1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и в Петропавловскую крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей«Атриум».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 19:00.

