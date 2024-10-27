Экскурсия пройдет в музее Фаберже, расположенном в особняке Нарышкиных-Шуваловых. Сопровождать Вас будет лучший гид России по скромному мнению Русского географического общества:) Победа во всероссийском конкурсе гидов с видеороликом о музее Фаберже не только подтвердила мою любовь к работам великого ювелира, но и вдохновила поделиться ею с Вами!

Описание экскурсии

Что вас ждет?

На прогулке вы сможете увидеть знаменитую коллекцию пасхальных яиц, которые принадлежали последним Романовым. Каждый из этих драгоценных шедевров хранит в себе не только необычный миниатюрный сюрприз, но и отражает характер и вкус императрицы, получившей этот подарок. Эти яйца также являются свидетельством непростой, но великой эпохи. Я могу рассказывать о них бесконечно, но лучше увидеть их своими глазами!

Во время экскурсии вы:

узнаете секреты эмали от Фаберже;

научитесь отличать подделку от оригинала;

выясните, как правильно читать клейма на ювелирных изделиях;

услышите, как Фаберже шутил над своими клиентами;

поймете, почему ювелира считали тонким психологом;

раскроете секрет, за что Фаберже не любил императрицу;

удивитесь, как Картье конкурировал с Фаберже;

и многое другое!

Что мы увидим?

На прогулке мы увидим 12 великолепных пасхальных яиц, 9 из которых принадлежали последним Романовым. Также полюбуемся на “objets de fantaisie”, или фантазийные безделушки: камнерезные фигурки животных, миниатюрную драгоценную мебель и знаменитые флоральные этюды.

Особенности экскурсии

Экскурсия будет интересна не только взрослым, но и детям! Я предлагаю различные игры для юных гостей, активно использую антикварный реквизит времен Фаберже, который можно и нужно потрогать, а также архивные фото и видеоматериалы.

Важная информация

Самое приятное: в конце нашей встречи вы получите подарок, связанный с Фаберже, а также пленочные фото на память, чтобы воспоминания о музее остались с вами навсегда!