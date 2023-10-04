За три дня вы посетите все главные достопримечательности города: Исаакиевский собор и, один из величайших музеев мира – Эрмитаж.
Пройдете по центру современного Петербурга и увидите Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади. А также отправитесь в Петергоф и познакомитесь с величественным Большим Петергофским дворцом.
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Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
Самостоятельное размещение.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».
12:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
12:50 Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»). Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.
Экскурсия в Исаакиевский собор –одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.
Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (400 руб. с чел.)
18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».
Экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:10 Отъезд от гостиниц на программу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.
Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа.
Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: взр.,, реб. 0-11 лет, студ., пенс.).
16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (цены уточнять).
Завершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».
09:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».
09:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.
Прогулка в Летний сад –любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:30 Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (цены позже)
Окончание программы не позднее 17:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).
Самостоятельное возвращение на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура без проживания и питания 7400 рублей.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|10.05.24
|13100
|17900
|13900
|19900
|15400
|14100
|22900
|24.05.24-05.07.24
|15400
|22900
|16700
|25400
|17400
|15400
|26900
|12.07.24-23.08.24
|14100
|20200
|14700
|21400
|16700
|14900
|25400
|13.09.24
|12200
|16200
|12800
|17400
|13700
|12900
|19400
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|10.05
|13800
|18300
|14200
|13500
|13200
|19100
|24.05
|15900
|22600
|16800
|15200
|14900
|24200
|07.06
|16600
|23700
|17400
|15600
|15400
|25300
|14.06
|15900
|22600
|16800
|15200
|14900
|24200
|21.06-28.06
|16600
|23700
|17400
|15600
|15400
|25300
|05.07.24
|15900
|22600
|16800
|15200
|14900
|24200
|12.07-23.08.24
|14800
|20100
|15500
|14400
|14200
|21400
|13.09, 27.09
|13400
|17700
|13900
|13000
|12800
|18800
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Полулюкс
|10.05
|15400
|14300
|14100
|21600
|24.05
|18400
|16300
|16000
|27600
|07.06
|19200
|16800
|16600
|28900
|14.06
|18400
|16300
|16000
|27600
|21.06-28.06
|19200
|16800
|16600
|28900
|05.07.24
|18400
|16300
|16000
|27600
|12.07-23.08.24
|16900
|15400
|15100
|24300
|13.09, 27.09
|15100
|13800
|13600
|21200
Санкт-Петербург 4*, Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Стандартный Форт
|Стандартный с видом на Неву
|Делюкс Форт
|Делюкс с видом на Неву
|10.05.24
|14200
|13400
|20900
|16750
|15200
|15800
|14500
|17700
|15800
|24.05.24
|14750
|13850
|22050
|19900
|17400
|16550
|15100
|19400
|17000
|07.06.24
|16400
|15000
|25400
|18200
|16200
|22700
|19200
|25600
|21100
|14.06.24
|15900
|14700
|24400
|19900
|17400
|17700
|15900
|21400
|18400
|21.06.24-28.06.24
|16400
|15000
|25400
|18200
|16200
|22700
|19200
|25600
|21100
|05.07.24
|15900
|14700
|24400
|16750
|15200
|17700
|15900
|21400
|18400
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандарт
|10.05.24
|13300
|17800
|24.05.24-28.06.24
|14800
|20900
|05.07.24-23.08.24
|14000
|19100
|13.09.24-27.09.24
|13300
|17900
|04.10.24
|12000
|15300
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3-х пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт (быв. Смарт Плюс)
|Супериор
|10.05.24
|13300
|13400
|17400
|13100
|18300
|15100
|27900
|24.05.24
|14200
|13900
|19150
|13950
|19050
|15600
|29400
|07.06.24-28.06.24
|15100
|14400
|20900
|14800
|19800
|16100
|30900
|05.07.24-23.08.24
|14200
|14400
|19200
|13900
|19800
|16100
|30900
|13.09.24-27.09.24
|13600
|13300
|17900
|13300
|18100
|14900
|27400
|04.10.24
