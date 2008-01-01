Каждому школьнику известно, что Санкт-Петербург чудесным образом вырос на болотах по желанию и повелению Петра I. Уже через 10 лет после начала строительства он стал одним из величайших городов Европы. В начале 18-го века, при отсутствии техники, машин, точных измерительных приборов.

Мы и сегодня восхищаемся шедеврами из камня, выполненными с микронной точностью. Как было возможно такое 300 лет назад? А откуда столько гранита, чтобы сотворить из него целый город 🏙️, да еще добытого и доставленного в такой короткий срок?

На этой экскурсии 🧭 не будет скучного перечисления дат и событий, логически не связанных между собой, монотонных речей гида и стандартных маршрутов. Да, несомненно, вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга, и ощутите его величие, но совсем с другой стороны.

Скорее, вы станете участниками интересного исследования и поиска ответов на вопросы.

Доставка к месту экскурсии и обратно в любую точку города включено в стоимость.