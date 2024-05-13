9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550₽ за человека
скидка
40%
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
35502 130₽ за человека
6 часов
Групповая
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 авг в 11:30
7 авг в 11:30
от 2 600₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
2 800₽ за человека
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700₽ за человека
6 часов
Групповая
Экскурсия в усадьбу Марьино
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
4 300₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Прогуляться по старинным мощёным улочкам и узнать, почему Круглую башню называют Толстой Катериной
Начало: На Лиговском проспекте
Расписание: в субботу в 07:30
10 авг в 07:30
17 авг в 07:30
2 390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий13 мая 2024Всё замечательно, только очень быстро.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Однодневные»
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