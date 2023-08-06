Большое путешествие по Петербургу и окрестностям

Экскурсионный тур «Большое путешествие по Петербургу и окрестностям» на 10 дней

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Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Ближайшие даты:
14
авг
21
авг

Что вас ожидает:

Дворцы и сады Петербурга
Дворцы и сады Петербурга
Увидим атмосферу дворцов города и прогуляемся по садам и паркам, один из которых назван в честь императрицы
Пингвин, который исполняет желания
Пингвин, который исполняет желания
Виды Каботажной гавани, панорамные качели и, конечно, пингвин, исполняющий любое желание
По желанию каналы и крыши Петербурга и Карелия
По желанию каналы и крыши Петербурга и Карелия
Дополнительные экскурсии по каналам и рекам, крышам Петербурга и Карелии

Описание

Это действительно большое путешествие по северной столице России, ведь вы увидите город и его окрестности со всех сторон!

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Петербурга и прогуляетесь по дворцам и паркам, а по желанию даже сможете прокатиться по каналам, подняться на крыши и посмотреть на развод мостов. А если впечатлений не хватит, то можно добраться до Выборга, Павловска и даже Карелии.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы (за доп. плату индивидуальный трансфер 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.

12:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

12:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс», «Арт Деко Невский»

12:50 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

13:00 Отъезд от гостиницы «Римского Корсакова»

13:15 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская»

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, со дня её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

18:30-20:00 Трансфер по гостиницам.

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепость
2 день

Дворцы Петербурга

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (500 рублей взрослые, 300 рублей школьники, 400 рублей студенты, 400 рублей пенсионеры).

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворцы ПетербургаДворцы Петербурга
3 день

Эрмитаж и по желанию теплоходная экскурсия

Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.

Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование.

Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми уголками Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: пешеходная Малая Конюшенная улица, Дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки, которые приведут к главной площади города – Дворцовой.

13:30 Посещение Эрмитажа — 5-ого по величине музея мира, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

12:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (700 взрослые, 500 школьники, 600 студенты, пенсионеры).

Эрмитаж и по желанию теплоходная экскурсияЭрмитаж и по желанию теплоходная экскурсияЭрмитаж и по желанию теплоходная экскурсияЭрмитаж и по желанию теплоходная экскурсия
4 день

Свободный день и по желанию экскурсия в Выборг

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Дополнительно: 08:00-20:00 Экскурсия в Выборг — город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.

Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох (2200 рублей взрослые, 2100 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Свободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в Выборг
5 день

Дворец Коттедж и парк Александрия

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

11:00 Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.

12:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия».

Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

16:00-16:30 Возвращение в гостиницы «Вало», «Москва». Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Александра Невского.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворец Коттедж и парк АлександрияДворец Коттедж и парк АлександрияДворец Коттедж и парк АлександрияДворец Коттедж и парк АлександрияДворец Коттедж и парк АлександрияДворец Коттедж и парк Александрия
6 день

Свободный день и по желанию Ораниенбаум

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно: 09:30-20:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и Китайского дворца.

Ораниенбаум — уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны (2400 взрослые, 2200 школьники, 2300 студенты, 2300 пенсионеры).

7 день

Царское село

Завтрак в гостинице.

09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за дополнительную плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (1300 рублей взрослые, 1000 рублей ребёнок, 1300 рублей студенты, 1300 рублей пенсионеры).

16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Александра Невского». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 рублей взрослые, 1000 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село
8 день

Кронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам Петербурга

Завтрак в гостинице.

08:30-09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (850 рублей взрослые,700 рублей школьники, пенсионеры).

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 18:00.

Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 рублей взрослые, студенты, пенсионеры;

1 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 1400 рублей, 2 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 2200 рублей).

Кронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам ПетербургаКронштадт и по желанию экскурсия по фортам и крышам Петербурга
9 день

Свободный день и по желанию Валаам и Рускеала

Завтрак в гостинице.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно: 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам.

Трансфер на о. Валаам от м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением главной усадьбы монастыря, собора и памятных мест, концерт певчих (6990/8450 взрослые, 4655 школьники, 6990/7390 студенты, 6790/7190 пенсионеры).

Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии – «Рускеала».

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Отъезд от метро «Пл. Восстания» (3100 взрослые, 2500 школьники, 2650 студенты, 2650 пенсионеры).

10 день

Сады Петербурга, Летний сад и Михайловский дворец

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.

09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счет)

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк.

Прогулка в Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

Экскурсия в Михайловский дворец — главное здание Русского музея, хранящего одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до современного искусства.

14:00-15:00 Окончание программы в центре города.

Сады Петербурга, Летний сад и Михайловский дворецСады Петербурга, Летний сад и Михайловский дворец

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отелях Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Трёхместный

Четырёхместный

Стандартный

Арт-стандарт

Арт-Адмирал

Семейный

31.07-21.08.23

32900

46400

34700

48650

36950

53150

57650

48200

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Студия

Апартаменты

31.07-21.08.23

32450

30200

48200

34700

32000

52700

43250

37400

69350

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

31.07-14.08.23

31800

29700

44900

34050

31500

49400

21.08.23

30900

29400

43550

33150

30750

47450

РЕКОМЕНДУЕМ: Вало 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Студия Стандарт

Джуниор Сюит

31.07-21.08.23

36950

52700

42350

39200

63950

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Мансарда

Комфорт

31.07-21.08.23

30650

44600

33350

31550

50450

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Стандартный

31.07.23

32250

48700

33850

52300

36200

33300

57000

07.08-14.08.23

32000

48200

33350

51350

35600

32900

55850

21.08.23

31650

47550

33000

50600

35200

32600

55000

Атриум 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

31.07.23

35400

33550

54050

07.08-21.08.23

35150

33350

53600

РЕКОМЕНДУЕМ: Азимут 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Смарт стандарт

31.07-14.08.23

37600

54900

37600

21.08.23

37400

54600

37400

Рекомендуем! Москва 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол»

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

31.07-14.08.23

36500

35150

55850

42350

39200

68450

21.08.23

36250

35000

55450

42050

39000

67800

Также доступен пакет без проживания: 13100 рублей.

