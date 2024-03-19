1 день

Прибытие. Петергоф

Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 12:50. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор»/ст. метро «Площадь Восстания»

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Порядок экскурсий экскурсионных дней при заезде 29.04 будет изменен: экскурсия в Петергоф переносится на последний день!