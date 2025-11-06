Санкт-Петербург с момента своего рождения овеян легендами и поверьями. Для нашего маршрута я выбрала знаковые мистические локации. Вы увидите известные места города и узнаете, какие тайны и загадки они хранят. Поговорим о проклятии гессенских принцесс, легендах Михайловского замка и многом другом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Казанский собор — где находится могила Кутузова.
- Дом Зингера — в центре магии и мистики.
- Спас на Крови — с загадочной высотой куполов.
- Михайловский замок — окутанный мрачными легендами.
- Марсово поле — колдовское место ещё до рождения города.
- Мраморный дворец — построенный для фаворита Екатерины II Григория Орлова.
- Набережную Невы — одной из самых молодых рек Европы, хранящей много тайн.
- Прачечный мост — который стал известен как «нехорошее» место.
- Летний сад — где, по одной из легенд, императрица Анна Иоанновна встретила своего двойника.
Вы узнаете:
- Где на самом деле похоронено сердце Кутузова и в каком рассказе русского писателя рушится весь Петербург.
- Как экстрасенс повлиял на строительство Дома Зингера.
- Что предсказали будущему императору Александру II при рождении.
- Мог ли Павел I избежать гибели и как нужно себя вести при встрече с его призраком.
- Какую тайну хранит братская могила революционеров на Марсовом поле.
- Почему Прачечный мост стал символом «нехорошего» места.
- Почему один англичанин отказался сойти на берег со своей яхты, увидев ограду Летнего сада.
- Как один дворец соглашался служить только владельцам с именем Константин — всем остальным он приносил несчастья.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 347 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я коренная петербурженка, аттестованный гид, влюблённая в своё дело! По первому образованию педагог-психолог. С удовольствием проведу для вас экскурсию! Со мной вам будет интересно, познавательно и легко!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Фотографии от путешественников
Анна
6 ноя 2025
Были на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетело незаметно, расходиться не хотелось. Потом весь вечер делились друг с другом впечатлениями. Узнали много мистических и очень интересных историй. Рекомендуем к обязательному посещению! Спасибо Вам, Ирина!
М
Мария
2 ноя 2025
Ирина очень классный экскурсовод! Рассказывает очень интересно и познавательно, экскурсия полетела быстро и осталось прекрасное впечатление! Спасибо большое Ирине!
k
katuhadlnv@mail.ru
29 окт 2025
Ирина великолепный рассказчик.
Очень интересно, подробно рассказывала про историю Санкт-Петербурга в разные слои времени. Интересно было даже моей дочери-подростку (14 лет), а это крайне редко бывает. Очень рекомендую экскурсию.
Н
Наталия
27 окт 2025
Всё достойно, доходчиво и интересно
Екатерина
26 окт 2025
Лёгкая экскурсия с мистическим уклоном. Было интересно и атмосферно.
А
Анна
18 окт 2025
Очень хочу поблагодарить Ирину за великолепную экскурсию, было очень интересно, доступно, познавательно) Тема экскурсии полностью соответствует содержанию, в некоторые моменты ощущала мурашки) Я очень хотела погрузиться в миститизм города, так и вышло, с Ириной это получилось легко) всего вам наилучшего)
Е
Елена
6 окт 2025
Ирина,спасибо бошьшое за прекрасную экскурсию! Содержательно,познавательно и получили много впечатлений!
С
Светлана
22 сен 2025
Ирина очень интересно и увлеченно рассказывает, узнаете много замечательных историй, однозначно рекомендую эту экскурсию🤩
О
Оксана
18 сен 2025
Очень довольны, много интересного и полезного, даже на наши обывательские вопросы, на которые не было ответа, написала на следующий день. В полном восторге, всем рекомендую!!!
Д
Дарья
8 сен 2025
Спасибо большое Ирине за такую классную экскурсию. Узнали много нового.
М
Марина
3 сен 2025
Мы в восторге!
Е
Елена
29 авг 2025
Всё прошло хорошо. Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с гидом Ириной. Спасибо большое!
В
Валерия
18 авг 2025
Благодарим Ирину за увлекательную и познавательную экскурсию! Петербург открылся нам с новой загадочной стороны. Каждая достопримечательность, которую мы увидели, оказывается, имеет свою мистическую историю.
Ирина отличный гид! Рассказывает интересно об истории города и его легендах.
Лучшая экскурсия для тех, кто любит загадки. Подойдёт даже тем, кто уже сто раз гулял по Петербургу — откроете город с новой, мистической стороны.
О
Оксана
8 авг 2025
Посетили данную экскурсию 06.08.2025 г. Проводила экскурсию гид Ирина. Несмотря на то, что нас было 2 человека, экскурсия была проведена на отлично. Ирина интересный рассказчик, профессионал своего дела, хорошо знающая историю. Экскурсия проходила по нескольким локациям в центре города, пешком. Рекомендую данную экскурсию всем приезжающим в Питер, узнайте для себя много новых мистических фактов о Питере.
Т
Татьяна
2 авг 2025
Очень приятная экскурсия. Всем рекомендую.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
