Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными мостами, старинными площадями и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Петергоф
Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 12:50. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор»/ст. метро «Площадь Восстания»
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Порядок экскурсий экскурсионных дней при заезде 29.04 будет изменен: экскурсия в Петергоф переносится на последний день!
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург». Петропавловская крепость
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом у ст. метро «Горьковская».
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города на реке Неве, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России. Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор. Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмой, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.
Транспорт не предоставляется.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Эрмитаж. Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.
Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Завершение программы не позднее 18:00.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Порядок экскурсий экскурсионных дней при заезде 29.04 будет изменен: экскурсия в Петергоф переносится на последний день!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
Скидка
на реб.
до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|15565
|15565
|19075
|1100
|3985
|4455
|6680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|16095
|16095
|20145
|1100
|4520
|4995
|7490
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|18430
|-
|23155
|1100
|6045
|7370
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|18960
|-
|24550
|1100
|6750
|7910
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|19095
|18735
|25090
|1100
|7020
|8045
|11825
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|18485
|16585
|25910
|1100
|7425
|7425
|9855
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|22200
|18800
|33405
|1100
|11205
|11205
|13635
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|18485
|15585
|23750
|1100
|6345
|7425
|9180
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|20475
|16075
|27765
|1100
|8370
|9450
|11205
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|18220
|16520
|23215
|1100
|6075
|7155
|9585
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|20210
|17010
|27230
|1100
|8100
|9180
|11610
ДОМИНА ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|19015
|15515
|25360
|1100
|7155
|7965
|9585
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|17425
|16325
|22960
|1100
|5940
|6345
|8775
|Без проживания и питания
|11400
|1100
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
«Москва» 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 2 суток, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 12:50. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.
Порядок экскурсий экскурсионных дней при заезде 29.04 будет изменен: экскурсия в Петергоф переносится на последний день!
Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.