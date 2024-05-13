Однодневные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «Однодневные» в Санкт-Петербурге, цены от 2 130 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
На метеоре
61 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
На автобусе
скидка
40%
68 отзывов
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
35502 130 за человека
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
На автобусе
32 отзыва
6 часов
Групповая
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 авг в 11:30
7 авг в 11:30
от 2 600 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
На автобусе
22 отзыва
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
2 800 за человека
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
На автобусе
1 отзыв
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700 за человека
Экскурсия в усадьбу Марьино
На автобусе
6 часов
Групповая
Экскурсия в усадьбу Марьино
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
4 300 за человека
Главные туристические локации современного Петербурга
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
На автобусе
10 часов
Водная прогулка
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Прогуляться по старинным мощёным улочкам и узнать, почему Круглую башню называют Толстой Катериной
Начало: На Лиговском проспекте
Расписание: в субботу в 07:30
10 авг в 07:30
17 авг в 07:30
2 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
  2. Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
  3. Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
  4. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
  5. Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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