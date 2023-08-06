1 день

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы (за доп. плату индивидуальный трансфер 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.

12:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

12:20 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Атриум», «Ярд Резиденс», «Арт Деко Невский»

12:50 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».

13:00 Отъезд от гостиницы «Римского Корсакова»

13:15 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская»

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, со дня её основания в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

18:30-20:00 Трансфер по гостиницам.