и вкус императрицы, получившей этот подарок. Эти яйца также являются свидетельством непростой, но великой эпохи. Я могу рассказывать о них бесконечно, но лучше увидеть их своими глазами!
Во время экскурсии вы:
- узнаете секреты эмали от Фаберже;
- научитесь отличать подделку от оригинала;
- выясните, как правильно читать клейма на ювелирных изделиях;
- услышите, как Фаберже шутил над своими клиентами;
- поймете, почему ювелира считали тонким психологом;
- раскроете секрет, за что Фаберже не любил императрицу;
- удивитесь, как Картье конкурировал с Фаберже;
- и многое другое!
Что мы увидим?
На прогулке мы увидим 12 великолепных пасхальных яиц, 9 из которых принадлежали последним Романовым. Также полюбуемся на “objets de fantaisie”, или фантазийные безделушки: камнерезные фигурки животных, миниатюрную драгоценную мебель и знаменитые флоральные этюды.
Особенности экскурсии
Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям! Я предлагаю различные игры для юных гостей, активно использую антикварный реквизит времен Фаберже, который можно и нужно потрогать, а также архивные фото и видеоматериалы.
Важная информация
Самое приятное: в конце нашей встречи вы получите подарок, связанный с Фаберже, а также пленочные фото на память, чтобы воспоминания о музее остались с вами навсегда!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение в музее Фаберже
- , "Фото на пленку", "Подарок на память в конце экскурсии:
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются отдельно в кассе музея перед началом экскурсии. Стоимость - 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Добрый день! Наша экскурсия продлится 1 час 30 минут
- Но может быть сокращена в зависимости от Ваших пожеланий: Входные билеты оплачиваются отдельно в кассе музея перед началом экскурсии. Стоимость - 1000 руб. /чел. Место встречи: внутри музея Фаберже
- Находящегося по адресу Набережная реки Фонтанки 21
- Станция метро - Гостиный двор. Оставляю также номер для связи: +79514455526 - экскурсовод Александра. Позвоните мне
- Как только будете подходить
- И я встречу Вас у входа в музей