Три дня с Петербургом

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Тур «Три дня с Петербургом» начинается в пятницу и заканчивается в воскресенье, поэтому это отличная возможность сменить обстановку после тяжелой рабочей недели, приехав на выходные в Петербург.

За три дня вы посетите все главные достопримечательности города: Исаакиевский собор и, один из величайших музеев мира – Эрмитаж.

Пройдете по центру современного Петербурга и увидите Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади. А также отправитесь в Петергоф и познакомитесь с величественным Большим Петергофским дворцом.
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Три дня с Петербургом
Ближайшие даты:
10
мая
24
мая
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
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даты

Что вас ожидает:

Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Билет в Эрмитаж
Билет в Эрмитаж
Посетите крупнейший музей страны, который хранит в себе всю историю мировой культуры
Величие Петергофа
Величие Петергофа
Вы познакомитесь с блистательной резиденцией Романовых и посетите крупнейший фонтанный парк в мире

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельное размещение.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».

12:15 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

12:50 Отъезд от гостиницы«Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

13:10 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»). Отъезд на программу.

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы встретимся с Петербургом, который на протяжении трех столетий был имперской столицей и сохранил пышные и торжественные государственные постройки, монументальные площади и строгие проспекты.

Экскурсия в Исаакиевский собор –одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, бывший главный кафедральный собор России.

Дополнительно: Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (400 руб. с чел.)

18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницы «Октябрьская» и «Вало».

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собораПрибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и осмотр Исаакиевского собора
2 день

Экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:10 Отъезд от гостиниц на программу.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.

Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа.

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: взр.,, реб. 0-11 лет, студ., пенс.).

16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (цены уточнять).

Экскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в ПетергофЭкскурсия в Петергоф
3 день

Завершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Три дня с Петербургом».

09:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Порт Комфорт», «Ибис», «Русь», «Невский Берег», «Сеть отелей Сокрома», «Йес на Марта», «Кронвелл Инн», «Новотель», «Гранд отель Эмеральд».

09:45 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора»).

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга.

Прогулка в Летний сад –любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

14:30 Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.

Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (цены позже)

Окончание программы не позднее 17:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект).

Самостоятельное возвращение на вокзал.

Завершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение ЭрмитажаЗавершение программы. Экскурсия «Сады и парки Петербурга» и посещение Эрмитажа

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура без проживания и питания 7400 рублей.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу.

Даты заездов

Двухместный с раздельными / двуспальной кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными / двуспальной кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными / двуспальной кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
10.05.2413100179001390019900154001410022900
24.05.24-05.07.2415400229001670025400174001540026900
12.07.24-23.08.2414100202001470021400167001490025400
13.09.2412200162001280017400137001290019400

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
10.05138001830014200135001320019100
24.05159002260016800152001490024200
07.06166002370017400156001540025300
14.06159002260016800152001490024200
21.06-28.06166002370017400156001540025300
05.07.24159002260016800152001490024200
12.07-23.08.24148002010015500144001420021400
13.09, 27.09134001770013900130001280018800

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Полулюкс
10.0515400143001410021600
24.0518400163001600027600
07.0619200168001660028900
14.0618400163001600027600
21.06-28.0619200168001660028900
05.07.2418400163001600027600
12.07-23.08.2416900154001510024300
13.09, 27.0915100138001360021200

Санкт-Петербург 4*, Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Стандартный ФортСтандартный с видом на НевуДелюкс ФортДелюкс с видом на Неву
10.05.24142001340020900167501520015800145001770015800
24.05.24147501385022050199001740016550151001940017000
07.06.24164001500025400182001620022700192002560021100
14.06.24159001470024400199001740017700159002140018400
21.06.24-28.06.24164001500025400182001620022700192002560021100
05.07.24159001470024400167501520017700159002140018400

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол». В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный
Стандарт
10.05.241330017800
24.05.24-28.06.241480020900
05.07.24-23.08.241400019100
13.09.24-27.09.241330017900
04.10.241200015300

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3-х пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Смарт (быв. Смарт Плюс)Супериор
10.05.2413300134001740013100183001510027900
24.05.2414200139001915013950190501560029400
07.06.24-28.06.2415100144002090014800198001610030900
05.07.24-23.08.2414200144001920013900198001610030900
13.09.24-27.09.2413600133001790013300181001490027400
04.10.2412900133001670012700181001490027400

Кронвелл Инн 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол». В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
10.05.24-24.05.241330019200138001340020200
07.06.24-05.07.241510022700156001450023700
12.07.24-16.08.241380020200143001370021200
23.08.24-27.09.241290018400134001310019400
04.10.241230017200128001270018200

Невский берег 3* (корпус на Невском 93 и корпус на Невском 122). Завтрак "шведский стол». В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйКомфорт
10.05.24-24.05.241360018100154001440021800
07.06.241765026200195001735029950
14.06.24-26.07.241610023100179001610026800
02.08.24-23.08.241440019800163001500023600
13.09.24-04.10.241270016300143001330019600

Русь 4*. Завтрак "шведский стол». В 20-ти минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
10.05.241390016400153001440021700
24.05.24-12.07.241610018700173001610025400
19.07.24-13.09.241390016400153001440021700
27.09.24-04.10.241180013200126001210015900

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*

Даты заездов

ДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)Одноместный
Комфорт
10.05.2414000134001310018700
24.05.2416300149001470023400
07.06.2416900154001510024600
14.06.2416300149001470023400
21.06.24-28.06.2416900154001510024600
05.07.2416300149001470023400
12.07.24-23.08.2415200142001390020800
13.09.24-27.09.2413600129001270018300

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7-х минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместныйОдноместныйДвухместныйОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПремиумЛюкс (быв. Полулюкс)
10.05.2414600192001640022900159002420017100
24.05.24-23.08.2416100222001640022900178002970019800
13.09.24-04.10.2414800197001670023400161002470017300

Изззи 3* / Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до пл. Искусств

Даты заездовДвухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СмартКомфорт
10.05.241470020400157001420022400
24.05.241310017300141001320019300
07.06.24-21.06.241630023700171001510025200
28.06.241480020600156001420022300
05.07.24-23.08.241440019800148001360020600

Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак. 30 минут пешком до гостиницы «Октябрьская» или на общественном транспорте.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
10.05.24-12.07.24152001420021700
19.07.24-23.08.24146001380020400
13.09.24-04.10.24144001370020200

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-11) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйУлучшенный
10.05-24.052160019700192003260024100213002080037600
07.06.2452000--9500059500--110000
14.06-09.08.242160019700192003260024100213002080037600
16.08-04.10.241790017200167002510020000186001810030100

Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1450 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 850 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 250 руб.

Варианты проживания

«Катарина Арт Отель» 4

2 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4«Катарина Арт Отель» 4

Гостиница «Октябрьская» 4

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4

Отель «Best Western Plus Centre» 4

2 ночи

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4Отель «Best Western Plus Centre» 4

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

Отель «IZZZI у Гостиного двора» 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол». В отеле «IZZZI у Гостиного двора» обустроена детская игровая площадка.

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Отель Санкт-Петербург

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной. В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона.

Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно. В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни.

По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин. Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-ПетербургОтель Санкт-Петербург

Порт Комфорт Лиговский 29

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29Порт Комфорт Лиговский 29

Cronwell Inn Стремянная

2 ночи

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Cronwell Inn СтремяннаяCronwell Inn СтремяннаяCronwell Inn СтремяннаяCronwell Inn СтремяннаяCronwell Inn СтремяннаяCronwell Inn СтремяннаяCronwell Inn Стремянная

Невский берег

2 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берегНевский берегНевский берегНевский берегНевский берегНевский берег

Русь

2 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

РусьРусьРусьРусь

Апарт-отель «Йес Марата»

2 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель «Йес Марата»Апарт-отель «Йес Марата»Апарт-отель «Йес Марата»Апарт-отель «Йес Марата»Апарт-отель «Йес Марата»

Гранд Отель Эмеральд

2 ночи

Гранд Отель «Эмеральд» открылся в 2003 году в Центральном районе Санкт-Петербурга и с тех пор не перестает радовать постояльцев. Недалеко от гранд отеля находится «Некрасовский сад».

Разместить гостей предлагается в номерах, разных по уровню комфорта и ценовому сегменту. Категории оборудованы телевизором, мини-баром и кондиционером. В каждом номере присутствует совмещенный санузел со средствами индивидуальной гигиены.

На территории гранд отеля располагается ресторан, кафе и лобби-бар, где представлен большой выбор блюд по меню.

Для деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оснащенный конференц-зал.

Расположился гранд отель в пешей доступности от «Невского проспекта» и «Таврического сада». За дополнительную плату и по предварительной записи включено пользование всем банным комплексом: бассейн, русская баня, турецкий хаммам, зона отдыха, банкетная зона. Расстояние до «Московского» железнодорожного вокзала - 0,9 км, до аэропорта «Пулково-1» - 16,3 км.

Гранд Отель ЭмеральдГранд Отель ЭмеральдГранд Отель ЭмеральдГранд Отель ЭмеральдГранд Отель Эмеральд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии
  • Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора (400 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 окт 2023
Всё прошло замечательно. Питер мне очень понравился.
Всё прошло замечательно. Питер мне очень понравился.
О
28 сен 2023
Тур три дня с Петербургом, все очень понравилось, экскурсии очень интересные, очень много удаётся посмотреть и послушать, экскурсовод на высоте, отдельное спасибо Соне Анастасовой!
Е
15 авг 2023
Добрый день, покупала тур 3 дня с Петербургом. Все очень понравилось. Менеджеры Большой Страны отвечали на все вопросы быстро и понятно. С оформлением тура и гостиницы не возникло никаких проблем и конфликтов. Экскурсоводы встречали вовремя, были всегда на связи по телефону, экскурсии были интересные. И основные и дополнительные. Автобусы удобные комфортные. Спасибо за отличный тур!
Добрый день, покупала тур 3 дня с Петербургом. Все очень понравилось. Менеджеры Большой Страны отвечали наДобрый день, покупала тур 3 дня с Петербургом. Все очень понравилось. Менеджеры Большой Страны отвечали наДобрый день, покупала тур 3 дня с Петербургом. Все очень понравилось. Менеджеры Большой Страны отвечали на

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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