|12900
|13300
|16700
|12700
|18100
|14900
|27400
Кронвелл Инн 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|10.05.24-24.05.24
|13300
|19200
|13800
|13400
|20200
|07.06.24-05.07.24
|15100
|22700
|15600
|14500
|23700
|12.07.24-16.08.24
|13800
|20200
|14300
|13700
|21200
|23.08.24-27.09.24
|12900
|18400
|13400
|13100
|19400
|04.10.24
|12300
|17200
|12800
|12700
|18200
Невский берег 3* (корпус на Невском 93 и корпус на Невском 122). Завтрак "шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|10.05.24-24.05.24
|13600
|18100
|15400
|14400
|21800
|07.06.24
|17650
|26200
|19500
|17350
|29950
|14.06.24-26.07.24
|16100
|23100
|17900
|16100
|26800
|02.08.24-23.08.24
|14400
|19800
|16300
|15000
|23600
|13.09.24-04.10.24
|12700
|16300
|14300
|13300
|19600
Русь 4*. Завтрак "шведский стол». В 20-ти минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|10.05.24
|13900
|16400
|15300
|14400
|21700
|24.05.24-12.07.24
|16100
|18700
|17300
|16100
|25400
|19.07.24-13.09.24
|13900
|16400
|15300
|14400
|21700
|27.09.24-04.10.24
|11800
|13200
|12600
|12100
|15900
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*
Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|10.05.24
|14000
|13400
|13100
|18700
|24.05.24
|16300
|14900
|14700
|23400
|07.06.24
|16900
|15400
|15100
|24600
|14.06.24
|16300
|14900
|14700
|23400
|21.06.24-28.06.24
|16900
|15400
|15100
|24600
|05.07.24
|16300
|14900
|14700
|23400
|12.07.24-23.08.24
|15200
|14200
|13900
|20800
|13.09.24-27.09.24
|13600
|12900
|12700
|18300
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7-х минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Люкс (быв. Полулюкс)
|10.05.24
|14600
|19200
|16400
|22900
|15900
|24200
|17100
|24.05.24-23.08.24
|16100
|22200
|16400
|22900
|17800
|29700
|19800
|13.09.24-04.10.24
|14800
|19700
|16700
|23400
|16100
|24700
|17300
Изззи 3* / Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до пл. Искусств
|Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|10.05.24
|14700
|20400
|15700
|14200
|22400
|24.05.24
|13100
|17300
|14100
|13200
|19300
|07.06.24-21.06.24
|16300
|23700
|17100
|15100
|25200
|28.06.24
|14800
|20600
|15600
|14200
|22300
|05.07.24-23.08.24
|14400
|19800
|14800
|13600
|20600
Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак. 30 минут пешком до гостиницы «Октябрьская» или на общественном транспорте.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|10.05.24-12.07.24
|15200
|14200
|21700
|19.07.24-23.08.24
|14600
|13800
|20400
|13.09.24-04.10.24
|14400
|13700
|20200
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Улучшенный
|10.05-24.05
|21600
|19700
|19200
|32600
|24100
|21300
|20800
|37600
|07.06.24
|52000
|-
|-
|95000
|59500
|-
|-
|110000
|14.06-09.08.24
|21600
|19700
|19200
|32600
|24100
|21300
|20800
|37600
|16.08-04.10.24
|17900
|17200
|16700
|25100
|20000
|18600
|18100
|30100
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1450 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 850 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 250 руб.
Варианты проживания
«Катарина Арт Отель» 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Отель «Best Western Plus Centre» 4
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.
Отель Санкт-Петербург
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной. В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона.
Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно. В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни.
По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин. Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Порт Комфорт Лиговский 29
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Cronwell Inn Стремянная
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Невский берег
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Русь
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Апарт-отель «Йес Марата»
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Гранд Отель Эмеральд
Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».
Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.
На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.
Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.
Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
- Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (400 руб. /чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.