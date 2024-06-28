Моя экскурсия по музею отлично подойдёт тем, кто хочет упорядочить свои знания о событиях в России в 19–20 веках. К примеру, людям, интересующимся революцией 1917 года, или школьникам перед экзаменом по истории.
Также это возможность посетить сразу 2 особняка в стиле модерн — балерины Матильды Кшесинской и её соседа, промышленника Василия Брандта.
Также это возможность посетить сразу 2 особняка в стиле модерн — балерины Матильды Кшесинской и её соседа, промышленника Василия Брандта.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Особняк Матильды Кшесинской и экспозицию, рассказывающую о жизни удивительной балерины
- Особняк Василия Брандта, состоятельного лесопромышленника
- Рабочую комнату Ленина и секретариат партии большевиков
- Экспозицию, посвящённую взаимоотношениям человека и власти в стране в 19–20 веках
- Экспозицию «Революция и гражданская война в России»
Мы поговорим:
- О взаимодействии общества и власти в 19–20 веках
- Восстании декабристов и отмене крепостного права
- Развитии революционного движения в России, событиях 1917 года и их последствиях
- Работе штаба большевиков и Ленина в особняке балерины в 1917 году
В ходе экскурсии мы отвлечёмся от темы политики и обсудим подробности частной жизни Матильды Кшесинской.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
- Входные билеты в музей — 350 руб. /взрослые, 200 руб. /студенты, 150 руб. /дети и пенсионеры
- Экскурсионная путёвка, дающая право на проведение индивидуальной экскурсии, — 1000 руб. /группа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Музея политической истории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 29 туристов
Есть такая работа — влюблять людей в Петербург. Этим я и занимаюсь уже более 8 лет. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге, изучала историю искусств. Профессиональный гид-переводчик (городская аккредитация). К каждому гостю у меня индивидуальный подход, все ваши пожелания и интересы будут учтены. Я провожу экскурсии на собственном автомобиле Chevrolet Orlando, при желании могу заказать для вас более вместительный транспорт.Задать вопрос
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