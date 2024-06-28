Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 29 туристов

Есть такая работа — влюблять людей в Петербург. Этим я и занимаюсь уже более 8 лет. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге, изучала историю искусств. Профессиональный гид-переводчик (городская аккредитация). К каждому гостю у меня индивидуальный подход, все ваши пожелания и интересы будут учтены. Я провожу экскурсии на собственном автомобиле Chevrolet Orlando, при желании могу заказать для вас более вместительный транспорт.