Скидки:

  • детям до 14 лет (0-13): 10 дней 2150 руб.;
  • детям 14-16 лет: 10 дней 650 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 10 дней 250 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 10 дней 500 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 10 дней 650 руб.

Варианты проживания

Адмиралтейская

9 ночей

Гостиница «Амаранта Адмиралтейская» расположена в Санкт-Петербурге, близ дома-музея Александра Блока, в 10-ти минутах ходьбы от Мариинского театра и Никольского собора. Гостиница "Амаранта Адмиралтейская" отличается превосходным дизайном и расположена на тихой улице, недалеко от реки Невы.

Гостиница идеально подходит в качестве отправной точки для осмотра достопримечательностей. Множество достопримечательностей расположены в направлении Дворцовой площади. Если вы планируете совершить путешествие, обратитесь в экскурсионное бюро, где вам дадут рекомендации и продадут билеты. Гостям также предлагаются упакованные ланчи.

Для длительных экскурсий предлагается аренда автомобилей. После возвращения в гостиницу вы можете написать о своем путешествии, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Кроме того, вы можете начать свой день с восхитительного завтрака, а затем переместиться в зал для проведения конференций.

После работы вы можете отведать великолепные блюда европейской и русской кухни в элегантном ресторане. Затем вы можете отдохнуть в баре с расслабляющим напитком. Отель предоставляет бесплатный трансфер до станции метро "Сенная"/"Садовая", которая находится всего в 10 минутах езды на автомобиле.

АдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейская

Отель на Римского-Корсакова

9 ночей

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном. В числе удобств некоторых номеров — оборудованная кухня. Станция метро «Спасская» находится в 1,5 км от гостиницы, а поездка на автомобиле до международного аэропорта Пулково занимает 30 минут.

Отель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-Корсакова

А-ОТЕЛЬ Фонтанка

9 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

А-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ Фонтанка

Valo Hotel City

9 ночей

Отель Valo City с общим лаунджем и баром расположен в Санкт-Петербурге. Стойка регистрации работает круглосуточно. При отеле открыт ресторан, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В каждом номере среди удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, посудомоечная машина, чайник, ванна, фен и письменный стол. В собственной ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В каждом номере к услугам гостей платяной шкаф. По утрам в отеле Valo City сервируют завтрак «шведский стол». В распоряжении гостей бизнес-центр. Расстояние от отеля Valo City до Музея Фаберже составляет 7 км, а до Мариинского театра — 8 км.

Valo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel CityValo Hotel City

Арт Деко Невский

9 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала.

К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В отеле можно забронировать семейные номера. В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак. В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Арт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко НевскийАрт Деко Невский

YARD Residence Apart-hotel

9 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км.

Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником.

В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф. В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад.

YARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotelYARD Residence Apart-hotel

Отель Атриум

9 ночей

Этот отель расположен в Санкт-Петербурге, на знаменитом Невском проспекте, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Александра Невского». Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель «Атриум» находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, феном и тапочками.

В отеле «Атриум» работает ресторан Bier Konig, в котором подают блюда немецкой кухни, в том числе домашние колбаски и рагу. В уютном баре предлагают 20 видов разливного пива. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» с горячими и холодными блюдами.

В отеле также предлагают услуги по продаже билетов и экскурсионного бюро. Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 15 минут. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

9 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.

В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

AZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-Петербург

Отель Москва

9 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни. Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии:посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублейтеплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублейэкскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублейэкскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублейэкскурсия по крышам Петербурга — 800 рублейэкскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублейморская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 700-850 рублейавтобусная экскурсия в Ораниенбаум — 2 200-2 400 рублейэкскурсия на о. Валаам — 8 450 рублейэкскурсия в Рускеалу — 2 500-3 100 рублей.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 300-500 рублей
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублей
  • Экскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублей
  • Экскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублей
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 рублей
  • Экскурсия в Выборг с замком и парком Монрепо — 2 100-2 200 рублей
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 700-850 рублей
  • Автобусная экскурсия в Ораниенбаум — 2 200-2 400 рублей
  • Экскурсия на о. Валаам — 8 450 рублей
  • Экскурсия в Рускеалу — 2 500-3 100 рублей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой транспорт используется в туре?

Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
6 авг 2023
Подобрали отель с учетом наших пожеланий. С оплатой проблем не возникло, ссылки рабочие. Чат в Ватсап очень выручает при возникновении вопросов.
О
6 авг 2023
Спасибо!!!!
Идея и организация и проведение тура понравились очень!
Добавить можно хотя бы по одной дополнительной экскурсий в день, чтобы был выбор.
Спасибо, всё понравилось.
Особенное спасибо экскурсоводу Ирине Евгеньевне. Информация давалась в нужном, приемлемом количестве, чтобы не закружилась голова. Стихами и интересными фактами передавалась атмосфера города.
Спасибо!
Спасибо!!!!Спасибо!!!!Спасибо!!!!Спасибо!!!!
О
6 авг 2023
Добрый день. Отличные впечатления от путешествия. Хорошо скомпонован тур, хороший экскурсовод, удобный отель.

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