Мои заказы

Мистика и легенды Санкт - Петербурга

Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Санкт-Петербург с момента своего рождения овеян легендами и поверьями. Для нашего маршрута я выбрала знаковые мистические локации. Вы увидите известные места города и узнаете, какие тайны и загадки они хранят. Поговорим о проклятии гессенских принцесс, легендах Михайловского замка и многом другом.
5
35 отзывов
Мистика и легенды Санкт - Петербурга© Ирина
Мистика и легенды Санкт - Петербурга© Ирина
Мистика и легенды Санкт - Петербурга© Ирина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 12:00, 15:00, 17:30

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Казанский собор — где находится могила Кутузова.
  • Дом Зингера — в центре магии и мистики.
  • Спас на Крови — с загадочной высотой куполов.
  • Михайловский замок — окутанный мрачными легендами.
  • Марсово поле — колдовское место ещё до рождения города.
  • Мраморный дворец — построенный для фаворита Екатерины II Григория Орлова.
  • Набережную Невы — одной из самых молодых рек Европы, хранящей много тайн.
  • Прачечный мост — который стал известен как «нехорошее» место.
  • Летний сад — где, по одной из легенд, императрица Анна Иоанновна встретила своего двойника.

Вы узнаете:

  • Где на самом деле похоронено сердце Кутузова и в каком рассказе русского писателя рушится весь Петербург.
  • Как экстрасенс повлиял на строительство Дома Зингера.
  • Что предсказали будущему императору Александру II при рождении.
  • Мог ли Павел I избежать гибели и как нужно себя вести при встрече с его призраком.
  • Какую тайну хранит братская могила революционеров на Марсовом поле.
  • Почему Прачечный мост стал символом «нехорошего» места.
  • Почему один англичанин отказался сойти на берег со своей яхты, увидев ограду Летнего сада.
  • Как один дворец соглашался служить только владельцам с именем Константин — всем остальным он приносил несчастья.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 347 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я коренная петербурженка, аттестованный гид, влюблённая в своё дело! По первому образованию педагог-психолог. С удовольствием проведу для вас экскурсию! Со мной вам будет интересно, познавательно и легко!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (katuhadlnv@mail.ru)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Екатерина)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Екатерина)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Анна)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Анна)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Анна)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Елена)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Катерина)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Катерина)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Катерина)Мистика и легенды Санкт - Петербурга (Юлия)
Анна
Анна
6 ноя 2025
Были на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетело незаметно, расходиться не хотелось. Потом весь вечер делились друг с другом впечатлениями. Узнали много мистических и очень интересных историй. Рекомендуем к обязательному посещению! Спасибо Вам, Ирина!
Были на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетелоБыли на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетелоБыли на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетелоБыли на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетелоБыли на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетелоБыли на экскурсии с Ириной группой из 7 человек. Экскурсия понравилась всем без исключения! Время пролетело
М
Мария
2 ноя 2025
Ирина очень классный экскурсовод! Рассказывает очень интересно и познавательно, экскурсия полетела быстро и осталось прекрасное впечатление! Спасибо большое Ирине!
k
katuhadlnv@mail.ru
29 окт 2025
Ирина великолепный рассказчик.
Очень интересно, подробно рассказывала про историю Санкт-Петербурга в разные слои времени. Интересно было даже моей дочери-подростку (14 лет), а это крайне редко бывает. Очень рекомендую экскурсию.
Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.Ирина великолепный рассказчик.
Н
Наталия
27 окт 2025
Всё достойно, доходчиво и интересно
Екатерина
Екатерина
26 окт 2025
Лёгкая экскурсия с мистическим уклоном. Было интересно и атмосферно.
Лёгкая экскурсия с мистическим уклоном. Было интересно и атмосферно.Лёгкая экскурсия с мистическим уклоном. Было интересно и атмосферно.
А
Анна
18 окт 2025
Очень хочу поблагодарить Ирину за великолепную экскурсию, было очень интересно, доступно, познавательно) Тема экскурсии полностью соответствует содержанию, в некоторые моменты ощущала мурашки) Я очень хотела погрузиться в миститизм города, так и вышло, с Ириной это получилось легко) всего вам наилучшего)
Очень хочу поблагодарить Ирину за великолепную экскурсию, было очень интересно, доступно, познавательно) Тема экскурсии полностью соответствуетОчень хочу поблагодарить Ирину за великолепную экскурсию, было очень интересно, доступно, познавательно) Тема экскурсии полностью соответствуетОчень хочу поблагодарить Ирину за великолепную экскурсию, было очень интересно, доступно, познавательно) Тема экскурсии полностью соответствует
Е
Елена
6 окт 2025
Ирина,спасибо бошьшое за прекрасную экскурсию! Содержательно,познавательно и получили много впечатлений!
С
Светлана
22 сен 2025
Ирина очень интересно и увлеченно рассказывает, узнаете много замечательных историй, однозначно рекомендую эту экскурсию🤩
О
Оксана
18 сен 2025
Очень довольны, много интересного и полезного, даже на наши обывательские вопросы, на которые не было ответа, написала на следующий день. В полном восторге, всем рекомендую!!!
Д
Дарья
8 сен 2025
Спасибо большое Ирине за такую классную экскурсию. Узнали много нового.
М
Марина
3 сен 2025
Мы в восторге!
Е
Елена
29 авг 2025
Всё прошло хорошо. Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с гидом Ириной. Спасибо большое!
В
Валерия
18 авг 2025
Благодарим Ирину за увлекательную и познавательную экскурсию! Петербург открылся нам с новой загадочной стороны. Каждая достопримечательность, которую мы увидели, оказывается, имеет свою мистическую историю.
Ирина отличный гид! Рассказывает интересно об истории города и его легендах.
Лучшая экскурсия для тех, кто любит загадки. Подойдёт даже тем, кто уже сто раз гулял по Петербургу — откроете город с новой, мистической стороны.
О
Оксана
8 авг 2025
Посетили данную экскурсию 06.08.2025 г. Проводила экскурсию гид Ирина. Несмотря на то, что нас было 2 человека, экскурсия была проведена на отлично. Ирина интересный рассказчик, профессионал своего дела, хорошо знающая историю. Экскурсия проходила по нескольким локациям в центре города, пешком. Рекомендую данную экскурсию всем приезжающим в Питер, узнайте для себя много новых мистических фактов о Питере.
Т
Татьяна
2 авг 2025
Очень приятная экскурсия. Всем рекомендую.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Рождение Санкт-Петербурга
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рождение Санкт-Петербурга
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Санкт-Петербургу! Узнайте, как строился Домик Петра I, и насладитесь полуденным пушечным выстрелом. 🏛️
Начало: У домика Петра I
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Петербург - это мистика, тайны и легенды
Пешая
1.5 часа
-
20%
136 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петербург - это мистика, тайны и легенды
Пройти по маршруту, от которого мурашки по коже, побывать в особых местах и узнать больше о городе
Начало: Недалеко от станции метро «Невский проспект»
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1200 ₽1500 ₽ за человека
Мифы и легенды Петербурга: необычный взгляд на город
На автобусе
3 часа
-
10%
1504 отзыва
Групповая
Мифы и легенды Петербурга: необычный взгляд на город
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
990 ₽1100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге