Знакомство с блистательным Санкт-Петербургом должно проходить легко и увлекательно.
Знаковые исторические и архитектурные достопримечательности поражают своей красотой на открытках и на страницах журналов. Однако за каждым из них история, судьбы людей
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЯ расскажу о двух крепостях центра города, не воевавших в войнах, но ставших символами нашего города, раскрою удивительные технические новшества, используемые при строительстве самого тяжелого здания города, Вы узнаете, как бывшие военные противники становились героями Санкт-Петербурга и много другое. Важная информация: Билеты в музеи оплачиваются отдельно (Исаакиевский собор 550р/чел, Петропавловский собор 750р. /чел.), заезд на территорию Петропавловской крепости)экономия сил и времени) 400р. /автомобиля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аничков мост
- Биржевая площадь (первый архитектурный ансамбль России)
- Набережные рек Невы и Фонтанки
- Стены Михайловского замка
- Невский проспект с его соборами и дворцами
- Символ революции - Крейсер Аврора. Сердце Петербурга - Петропавловская крепость
- Усыпальница Романовых
- Расположенная в Петропавловском соборе
- Медный Всадник
- Исаакиевский собор
- Храм Спас-на Крови
- Адмиралтейство
- Дворцовая площадь. Мистическое пересечении каналов
- Семимостье. Анфилады мостов и великолепные набережные
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы, билеты в музеи
Место начала и завершения?
Невский проспект, 36
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты в музеи оплачиваются отдельно (Исаакиевский собор 550р/чел, Петропавловский собор 750р. /чел.)
- Заезд на территорию Петропавловской крепости экономия сил и времени 400р. /автомобиля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
