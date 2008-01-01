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«Альтернативная история Санкт-Петербурга»

4.8
8 отзывов
Иван М.
Иван М. – Гид из Санкт-Петербурга
Вместе мы исследуем город 🏙️, найдем ответы на многие исторические вопросы и обязательно осмотрим главные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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«Альтернативная история Санкт-Петербурга»
«Альтернативная история Санкт-Петербурга»

Что вы увидите

  • --Петропавловская крепость
  • Исаакиевский и Казанский соборы
  • Дворцовая площадь
  • Мосты и набережные
  • Реки и каналы
Каждому школьнику известно, что Санкт-Петербург чудесным образом вырос на болотах по желанию и повелению Петра I. Уже через 10 лет после начала строительства он стал одним из величайших городов Европы. В начале 18-го века, при отсутствии техники, машин, точных измерительных приборов.
Мы и сегодня восхищаемся шедеврами из камня, выполненными с микронной точностью. Как было возможно такое 300 лет назад? А откуда столько гранита, чтобы сотворить из него целый город 🏙️, да еще добытого и доставленного в такой короткий срок?
На этой экскурсии 🧭 не будет скучного перечисления дат и событий, логически не связанных между собой, монотонных речей гида и стандартных маршрутов. Да, несомненно, вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга, и ощутите его величие, но совсем с другой стороны.
Скорее, вы станете участниками интересного исследования и поиска ответов на вопросы.
Доставка к месту экскурсии и обратно в любую точку города включено в стоимость.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер к месту экскурсии и обратно в любую точку города
Что не входит
  • Билет в Исаакиевский собор (350р. ) — по желанию
Начало
🚩 трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Место завершения
🏁 трансфер обратно включен в стоимость
«Альтернативная история Санкт-Петербурга»
«Альтернативная история Санкт-Петербурга»
«Альтернативная история Санкт-Петербурга»
«Альтернативная история Санкт-Петербурга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван М.
Иван М.
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8 отзывов оставили туристы

Иван М. проводит ещё 2 экскурсии

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