В музей Фаберже с лучшим гидом России

Экскурсия пройдет в музее Фаберже, расположенном в особняке Нарышкиных-Шуваловых.

Сопровождать Вас будет лучший гид России по скромному мнению Русского географического общества:) Победа во всероссийском конкурсе гидов с видеороликом о музее Фаберже не только подтвердила мою любовь к работам великого ювелира, но и вдохновила поделиться ею с Вами!
5
3 отзыва
В музей Фаберже с лучшим гидом России
В музей Фаберже с лучшим гидом России
В музей Фаберже с лучшим гидом России
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ждет?

На прогулке вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц, которые принадлежали последним Романовым. Каждый из этих драгоценных шедевров хранит в себе не только необычный миниатюрный сюрприз, но и отражает характер и вкус императрицы, получившей этот подарок. Эти яйца также являются свидетельством непростой, но великой эпохи. Я могу рассказывать о них бесконечно, но лучше увидеть их своими глазами!

Во время экскурсии вы:

  • узнаете секреты эмали от Фаберже;
  • научитесь отличать подделку от оригинала;
  • выясните, как правильно читать клейма на ювелирных изделиях;
  • услышите, как Фаберже шутил над своими клиентами;
  • поймете, почему ювелира считали тонким психологом;
  • раскроете секрет, за что Фаберже не любил императрицу;
  • удивитесь, как Картье конкурировал с Фаберже;
  • и многое другое!

Что мы увидим?

На прогулке мы увидим 12 великолепных пасхальных яиц, 9 из которых принадлежали последним Романовым. Также полюбуемся на “objets de fantaisie”, или фантазийные безделушки: камнерезные фигурки животных, миниатюрную драгоценную мебель и знаменитые флоральные этюды.

Особенности экскурсии

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям! Я предлагаю различные игры для юных гостей, активно использую антикварный реквизит времен Фаберже, который можно и нужно потрогать, а также архивные фото и видеоматериалы.

Важная информация

Самое приятное: в конце нашей встречи вы получите подарок, связанный с Фаберже, а также пленочные фото на память, чтобы воспоминания о музее остались с вами навсегда!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение в музее Фаберже
  • , "Фото на пленку", "Подарок на память в конце экскурсии:
Что не входит в цену
  • Входные билеты оплачиваются отдельно в кассе музея перед началом экскурсии. Стоимость - 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Добрый день! Наша экскурсия продлится 1 час 30 минут
  • Но может быть сокращена в зависимости от Ваших пожеланий: Входные билеты оплачиваются отдельно в кассе музея перед началом экскурсии. Стоимость - 1000 руб. /чел. Место встречи: внутри музея Фаберже
  • Находящегося по адресу Набережная реки Фонтанки 21
  • Станция метро - Гостиный двор. Оставляю также номер для связи: +79514455526 - экскурсовод Александра. Позвоните мне
  • Как только будете подходить
  • И я встречу Вас у входа в музей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 окт 2024
Музей очень понравился. во многом благодаря нашему году Александре. В нашей группе были как пенсионеры так и школьники. Александра провела экскурсию так,что интересно было всем. Не ожидали получить милые призы за Победы в мини конкурсах.
А
11 окт 2024
С
24 авг 2024

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