Анна Были на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетело незаметно, расходиться не хотелось. Потом весь вечер делились друг с другом впечатлениями. Узнали много мистических и очень интересных историй. Рекомендуем к обязательному посещению! Спасибо Вам, Ирина!

М Мария Ирина очень классный экскурсовод! Рассказывает очень интересно и познавательно, экскурсия полетела быстро и осталось прекрасное впечатление! Спасибо большое Ирине!

k katuhadlnv@mail.ru Ирина великолепный рассказчик.

Очень интересно, подробно рассказывала про историю Санкт-Петербурга в разные слои времени. Интересно было даже моей дочери-подростку (14 лет), а это крайне редко бывает. Очень рекомендую экскурсию.

Н Наталия Всё достойно, доходчиво и интересно

Екатерина Лёгкая экскурсия с мистическим уклоном. Было интересно и атмосферно.

А Анна Очень хочу поблагодарить Ирину за великолепную экскурсию, было очень интересно, доступно, познавательно) Тема экскурсии полностью соответствует содержанию, в некоторые моменты ощущала мурашки) Я очень хотела погрузиться в миститизм города, так и вышло, с Ириной это получилось легко) всего вам наилучшего)

Е Елена Ирина,спасибо бошьшое за прекрасную экскурсию! Содержательно,познавательно и получили много впечатлений!

С Светлана Ирина очень интересно и увлеченно рассказывает, узнаете много замечательных историй, однозначно рекомендую эту экскурсию🤩

О Оксана Очень довольны, много интересного и полезного, даже на наши обывательские вопросы, на которые не было ответа, написала на следующий день. В полном восторге, всем рекомендую!!!

Д Дарья Спасибо большое Ирине за такую классную экскурсию. Узнали много нового.

М Марина Мы в восторге!

Е Елена Всё прошло хорошо. Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с гидом Ириной. Спасибо большое!

В Валерия Благодарим Ирину за увлекательную и познавательную экскурсию! Петербург открылся нам с новой загадочной стороны. Каждая достопримечательность, которую мы увидели, оказывается, имеет свою мистическую историю.

Ирина отличный гид! Рассказывает интересно об истории города и его легендах.

Лучшая экскурсия для тех, кто любит загадки. Подойдёт даже тем, кто уже сто раз гулял по Петербургу — откроете город с новой, мистической стороны.

О Оксана Посетили данную экскурсию 06.08.2025 г. Проводила экскурсию гид Ирина. Несмотря на то, что нас было 2 человека, экскурсия была проведена на отлично. Ирина интересный рассказчик, профессионал своего дела, хорошо знающая историю. Экскурсия проходила по нескольким локациям в центре города, пешком. Рекомендую данную экскурсию всем приезжающим в Питер, узнайте для себя много новых мистических фактов о Питере.