Большой вояж по символам Санкт-Петербурга

Знакомство с блистательным Санкт-Петербургом должно проходить легко и увлекательно.

Знаковые исторические и архитектурные достопримечательности поражают своей красотой на открытках и на страницах журналов. Однако за каждым из них история, судьбы людей
читать дальше

и гениальный творческий замысел.

Предлагаю развернутое автомобильное путешествие по нашему прекрасному городу с охватом максимального количества локаций.

Самые важные из них мы осмотрим более подробно оставив салон автомобиля и прогулявшись по центральным улочкам города.

Описание экскурсии

Я расскажу о двух крепостях центра города, не воевавших в войнах, но ставших символами нашего города, раскрою удивительные технические новшества, используемые при строительстве самого тяжелого здания города, Вы узнаете, как бывшие военные противники становились героями Санкт-Петербурга и много другое. Важная информация: Билеты в музеи оплачиваются отдельно (Исаакиевский собор 550р/чел, Петропавловский собор 750р. /чел.), заезд на территорию Петропавловской крепости)экономия сил и времени) 400р. /автомобиля

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аничков мост
  • Биржевая площадь (первый архитектурный ансамбль России)
  • Набережные рек Невы и Фонтанки
  • Стены Михайловского замка
  • Невский проспект с его соборами и дворцами
  • Символ революции - Крейсер Аврора. Сердце Петербурга - Петропавловская крепость
  • Усыпальница Романовых
  • Расположенная в Петропавловском соборе
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Храм Спас-на Крови
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь. Мистическое пересечении каналов
  • Семимостье. Анфилады мостов и великолепные набережные
Что включено
  • Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы, билеты в музеи
Место начала и завершения?
Невский проспект, 36
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно (Исаакиевский собор 550р/чел, Петропавловский собор 750р. /чел.)
  • Заезд на территорию Петропавловской крепости экономия сил и времени 400р. /автомобиля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

